El Runrún: Quieren quitarle “el castigo” a secretarios

Hay muchas grillas, reclamos y voluntades para alivianar o mantener el castigo a los secretarios que salieron mochados de presupuesto. Uno de ellos es Nano Maldonado, de la SAMA, a quien hasta le salió barato el bajón de 258 millones a 241 millones que recibiría el próximo año. Pero con el brutal fracaso del proyecto Milpillas, el también académico no tiene cara para pedir más. Otra castigada fuerte es Lupita López Merchant. El presupuesto habría bajado de 241 millones a 168 millones. Cuenta la leyenda que algunos de sus subalternos le metieron el pie y seguían rIndiéndole pleitesía a su antecesor Ismael Solís. Roberto Luévano, de Sedesol, bajaría de 229 millones a 214 millones. El diputado Chema González ya se anda moviendo para ayudar al menos a los dos últimos, pero los morenistas se oponen al advertir que el PRI quiere invertir en promoción electoral.

Más discusión

Hoy por la mañana el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, se reúne nuevamente con los diputados. Tratarán el asunto de las modificaciones al paquete económico 2020. Y más tarde llega el fiscal Francisco Murillo para pedir que le den un presupuesto justo. Es razonable que dada la problemática en seguridad se le tenga que dar más dinero a la procuración de justicia.

Se deslindan de operadora

Elisa Ramos, enlace de programas federales de Guadalupe, ya se sentía en la élite del equipo de David Monreal al ser electa coordinadora del D-21. Pero entre los mismos monrealistas ya están promoviendo su salida de la presidencia y del club de promotores. Ramos tuvo broncas con el grupo de la súperdelegada Verónica Díaz y en la presidencia de Guadalupe también se deslindan de ella. Mientras tanto, ayer el coordinador de Ganadería, David Monreal, se reunió en el Quinta Real con el diputado Chuy Padilla y los operadores del campo: Tito Méndez y Jaime Ávila. Y ahí llegó para pedir audiencia e inclusión el alcalde de Luis Moya, Luis Enrique Sánchez, quien se supone era anti-4T.

Amenaza para Narro

La misma senadora Soledad Luévano envió un mensaje-amenaza para su compañero de fórmula José Narro. Luego de las quejas por el cobro de “moches” a trabajadores de los Cendis de Narro, Chole le advirtió al tamaulipeco que ya tiene testimonios y no se detendrá para denunciar corrupción, aunque se trate de él. El defensor de Narro, Felipe Pinedo, salió a decir que los Cendis son sujetos de auditorías, pero no mencionó ya nada de las observaciones por recursos no comprobados. En la mira están otros colegas del tamaulipeco, como el exalcalde de Vetagrande, Teodoro Campos, del que se dice hay otras peticiones de dinero (solidaridad las llama Pinedo) a los estudiantes de su escuela que reciben becas de Gobierno Federal.

Runrunazos

Cuenta la leyenda que este lunes, el diputado local Javier Calzada llegó “entonado” al Congreso local, donde algunos se escandalizaron por el aliento alcohólico que traía el de Ojocaliente. * Paisanos adheridos a los grupos de Omar Martínez y Felipe Cabral le quieren pedir al líder nacional del PRI, Alito Moreno, durante la visita que este hará a Los Angeles este 15 de diciembre, que se promueva la representación de un migrante en el Congreso de la Unión y en el comité nacional del partido. * En la administración de Julio César Chávez de Guadalupe crecen las expectativas de que pronto se estaría discutiendo una propuesta para privatizar el servicio de recolección de basura.