El Runrún: Preparan guillotina para funcionarios del Issstezac

Su situación era insostenible y no da para más. Los mandos en el Issstezac, no solo el director general Francisco Martínez, y el de Finanzas, Alejandro Argüelles, habrán de salir del instituto por el desastre que no pudieron contender. La lista de quienes exigen que se renueven los mandos en el instituto no solo se limitan a los cerca de 4 mil pensionados inconformes: ya se sumó el dirigente de la 58 del SNTE, Óscar Castruita, quien advirtió que hoy habrá un paro en escuelas de educación básica por el incumplimiento en el pago total de la segunda parte del aguinaldo, y Miguel Toribio, líder del SUTSEMOP, quien ayer tomó las oficinas del instituto. Lo que queda es esperar que quienes lleguen al relevo tengan la capacidad de dar soluciones a los constantes conflictos por falta de liquidez en el instituto, que le están costando mucho desgaste al gobierno.

Vinculados a proceso

Hace poco el presidente de Villanueva, Miguel Torres, dio un mensaje claro de advertencia a su cabildo para dejarles en claro que en ciertas circunstancias, todos compartirán las mismas responsabilidades en el manejo de la administración. “Auditoría tiene vinculado a proceso al expresidente (Antonio) Ramírez Antúnez, a la síndica, ya están vinculados a proceso. Les voy a dar un dato para que a ustedes también les sirva: acaba de salir una resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se debe sancionar solamente al presidente, a la síndico y a la tesorera, por la falta de presentación de cuenta pública, también les van a fincar responsabilidad a los regidores. Es un tema de todos”, les dijo.

Atenido

El alcalde Miguel Torres se había emocionado porque el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, le había revelado que en la empresa minera Peñoles “chupó faros” en los pleitos legales por el cobro del impuesto ecológico, aunque todavía queda un amparo de la empresa para definir cantidades y otras cuestiones sobre el impuesto, que finalmente es procedente. El perredista Torres espera que de los millones que cobren a Peñoles, a Villanueva le toquen 9 millones, aunque Nano Maldonado, titular de la SAMA, ya mandó a hacer proyectos en remediación ambiental para ejercer los recursos.

Sueldazos en la 4T

Dicen que Gobierno Federal ahorra una cantidad considerable con nombramientos pendientes en oficinas de representación, enjaretando la función de delegados a los encargados. En Profepa, por ejemplo, Lourdes Briones cobra 27 mil mensuales brutos por estar de encargada, pero con responsabilidades similares a gente como Nacho Fraire, que cobra más del triple en el Instituto Nacional de Migración. La diferencia está en el nombramiento. Por cierto, de los políticos zacatecanos que se metieron a la 4T, después de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, con 159 mil pesos mensuales brutos, el mejor pagado sería Rafa Flores Mendoza, como asesor en la SEP, con 149 mil; luego está la exdiputada federal Mariana Trejo, colaboradora de Nahle con 136 mil; mismos que David Monreal, quien se estará despidiendo de la coordinación de Ganadería; y la súperdelegada Verónica Díaz con 126 mil pesos.

Más apoyo

Una buena parte en el PRI confía en cualidades y competitividad del secretario del Campo, Adolfo Bonilla, para retar a los morenistas, pero dudan del apoyo que tendrían de parte de algunos funcionarios del gobierno de Alejandro Tello. Hubo quejas de candidatos derrotados que no recibieron la ayuda a la que se acostumbraron en el sexenio de Miguel Alonso. Y otros militantes más, luego de incorporarse al gobierno estatal posterior a las elecciones, se sorprendieron de que muchos de sus compañeros en las dependencias no operaron a favor de nadie del PRI. Y en algunos casos ni siquiera recibieron instrucciones para hacerlo. Por eso ahora, advierten de la importancia de que todos trabajen a favor de Bonilla o quien resulte candidato a gobernador.

Runrunazos

Grupos y perfiles feministas continúan con críticas referentes a temas de seguridad y ya enviaron una petición a los diputados locales para que compareciera Javier Ramírez, comisionado Local de Búsqueda de Personas; otras como Mara Muñoz se indignaron ante el caso que evidenció Luz Domínguez, de Derechos Humanos, sobre una mujer que fue internada por dos meses en una cárcel distrital para varones. En este tipo de casos, hay quienes esperan un pronunciamiento fuerte de Adriana Rivero, titular de la Semujer. ** El magistrado Arturo Nahle la hizo y consiguió mayoría para que lo nombraran presidente del Tribunal de Justicia del Estado. Superó nueve votos contra cuatro a Carlitos Villegas, de quien al final consideraron que era relativamente joven y muy pronto ponerlo al frente del TSJEZ. *