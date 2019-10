El Runrún: Preparan cacería ambiental contra dueños de vehículos chatarra

La administración del gobernador Alejandro Tello quiere echar andar ya el programa de verificación de emisiones a los vehículos oficiales y particulares, como requisito para que puedan circular. El tema ya se le ha encargado al titular de la SAMA, Nano Maldonado, y al procurador ambiental, Esaú Constantino Ruiz. Al parecer ya habría condiciones para ponerlo en práctica el próximo año, aunque hasta el momento no se ha confirmado. La disposición implica, como en otras entidades, que los zacatecanos tengan la obligación de llevar sus vehículos a la revisión de gases contaminantes. Esa prueba les saldría entre 200 y 300 pesos. Sería obligatoria una vez al año para particulares y cada seis meses para transportistas. El humo que salga de cada vehículo no deberá rebasar los parámetros permitidos de contaminación, o de lo contrario se le deberán hacer ajustes en el taller hasta que pase la prueba para poder circular. Los tránsitos que comanda Osvaldo Caldera estarían muy atentos a quiénes no tengan el engomado que certifique que ya pasó la prueba.

Compromisos verdes

La calidad del aire en Zacatecas es buena, pero en la SAMA ven la necesidad de ir aplicando disposiciones para el cuidado del medio ambiente. En esas acciones también se incluyó la compra de un laboratorio para determinar los índices de contaminación de empresas para definir montos sobre el impuesto ecológico. Y estará analizándose, junto con el secretario de Finanzas Jorge Miranda y los diputados locales, para regular disposiciones y obligaciones en materia ambiental en el sector privado.

Molestos

En el sector empresarial hay preocupación de que, ante la escasez de recursos que enfrentan los gobiernos, les claven más impuestos. El vicepresidente de la asociación de hoteleros, Manuel López Palomino, ya recriminó la voracidad del diputado local, Javier Calzada, al querer imponerles un impuesto a la actividad turística. Además, le recuerdan que la aplicación de impuestos en la materia es de orden federal, no estatal, así que pidieron que el exsecretario de Finanzas no ande, por ignorancia, tratando de invadir competencias. Y si Calzada Vázquez quiere que se mejoren los esquemas de recaudación, ¿porqué no comienza pagando intereses del préstamo millonarios que recibió gandallamente?

Caos en Ojocaliente

En la administración de Ojocaliente, comandada por Daniel López, tienen en el aire más de 150 millones de pesos de impuesto predial que no pagan los morosos. Y al menos hasta hace poco, cantidades importantes que están pendientes de recaudar por conceptos de plantas de beneficio de las mineras. Mientras Ojocaliente se queda sin recibir millones de pesos en impuestos, el contralor Víctor Ahumada recrimina que el alcalde no respeta los conceptos presupuestales y lo peor, estaba repartiendo obras con contratistas que no estaban dentro del padrón de proveedores.

Se preparan para la batalla

Los equipos de Catalina Monreal y el de Los Históricos se preparan para la batalla por la dirigencia estatal de Morena. Se tiene previsto que el 13 de octubre inicien las asambleas para elegir a 40 delegados, quienes para el 10 de noviembre, tentativamente, estarían definiendo quién será el líder del partido. El Oso Medina y el dirigente actual, Fernando Arteaga, tienen bastiones en la capital para apoyar al gallo que todavía no tendrían definido, en tanto Catalina tiene estructuras fuertes en Fresnillo y Guadalupe, principalmente.

Coincidencias

Catalina quiere un Morena fuerte, renovado y organizado en Zacatecas. Le parece que “el padrón viejo”, con cerca de 6 mil militantes en el estado es poco para el partido que gobierna el país, pero si en algo coincide con el grupo de Los Históricos y es no abrirle la puerta a gandallas que llegan a Morena por oportunistas. En esa etiqueta tienen ubicado a Pedro de León. Por eso, entre sus propuestas se incluiría poner candados para que las candidaturas puedan estar condicionadas a los años de militancia e incluso cursos de formación partidista, una línea que también comparte Arteaga.

Runrunazos

Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, viaja a Estados Unidos para reunirse con migrantes de California. Tratará algunos proyectos de gestión y en conjunto, incluyendo la inauguración de una placa de El Santo Niño de Atocha en el vecino país. En el equipo de Saúl se entusiasmaron con el sondeo de Imagen en el que se posiciona bien como candidateable, mientras el diputado Raúl Ulloa ya se anda destapando para Fresnillo. **El buen Peter Jiménez Betts, reconocido arqueólogo y alguna vez señalado de dobletear en el INAH y gobierno del estado, ya fue dado de baja de la administración estatal. Pero borrarlo de la lista de nómina no salió tan barato. El laudo costó 365 mil pesos. * La reunión entre gobernadores y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se pospuso para hoy miércoles. Presuntamente, AMLO desconfío de su secretario y en su lugar el mismo presidente recibiría hoy a Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro. Hoy también es la reunión entre Tello y los diputados federales de Zacatecas.