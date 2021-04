El Runrún: Presenta la ASE denuncia en la Fiscalía por manejos en la Fenaza

Una denuncia ante la Fiscalía es el reporte del auditor Raúl Brito, respecto a la revisión de cuentas de la Fenaza en los ejercicios 2017 y 2018. Según la Auditoría Superior del Estado, se presume un daño al erario porque no se exhibió documentación que transparente el destino y la aplicación de 11 millones 428 mil pesos. Hay elementos, dicta el informe, para promover sanciones contra servidores públicos que hayan incurrido en omisiones por “dolo, culpa, mala fe o negligencia”. Así pues, se presume la existencia de “uno o más delitos” por gastos que no han sido comprobados. El proceso de fiscalización se relaciona con el coordinador general de los festejos, que fue Federico Borrego; su secretario particular, Roberto Ibrahim Sánchez Gil y Carlos Hernández Ledezma, que fungió como coordinador administrativo. En los informes se indica que en la Fenaza del 2017, se tuvo un gasto total de 81.3 millones de pesos, de los que se recuperaron mediante ingresos 22.8 millones. Para el siguiente año el gasto fue de 101 millones de pesos y los ingresos de 30.2 millones de pesos. Brito advierte que la Ley Orgánica de la Feria de Zacatecas no se ha reformado desde el 2013, y es necesario hacerlo para definir facultades y responsabilidades jurídicas de los que participan en la organización de los festejos.

Condición abierta

Genera cierta polémica en los partidos políticos, el asunto de quiénes están representando dentro de las planillas la cuota para perfiles de diversidad sexual. Eso implicaría que estos políticos hagan públicas sus preferencias. Benjamín Medrano no tiene problema en hacerlo y anticipan que puede arrebatarle por la vía legal el lugar 2 a Jehú Salas de la lista de pluris del PRI al Congreso local; el PRD postuló a Raymundo Moreno en el 4 de representación proporcional para cumplir con esa cuota y Morena designó a Víctor Humberto de la Torre, que va en la tercera posición. Cuenta la leyenda que en el PRI se escandalizaron porque a un funcionario DIF estatal, le hicieron firmar un documento que acreditara sus preferencias, como condición para ponerlo como regidor en la planilla de Héctor Bernal en Ojocaliente. En el PAN se dice que tienen dos candidatos a presidentes municipales “con altas posibilidades de triunfo”. Pero ahí persiste más el debate respecto a si no deben ocultar sus preferencias o se mantiene como un tema privado. A los jurídicos de los partidos les basta con una declaración para acreditar la condición de diversidad sexual.

Viviendas marginadas

Muchos políticos solo se dan cuentas de las condiciones de pobreza que hay cuando hacen campañas. Claudia Anaya o David Monreal, quien llegue a la gubernatura tendrá mucho trabajo por hacer. En el equipo del gobernador Alejandro Tello han estado analizando y contrastando los avances del 2010 al 2020. En ese periodo, el número de casas sin energía eléctrica en todo el estado pasó de 5 mil 688 a 2 mil 557; las viviendas particulares sin agua entubada disminuyeron de 2 mil 677 a 1,002 y las que no tienen drenaje pasaron de 4 mil 62 a 2 mil 395. El equipo de Lupita López Marchant, en la Seduvot, ha documentado casos extremos de hacinamiento y marginación en algunas localidades zacatecanas.

Tarde o temprano

No es seguro que el Congreso local permanezca sin secretario general hasta la próxima Legislatura. Tarde o temprano debe darse el nombramiento. Juan Antonio Rangel seguiría en la pelea con el visto bueno de algunos diputados locales. Se le reconoce que se ha manejado con oficio político, pues fue prudente cuando hicieron el cambio de candidaturas a diputaciones locales por Morena. Por cierto, se dice que una de las encomiendas que estaría planchando David Monreal con sus diputados afínes que vayan a llegar, sería mocharle o eliminar gastos de representación, que es la evolución de las viciadas herramientas legislativas.

Runrunazos

Entre los políticos que pueden presumir que vienen de la cultura del esfuerzo está Reynaldo Delgadillo. El candidato al distrito 2 no es como su rival de Morena, con un papá que ya fue diputado y se le subió el puesto. Reynaldo viene de una familia de campesinos y presume de andar picando piedra en el PAN desde hace años, igual que el actual secretario Christian del Havre, quien pensaba renunciar a su pluri del cuarto sitio porque no alcanza a llegar. *** El candidato del PVEM en Guadalupe, dicen, fue captado en el Gloria Jeans con el equipo morenista, que va con Julio César Chávez, el puntero en la contienda por la alcaldía. El político del Verde estaría buscando algún tipo de acuerdo.