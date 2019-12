El Runrún: Promete David a diputada que la súperdelegada no le quitará el puesto

Horas de angustia pasó la diputada local, Roxana Muñoz, cuando se advertía del escenario de que la súperdelegada, Verónica Díaz, aventara la toalla en Gobierno Federal para regresar a su curul en el Congreso. Las intrigas crecían porque Díaz no tuvo la cortesía de responderle a su suplente si tenía o no la intención de regresar al Congreso local. Por eso, tuvo que ser el coordinador de Ganadería, David Monreal, quien le dio un mensaje tranqulizador a Roxana: la súperdelegada se queda donde está. Pero dicen en la bancada que lo cierto es que hay una pésima comunicación y disposición de la súperdelegada, quien por lo visto está ninguneando a los que forman parte de su equipo político. Y aunque David haya prometido que Roxana se mantendrá en la curul, hay quienes cuestionan si Vero Díaz acatará el compromiso que hicieron con su suplente, sobre todo si es que antes de concluir la actual Legislatura hubiera un relevo en la Secretaría del Bienestar.

Impugnan multa de a millón

Lourdes Briones Flores, quien por ahora se mantiene al frente de la Profepa, ya castigó a municipios, instituciones de salud y los de la Jioresa con sus temidas multas. Pero donde está el mayor monto es en la mina San Martín, de Grupo México. Luego de un derrame de químicos, que según la exdelegada de Profepa Rocío Salinas Godoy fue en un arroyo “seco”, la dependencia federal impuso una multa de poco más de 1 millón de pesos, la más costosa en Zacatecas de este año. Esa multa fue impugnada por la minera y está pendiente la resolución. José Alfredo González, alcalde de Miguel Auza, también tiene broncas con esta procuraduría. Denunciaron cuestiones de contaminación en su sistema de agua y les cayeron con una multa de 50 mil pesos.

En enero

La dupla de Lupita López Merchant, titular de la Sedovut, y el coordinador de Planeación, Marco Vinicio Flores, espera que hasta principios del 2020 el Gobierno Federal les indique qué proyectos de los que propusieron para el Fondo Metropolitano se autorizarán y cuáles no. La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda todavía estarían valorando la viabilidad de los proyectos. Hay alcaldes muy interesados en que resulten las gestiones conjuntas que buscan los funcionarios estatales.

Entra Tello al quite

Antes de que las cosas se pusieran feas entre el cuerpo académico de la UAZ, el gobernador Alejandro Tello le concedió un préstamo al rector Waca Guzmán de 48 millones de pesos para que ayer dispersaran los aguinaldos. El dinero se devolverá una vez que el Gobierno Federal le deposite recursos a la universidad. Mientras tanto presumen que ni el secretario Rubén Ibarra ni ningún otro funcionario de la Rectoría pudo cobrar hasta el momento, solo los profesores y resto del personal. También hay comentarios intrigosos porque el sindicato de profesores no entró al quite prestándole dinero a la universidad.

Runrunazos

Cuenta la leyenda que personal de la presidencia de Nochistlán “colaboró” con una obra particular en el fraccionamiento Las Brisas. La vivienda era nada más y nada menos que del presidente Armando Delgadillo. * El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, da a sus colaboradores el mismo mensaje de Tello a su equipo: los puestos no son para siempre y mientras estén en ellos deben esforzarse en servir. * Entre lo poco que le aplauden a Nano Maldonado, titular de la SAMA, es que fue uno de los pocos que le hicieron caso a Myndi Díaz, de la jefatura de Oficina del Gobernador, y donó 5 mil pesos para AMANC de Susan Cabral. * Dicen que en las negociaciones para aprobar el presupuesto de egresos del próximo año, el perredista Lalo Rodríguez fue más conciliador incluso que el mismo Chema González.