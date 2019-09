El Runrún: Priístas rebeles comienzan a entender a Tello

Crecen “compromisos” de los candidateables

En el PRI estatal tuvieron una reunión para tratar la participación de actores políticos en sectores estratégicos del gobierno y el papel del partido ante los tiempos que vienen. Se sabe de priístas que no están muy conformes porque se sienten excluidos o minimizados en la administración de Alejandro Tello, como Gustavo Salinas, que dejó un desastre en el instituto Zacatecano de Cultura; un tal Rito Cordero, que ya no cobra como director del Sezami; y hasta cierto el exalclde de Fresnillo, Pepe Haro.

Pero de toda la bola de inconformes, algunos ya comenzaron a comprender que Tello tenía que controlar la deuda pública del estado, y tener un control político como el sexenio pasado, iba a costar muchos billetes.

El secretario de Finanzas, Jorge Miranda, ha destacado que de los 7 mil 598 millones de pesos que se recibieron de deuda al inicio de la administración, al cierre de este año quedará en unos 6 mil 900 millones.

Por eso, han ido justificando la inclusión de perfiles más técnicos que políticos en áreas claves de gobierno, aunque persiste la inconformidad por contrataciones de gente que no milita en el tricolor.

Menos billetes para el partido

El PRI estatal como no había sucedido en los últimos años, enfrenta una grave crisis de dinero. Muchos militantes, incluso los que tienen buena chamba en gobierno, no están cubriendo su cuota; el dirigente Gustavo Uribe sabe que los salarios en el comité y la caja chica en el partido no volverá a ser como antes.

A Mazapil

El martes del gobernador Alejandro Tello visitará Villanueva, donde le entregará al alcalde Miguel Torres una ambulancia. Y el miércoles, el Ejecutivo estaría en Mazapil para inaugurar un centro de salud, y seguramente de paso verificar la situación en la minera Peñasquito.

Se les pega la gente

Los candidateables a la gubernatura del 2021 ya están arrastrando hordas de seguidores que ya se están anotando en sus respectivos proyectos. El subsecretario Mario Román quiere quedar bien tanto con su jefe Fito Bonilla, titular de la Secampo, como con Roberto Luévano; Felipe Ramírez, Manuel Navarro, el diputado Chema González y El Japo Lamas se dicen seguidores de Carlos Peña, a quien estuvieron festejando en el IZEA por su cumpleaños. Iván de Santiago y Lula Delgadillo se quieren destacar entre los operadores del alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, y la diputada federal Mirna Maldonado y el líder estatal de Morena, Fernando Arteaga, siguen con El Oso Medina.

Con el coordinador de Ganadería, David Monreal, es donde más se han ido amontonando y incluso peleando entre sus seguidores.

A los candidateables pues, en los que se suma la senadora Claudia Anaya y el presidente de Fresnillo, Saúl Monreal, les crece su lista de compromisos y tienen que saber identificar quienes están como voluntarios y quienes como interesados.

Mientras tanto, en el PRI alimentan la idea de que el candidato tendrá que salir de sus filas y no será un externo, como en su momento consideraron a José Antonio Meade.

Los paran en seco

En el Congreso local aplacaron una maniobra gandalla con la que pretendían dar aumentos a unos 10 burócratas influyentes.

Fue supuestamente el director Jurídico de la Legislatura, José Luis de Ávila, quien pretendía dar madruguete y engañar al diputado jalpense Edgar Viramontes para que procedieran los aumentos, pero después descubrieron que la maniobra nunca tuvo consenso ni autorización. Solo se trataba, al parecer de un trámite que quiso anticipar José Luis para sus amigos, saltándose las trancas.

Nada con Yarto

Como parte de la rebeldía panista, en Juchipila el presidente municipal Rafa Jiménez no ha tenido coordinación con el secretario de Turismo, Eduardo Yarto, para promover acciones de difusión. ¿Para qué?, dicen en Juchipila al recordar las diferencias que hubo con el lanzamiento de Zacatecas Deslumbrante, de la Secturz, y la de Zacatecas Enamora, lanzado por el gobierno de Ulises Mejía. Por eso, los panistas consideran que es mejor llevar la campaña Juchipila es Increíble sin tanta intervención de Lalo Yarto.

El destino final

Alcaldes que se han puesto muy bravos con los despidos deberían ver al presidente de Trancoso, César Ortiz, a quien ya agarraron como cliente en Conciliación y Arbitraje. Y es que casi todas las demandas por despido, muchas interpuestas desde pasadas administraciones, acaban resolviéndose a favor del trabajador. César, además de tener que pagarles buenos montos, con el coraje y todo los reintegró en sus antiguos puestos de trabajo.

