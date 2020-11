El Runrún: Que ya no engañen a la gente, pide Fito Bonilla

Al exsecretario del Campo Fito Bonilla no le faltan invitaciones y se da tiempo para atender sus compromisos. Hace unos días, tuvo reuniones con gente de la Federación de Organizaciones Zacatecanas (FOZ), que manejan Manuel Navarro y Artemio Ultreras. Obviamente, Bonilla era el invitado principal y en el salón del club de Leones en Fresnillo, en cierta forma, advirtió del peligro que representan los falsos mesías con promesas que nunca van a cumplir. La gente ya no debe permitir que le hablen así, que ya no los engañen, advirtió. El exfuncionario estatal no mencionó nombres, pero dijo que todos los partidos han tenido oportunidad de gobernar y en ningún estado o el país los problemas se han resuelto como si los gobernantes tuvieran “una varita mágica”. Bonilla dijo tener muy presente una declaración que dio el actual Presidente de la República acerca de que al llegar al poder la inseguridad se iba a acabar, como por arte de magia. Todo mundo sabe que no sucedió así. El también coordinador estatal de afiliaciones en el PRI destacó la importancia de que un servidor público se conduzca con humildad, y sinceridad, para darles respuestas directas y honestas referentes a las peticiones que la gente hace a los políticos.

La espiral del silencio

Desde que Gustavo Uribe estaba en el PRI estatal y antes, los tricolores sabían que el barco estaba agujereado, despintado y destrozado, pero no hundido. Alentados por los triunfos en Coahuila e Hidalgo aseguran que llegado el momento de la votación, las cosas en Zacatecas andarán parejas cuando se manifieste “la espiral del silencio”, basada en las teorías de la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann. Los priístas confían en que un porcentaje de electores mantiene en secrecía su preferencia hasta el día de las elecciones; y que llegada la hora esos votos irán para la súperalianza.

Apuestas por Narro

Del bloque morenista de Luis Medina, el alcalde Ulises Mejía y el senador José Narro, es este último el más hostil contra el proyecto del D21. El tamaulipeco además viene con refuerzos. El exdiputado de Michoacán Luis Patiño Pozas habría renunciado a un hueso en el Registro Agrario Nacional (RAN) para ayudarle a Narro en sus aspiraciones políticas. Pero dicen que así como el de Tamaulipas se refuerza con nuevos perfiles, es necesario que se deshaga de otros que en lugar de ayudarle le estorban. Hay un par de tipos en esta categoría: el grillero de Felipe Pinedo y el “universitario” Neto Perales.

Reaccionan Los Históricos

Toño Mejía trató de calmar las aguas. Según él, en una conversación con Gilberto del Real aseguraron que el senador Alejandro Peña, asignado como delegado de Morena en Zacatecas, no es del equipo de Ricardo Monreal, aunque en el D21 juran y saben que es parte de la marca. Por eso, el dirigente estatal Fernando Arteaga ya tomó previsiones. Pataleará con todas sus fuerzas para que el comité nacional les deje la decisión de tomar o rechazar alianzas con el PVEM y el PT. Su intención es dejar con la mano extendida al diputado federal del Verde Carlos Puente, pero primero tiene que pedir permiso al alto mando de Morena.

Enfurece subdelegado

“Estoy muy triste”, confesó el subdelegado Herón Rojas a sus subordinados. Lo dejaron solo y con el coraje de no respaldarlo. El funcionario federal explotó por las acusaciones del alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, por supuestos actos de corrupción que involucran a servidores de la nación. Reprochó que en un evento “ni siquiera me estaban escuchando, nadie fue capaz de aplaudir y gritar ‘bravo chingao’ (…) si no son capaces de agradecer una defensa entonces no sé que están esperando”. Pero a Herón nadie le pidió que se metiera. Y muchos de los mismos servidores quieren que se castiguen e investiguen los actos de corrupción. Nadie necesita a un subdelegado solapador que trate de ocultar la realidad, como hace Osvaldo Caldera en Tránsito.

Pelea entre migrantes

En las filas de los colaboradores de Tello, ya se desató una pelea por la diputación migrantes para los priístas. El titular de la Sezami, José Juan Estrada, y Beto Lamas, hermano de El Japo Lamas, se dicen merecedores de la preciada curul migrante, pero las aspiraciones de ambos se pueden caer por el tema de la paridad de género. Si ambos son descartados, Lamas pedirá la Secretaría del Migrante.

Runrunazos

Para la burocracia de Gobierno del Estado, el semáforo de colocó en naranja esta semana. Pero la peligrosidad del virus va en aumenta constantemente y se anticipan más medidas estrictas de contención. * El panismo rebelde teme que la presidenta estatal Noemí Luna omita propuestas competitivas en la mesa de negociación con el PRI y PRD. Estas omisiones, dicen, afectarían a perfiles femeninos como Elizabeth Mauricio La Winnie en Villa González Ortega, ligadas al clan de Pepe Pasteles. * A Roberto Luévano no se le excluye de ninguna reunión del PRI de Guadalupe. Por cuestiones de agenda no ha estado presente, pero su portavoz ha sido Cuco Montalvo.