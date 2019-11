El Runrún: Quieren a Carlos Peña de secretario; correrán a Miguel Rivera

En los próximos días o meses, se vienen cambios interesantes en el equipo del gobernador Alejandro Tello. Lo confirmado hasta ahora es que la Subsecretaría de Transporte Público tendrá que desaparecer, y con ello el actual titular Miguel Rivera se tendrá que ir. Esta área se transformará en el Instituto de Movilidad Urbana, que muy posiblemente encabezará Lupita López Merchant, actual titular de la Seduvot, aunque también se está valorando al exsecretario de Infraestructura Francisco Ibargüengoytia Borrego. De ser Lupita López quien llegue a este nuevo instituto, a trabajar proyectos como el metrobús y otros que requieren análisis técnico, sería el director del IZEA, Carlos Peña, quien vaya a cubrir el espacio en la Seduvot. Para muchos priístas, el de Río Grande es el indicado para capitalizar temas de entrega de escrituras y apoyos para la vivienda. En el Instituto de Educación para Adultos ha demostrado que es uno de los funcionarios más movidos, y con una secretaría sus posibilidades de promoción crecerían más.

Cierran filas

Se sabe que los candidateables del PRI han hecho sus reuniones para tantear el terreno, y posibilidades para el 2021. Pero el que parece ya anda muy adelantado es Roberto Luévano, titular de la Sedesol. La subsecretaria Jeannete Garay Medina se ha convertido en la principal operadora y ya están convocando a una reunión para este sábado. Cuenta la leyenda que en el equipo de Roberto quieren saber desde ya quién sí está con él y quién no.

Crisis en las giras

Cuenta la leyenda que Mindy Díaz, titular de la Jefatura de Oficina del Gobernador, tiene una bronca en las áreas de Giras y Relaciones Públicas. “Insólitamente” se lanzó una convocatoria para otras áreas de Gobierno del Estado, a fin de reclutar a otros burócratas que se integren. El llamado de auxilio, según dicen, es porque los equipos anteriores fueron “aniquilados”; hubo varias solicitudes de gente que ya no quería estar ahí, pidieron licencia o se fueron a otras áreas. Por lo pronto, Antonio Arredondo Luna llegó para tratar de mantener el barco a flote en Giras, y Mario Vera lo propio en Relaciones Públicas. En la primera área es necesario reactivar e intensificar las actividades.

No tan contentos

Aunque presumieron que la horda de alcaldes de todo el país que protestó en la Ciudad de México, consiguió 42 mil millones de pesos adicionales, los comentarios en Zacatecas y otras entidades no son tan optimistas, luego de la reunión que se tuvo con el diputado federal Mario Delegado. Sucede que uno de los acuerdos fue aumentar recursos para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), pero eso solo beneficia a unos cuantos. “Nadie sabe para quién trabaja”, decía uno de los ediles al recriminar que los morenistas Ulises Mejía, Julio César Chávez y Saúl Monreal, alcaldes de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, habrán sido beneficiados sin siquiera tener que andar en las protestas, aunque el primero de ellos sí respaldó las exigencias. Lo que Miguel Torres, de Villanueva; Reynaldo Delgadillo, de Calera y los demás alcaldes querían es que se aumentara el presupuesto para los Fondos 3 y 4. Por lo pronto, se acordó que el Ramo 28 no disminuya.

Todos a los separos

El alcalde de Pinos, Herminio Briones, ya puso muy estrictos a sus policías, pero no con los criminales, sino con la gente de comunidades que gusta de echar futbol llanero y tomarse una cerveza. Aunque todo mundo en Pinos considera esta costumbre una tradición, el gobierno de Pinos ya comenzó a movilizar las patrullas para llevarse a los futbolistas amateur. Para salir de los separos, tienen que pagar unos 700 pesos por cabeza.

Amenazas

Mientras el senador José Narro intenta justificar la desaparición del fondo minero, sus siervos Felipe Pinedo y otros grilleros que han promovido bloqueos en la minera Peñasquito, amenazan a vecinos de Cedros de Mazapil, que se manifiestan a favor de la empresa. Y pobres de ellos que reconocen que en en la comunidad sí hay agua, porque los bloqueadores, además de amenazas, incurren en actos de vandalismo contra las viviendas.

Runrunazos

A la diputada local Aida Ruiz le preocupó el tema de violencia y la balacera de más de 40 minutos en Tlachichila, Nochistlán, e hizo llamados a reforzar la estrategia de seguridad. *** Este jueves rendirá protesta Omar Tellez como dirigente juvenil del PRI y se posiciona como una de las esperanzas de “la dinastía” en Pinos, donde es regidor. *** Siguen los pleitos contra el presidente de Sombrerete, Alan Murillo, a quien ya denunciaron en la legislatura por presuntos actos de nepotismo. *** En el mitote para que Rosario Piedra rindiera protesta como presidenta de la CNDH, la senadora Chole Luévano hizo gala de sus habilidades de agarres y sometimiento, al estar en los forcejeos con otros senadores.