El Runrún: Quiere Saúl convencer al Presidente que él es el bueno

Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, llegó como invitado especial. El tabasqueño invitó al fresnillense a la inauguración del hospital en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, junto al director general del IMSS, Zoé Robledo. En el camino, Saúl tuvo oportunidad de intentar convencer al presidente de que él es el bueno para encabezar la sucesión en Zacatecas. También pidió reprogramar una nueva visita a El Mineral, lo que el tabasqueño dijo que estará valorando. Los seguidores del coordinador de Ganadería, David Monreal, minimizan la cercanía entre Saúl y el presidente. Atribuyen que solo fue una cortesía su invitación por la anterior gira que AMLO canceló en Fresnillo, pero la realidad es que por algo lo habrá invitado.

Más giras

El gobernador Alejandro Tello reconoció que López Obrador es el presiente que más ha visitado Zacatecas. Y en el mismo equipo de gobierno estatal, reconocen que el mandatario debe aprender eso del tabasqueño. Si bien Tello ha procurado no descuidar las giras a los municipios, no está demás que intensificara el ritmo, como lo hacía su antecesor Miguel Alonso, una costumbre que Carlos Peña, director del IZEA, le aprendió muy bien.

Corruptos

Al presidente de Valparaíso, Eleuterio Ramos, cada vez le llegan más acusaciones de supuesta corrupción. La gente pide que ya corra a su jefe de Obras Públicas, Joselito Flores, porque es tan gandalla y abusivo que ordena a su personal que le arreglen su casa. Además, muy pronto se estaría confirmando cuántos aviadores tiene el perredista, pues hay empleados que no firman recibos de nómina desde hace 6 años. Otro funcionario del que pidieron la cabeza es precisamente el cronista, Oliverio Sarmiento, ya que dobletea en la UAZ y no está viviendo en el municipio.

Oscuridad en el DIF estatal

Las grillas y los escándalos por lo que se gastó o no se gastó en la Fenaza ya deben tener harto al director del DIF, Omar Acuña. Pero el sistema alega que hasta el momento no solo se carecen de los datos de la feria que organizó Benjamín Medrano, tampoco se saben datos de las ediciones que hizo Federico Borrego. Y por si fuera poco, las envidias y grillas tienen envuelta a la dependencia. Hay quienes recriminan que el secretario particular Julio Huerta Velasco le han perdonado constantes ausencias para que se vaya de vacaciones. Como parece ser uno de los consentidos en el DIF estatal, se le han echado encima un montón de burócratas.

Más metiches

Entre la bola de políticos que sin ser de Morena metieron las narices en el proceso, señalan a Julio Ramírez El Campesino, alcalde de Río Grande. Presuntamente, el edil habría apoyado con un par de camiones de acarreados para que estuvieran a disposición del senador José Narro. Otro que también estuvo moviendo gente fue el subdelegado Jaime Esquivel.

Mucho estudios

A Luis Fernando Maldonado se le acumulan muchos estudios en la SAMA, pero poca acción en obra pública. Por eso, en la CMIC que dirige Jorge Hiriartt, ya lo traen en la mira. El funcionario tiene entre sus expedientes la ejecución de tres estudios por alrededor de 30 millones de pesos, que se destinaron para tres contratos de recuperación de agua “no contabilizada”en Calera, Fresnillo, Enrique Estrada, Guadalupe y Vetagrande, así como un diagnóstico de las condiciones de los pozos. Estos estudios fueron para los sistemas municipales de agua, pero según dicen, SAMA tuvo influencia en el manejo del billete.

Para la posteridad

En la guarida de la senadora Chole Luévano y su protegido, Ernesto González, en Avenida Universidad, habrían buscado hacer grilla con otros gastos en Gobierno del Estado, como el tercer informe de Tello. Según datos oficiales, para ese evento se destinaron 1 millón 437 mil pesos, de los que 1 millón 158 mil pesos fueron para impresiones del informe, una inversión, dicen, para que quedara en la posteridad.

Desconfianza

Todavía hay varios priístas resentidos y desconfiados con el presidente estatal Gustavo Uribe. Y en esa postura han querido ir directo con el delegado Joel Guerrero Juárez. Hay dos tipos de resentidos: los egoístas que se quieren sentir importantes y no los llaman; y los que en verdad no quieren que el partido se vaya por la coladera. A estos últimos, les preocupa que los acuerdos no sean solo simulaciones para amarrar pluris.

Runrunazos

Dicen que Juan Pablo Montes, empresario zacatecano del sector del gas natural,sería una de las personalidades importantes en la reunión con el jefe de oficina de AMLO, Alfonso Romo. ***En los planes de encuesta que pretenden hacer en Guadalupe para la organización de otra feria, se tiene previsto que de ser aprobada sea para julio y la de diciembre se mantendría. En las temáticas a consulta también pusieron el asunto de las luminarias.