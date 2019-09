El Runrún: Preparan rebelión panista contra el proyecto de presupuesto

Los alcaldes panistas de Zacatecas y del país andan con una serie de lloriqueos por el panorama desolador que, dicen, les trae el proyecto de presupuestos federal del próximo año. “El 2020 será peor que este año”. “No tenemos nada qué perder”. “Seremos alcaldías pagadoras de nómina” son algunos de sus lamentos. Al igual que los otros dirigentes estatales del PAN, Noemí Luna, viajó a la Ciudad de México para ver con su líder nacional, Marko Cortés, un plan para armar un mitote en la Cámara de Diputados y exigir mayores recursos para los ayuntamientos y los estados. Presidentes como Rafa Jiménez, de Juchipila, y José Serrano, de Juan Aldama, hicieron público su berrinche y reprobación a la forma en que AMLO quiere distribuir y acaparar los recursos, dejando vacíos los presupuestos para programas como el 3×1 y miserables para el margen de acciones en los municipios.

Atados de manos

El diputado federal Chabelo Trejo admitió que no puede hacer nada para ayudar a los ayuntamientos. Lo tienen con las manos amarradas. Ya ni siquiera la legisladora federal de Tabasco, Esthela Núñez, de las que presumen ser más cercanas al presidente de la República, tiene margen de maniobra para alivianar a sus presidentes municipales. Por eso, el plan de la rebelión panista contempla una reunión en la Cámara de Diputados, el 28 de septiembre o antes, entre Marko Cortés, representantes de la Asociación Nacional de Alcaldes y diputados federales de PAN, PRI, PRD y MC para negociar una distribución más justa y razonable en el presupuesto de egresos para el 2020. Si en esa reunión no hay acuerdos, entonces sí vendrían medidas radicales, posiblemente no solo de los panistas, sino del PRI y otros inconformes con la 4T.

En arenas movedizas

A pesar de que el coordinador de Ganadería, David Monreal, y otros defiendan el proyecto de presupuesto, la diputada Perla Martínez advierte que este está construido “sobre arenas movedizas”. Y es que advierte que ni siquiera hay garantía de que se recauden los 6.1 billones de pesos contemplados en el proyecto de ley de ingresos, pues consideró que el pronóstico de crecimiento económico es demasiado optimista. Otros muy preocupados con el panorama del próximo año siguen siendo los de la CMIC, donde el dirigente Jorge Hiriartt, tendría respaldo del petista Lolo Hernández como aliado de los constructores. Mientras tanto, hasta en la misma fracción de Morena, Armando Perales, manifestó preocupación por los recortes previstos para el campo.

Bajón a 73 burócratas

Los tijeretazos al salario, reacomodos y bajón de categorías le pegaron a 73 trabajadores del Issstezac. Puede que para algunos las reducciones no hayan sido suficientes, algunas oscilando entre el 5%, pero sí que abarcaron a un montón de funcionarios, desde el director general Paquito Martínez, pasando por colaboradores como los exalcaldes de Sain Alto y Morelos, Adolfo Trejo y Raúl Veyna; El Pichus Bonilla, Alejandro Argüelles, Julieta Colmenero, Esther Contreras y Martha Araceli Salas, entre otros.

Falsos 4T

Entre quienes (como El Oso Medina) presumen seguir al pie de la letra las indicaciones de Andrés Manuel en los temas de austeridad y honestidad, recriminan la gandallez y el oportunismo de cuadros que no contentos con formar parte de la 4T quieren más y más. Se dice que el diputado federal Samuel Herrera y el regidor de Guadalupe, Roberto Juárez, tienen en la lista de espera a sus respectivas esposas para que entren a chambear en Gobierno Federal, con muy buenos puestos de preferencia. El edil además, ha generado sospechas por cambios repentinos en su patrimonio, luego de que despertara envidias por una camioneta que dicen está estrenando.

Apuesta económica

La Plaza Portal en Fresnillo es una de las apuestas para el desarrollo económico que tienen en el equipo del alcalde Saúl Monreal. El edil espera que vaya creciendo la apertura de tiendas en la plaza y el flujo económico, lo que también ha buscado respaldar con acciones de seguridad y promoción del empleo. La gente en El Mineral ya comienza a juzgar a detalle el trabajo del alcalde e incluso recibe buenas críticas cuando lo comparan con el trienio que tuvo su hermano David Monreal.

Runrunazos

En el carcomido y moribundo PRD aún dan algunos signos de vida. Presumen que aunque Rafa Flores Mendoza ya trae la línea de Gobierno Federal, aún les ayudó recientemente con más de 100 afiliaciones al Sol Azteca. * No es lo que más le conviene al Congreso, pero cuenta la leyenda que la legisladora Mónica Borrego podría llegar a presidir la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, supuestamente porque los diputados del PRI habrían bajado los brazos. De ser así se anticipan agandalles, negocios y aumentos generosos a gente de su contentillo.