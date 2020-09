El Runrún: Reclama Paula Rey por obra que iba a pagar la Federación

A Omar Acuña, como titular del DIF estatal, le llegó un informe de la auditoría al Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad 2016, que todavía impactó recientemente en las Finanzas de Gobierno del Estado. La secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz, le advirtió al enfermero Acuña que todavía hay conceptos sin justificar y que tiene que solventar el DIF cuanto antes. En general, hay observaciones por falta de reportes, retrasos en las bitácoras y algunos conceptos no justificados. Pero lo grave está en que la construcción del área de hidroterapia en Tlaltenango, que se supone iba a financiar Gobierno Federal, lo acabó pagando la administración de Tello con recursos del 2019. Esta obra se licitó por 6 millones 391 mil pesos, pero posteriormente le rescindieron el contrato a Lourdes López, representante de la empresa, y no se reportó ese procedimiento. Según Paula, hay registros de 3.5 millones que se tuvieron que devolver a la Federación y 1.5 millones de pesos más que se habían dado como anticipo para la obra de Tlaltenango, a la constructora que le quitaron el contrato.

Se le rebela al tío

Le dio a la espalda a su tío, el diputado federal Chabelo Trejo, o al menos es lo que dicen los panistas de Paco Trejo. El exregidor Trejo, supuestamente en contra de la voluntad de Chabelo, fue a buscar refugio en el grupo de panistas rebeldes de la legisladora federal Jackie Martínez y Pepe Pasteles. Según la tradición oral en Acción Nacional, Paco se ha sentido olvidado, rezagado y poco atendido en los arreglos que hace Chabelo, y por eso está buscando nuevos horizontes.

Van a la Fiscalía

La síndico de Zacatecas, Ruth Calderón, denunció un par de mensajes amenazantes que recibió en su celular. Y dijo sentirse preocupada por lo que le pueda pasar. El alcalde Ulises Mejía y su director jurídico, Gerardo Espinoza, fueron a denunciar ante la Fiscalía para que se investigue y castigue a quienes enviaron esos mensajes. El edil se deslindó de todo acto que le atribuyan e incluso fue a solicitar protección ante la Fiscalía para la síndico y su familia. Como se esperaba, los números de los que enviaron las amenazas a Ruth ya no hay rastro. Los apagaron unos minutos después de mandar las amenazas.

Temporada de caza

Luego de un tiempo de no visitar Zacatecas, la petista Magda Núñez anda muy activa tratando de promoverse en la encuesta que hará el PT para designar su propuesta al 2021. Ya se reunió con el senador José Narro en Los Colorines del hotel Parador y está agendando citas con operadores políticos. Magda pretende ganar la encuesta para poder negociar en la alianza 4T. Lo malo es que si no fueran tiempos electorales ni de los zacatecanos se acuerda. Ha sido diputada federal y alcaldesa de la capital, pero dicen que no ha procurado mantener contacto con la gente…hasta ahora.

Intrigas en la Seduvot

Lupita López Marchan, titular de la Seduvot, no se escapa a las grillas de constructores por supuestos “servicios de inteligencia” en las asignaciones de la obra pública. Sucede que este mes se realizaron juntas para la licitación de proyectos de vivienda en Río Grande, Loreto, Tepechitlán y Chalchihuites. La próxima semana se emitirán los fallos, pero lo que generó desconfianza entre algunos constructores participantes fueron dos cosas: en casi todos los proyectos hay propuestas de obras con presupuestos sospechosamente muy similares, como si ya tuvieran algún informe previo; otra queja es que a las juntas de aclaración de esta semana no acudieron la titular del Órgano de Control de Seduvot, Geovanna Guerrero, ni nadie del equipo de Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública.

Runrunazos

Muy pronto el académico de Derecho de la UAZ, Omarcito Castañeda, se hizo una reputación de villano. Además de que le atribuyen al nepotismo su ingreso a la universidad, Omarcito ha sido acusado de centavero, por recibir dinero de estudiantes para el proceso de inscripción, pero sin hacerles el trámite. El joven académico ya habría sido denunciado ante la Fiscalía el director de Derecho, Juan Carlos Guerrero. * Arturo López Bazán quedó al frente de la Secretaría de Seguridad para cerrar el quinquenio de Tello. Se tienen altas expectativas en que las cosas mejoren, como un compromiso tanto del estado como de la Federación. * En Fresnillo inició el programa Taxi Rosa como una alternativa para que las mujeres se sientan más seguras. Es muy posible que este modelo vaya aplicándose en más municipios del estado.