En la mira, Semujer

Ahora con las protestas en favor de la despenalización del aborto, hay feministas que quieren un pronunciamiento directo por parte de la secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero. La funcionaria se ha mantenido institucional, pero algunas grilleras la quieren arrastrar a temas polémicos, como el de los matrimonios igualitarios, para que emita una postura.

En la agenda feminista se incluye una segunda petición para la Declaratoria de Alerta de Género en Zacatecas, pues en la primera consideraron que no hubo resultados muy positivos.

Distanciado

Muchos han intentado reestablecer vínculos con el senador Ricardo Monreal, pero supuestamente, el que seguiría molesto con el fresnillense es el exdirector del Issstezac, Víctor Infante, de quien dicen tiene diferencias irreconciliables con el exgobernador por los agarrones políticos de antaño. Y si demuestra lo contrario solamente estará simulando.

Solitario

Como se anticipaba, el diputado Javier Calzada se quedó sin fracción. Y todo por su ambición y actitud gandalla de aferrarse como coordinador del PES. Calzada pues, queda relegado, pero no se descarta que adopte mañas al estilo de Chema González, quien se acoplaba a reuniones de la CRICP sin siquiera ser miembro.

Delegación corrupta

La delegación (u oficina de representación) del ISSSTE en Zacatecas fue ejemplo de actos corruptos e ineficientes del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y tal parece que derivado de esas observaciones, en su momento se nombró a Javier Torres Cardona como delegado, a quien le llegaron notificaciones sobre cuatro exfuncionarios gandallas que ya habían salido del instituto cuando se les avisó que estaban inhabilitados. Y dos de ellos, con multas económicas de 1.3 millones de pesos cada uno.

Más dinero

Entre las barbaridades que cometieron en el ISSSTE, se observó la firma de cuentas por liquidar con cantidades superiores a las establecidas y hacerse tarugos en los procesos para exigir pólizas de fianzas. Ahora que Alfonso Hernández está como encargado de la oficina, se espera que estas mañas no vuelvan a ocurrir.

Pleito entre padrino y ahijado

En salón de Guadalupe, rumbo a Sauceda de la Borda, el exdiputado federal Alfredo Basurto organizó una pachanga con la firme intención de un autodestape para la presidencia municipal, teniendo supuestamente como aliados a operadores del senador José Narro.

En el equipo del exdiputado, advierten que las cosas ya no andarian tan bien con el regidor Carlos de Ávila, luego de que este renunciara como secretario de Gobierno de Julio César Chávez. Y es que al aventar la toalla, el sacrificado fue Ángel Basurto, hermano del exdiputado federal, pues volvió a quedar como regidor suplente.

Todavía en Morena, hay otros prospectos que empiezan a sonar como Miguel Vázquez, operador de Katy Monreal, aunque perfiles como el priísta El Antorcho Ávila, Lolo Hernández, del PT, y Roberto Luévano les llevan muchísima ventaja.

Está p’a obedecer

Cuenta la leyenda que hasta al gobernador Tello han llegado sugerencias de candidateables a la gubernatura que podrían ser muy competitivos en un ayuntamiento o distrito local. Y cuando supuestamente el mandatario advierte la posibilidad de que el gallo no se quiera bajar, le aconsejan que el candidato debe estar p’a obedecer, no para ponerse sus moños.

Alza la voz

La joven que interrumpió el informe de la alcaldesa de Genaro Codina, Oralia López, para acusarla de actos de corrupción, ya fue con el diputado local Lalo Rodríguez para darle a conocer sus quejas, que el perredista prometió atender.

Entre los señalamientos está la presunta contaminación con desechos biológicos por parte de una nave industrial en Genaro Codina y supuestos abusos de la alcaldesa, como la invasión de terreno público para construcciones de su familia, y que es un asunto que le reportarian al auditor Raúl Brito.

Fuera alfombras

El mal diseño al interior de los edificios de Ciudad Administrativa que tiene oficinas sin la ventilación adecuada y las mugrosas alfombras que acarrean ácaros, virus y bacterias hizo que al menos coordinadora administrativa de la Coordinación de Planeación, Claudia Valdés Miranda, ordenara poner piso laminado en su área. El asunto es que ahora ya todo mundo quiere que el titular de la Coepla, Marco Vinicio Flores, les autorice a los demás la instalación de más pisos.

En Río Grande

El alcalde de Río Grande, Julio Ramírez, le respondió al edil Gumaro Hernández, que su secretario Félix Fernández no es su familiar. Y en cambio, Gumaro ha callado que el suplente del regidor Simón Montes es su padre y además dobletea salario como docente de un CBTA.