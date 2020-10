El Runrún: Prepara Roberto su plan B

Roberto Luévano sabe (a como están las cosas) que la decisión para definir al precandidato a gobernador del PRI no le va a favorecer. Todo indica que el ungido sería Fito Bonilla, a menos que sucediera algo muy extraordinario. Así las cosas, Roberto ya debe estar pensando en qué decisión tomará: si busca alguna otra alternativa para una postulación; o pelea de nuevo con la camiseta priísta una diputación federal o local u algún otra, y si canaliza sus estructuras del partido para respaldar a quien elijan como candidato a gobernador, o mantendría una campaña “de brazos caídos”. Todo mundo en el partido estará esperando la decisión de Roberto, es decir, su plan B.

Mejor Saúl

Es muy claro que el senador José Narro sigue siendo de los “archirrivales” de David Monreal. Ante la queja que este interpuso en la FGR por las mantas “infames” que lo relacionan con grupos delictivos, José Narro dice que al menos en Morena nadie hace guerras sucias en contra de nadie. Y llamó a formar un frente de aspirantes morenistas con él, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía; El Oso Medina y el presidente de Fresnillo Saúl Monreal, si este acepta. Para el tamaulipeco, si un Monreal va a encabezar la 4T en el estado, quiere que sea Saúl.

Los refuerzos en la Sezac

Se resiste el buen Memo Ulloa a tomarse un descanso en el servicio público. Al exsenador lo echaron de la Jefatura de Oficina del Gobernador, pero pronto se lo enjaretaron a Carlos Bárcena, en la Secretaría de Economía. Evidentemente, la llegada del veterano priísta no fue una decisión que naciera del secretario. Esta dependencia también se ha reforzado con el exalcalde de Valparaíso, Jorge Torres, e Isabel Cristina Álvarez, novia del Kent Contreras.

Peligros en PAN

Antes de tocar las trompetas para anunciar una carrera de Tere López García a una diputación local, que primero paguen las rentas del local del comité panista en Guadalupe, exige la militancia. En las últimas sesiones del comité suelen botear para juntar los gastos. A Leonel Cordero, pareja de la regidora Tere, no le sacan ni un quinto, pero eso sí quiere agandallar posiciones políticas. Antes, el PAN en Guadalupe tenía estructuras y subcomités en las comunidades que aportaban su granito. Ahora no tienen ni pa’ la renta y la militancia se pregunta si la situación de miseria sería igual con una candidatura.

Ya no se puede patear el bote

Para abordar el tema del Issstezac, el director Marco Vinicio Flores se ha reunido con diputados como Raúl Ulloa y Juan Mendoza. Para este último ya no se puede patear el bote y es probable que lo que se tenga que hacer se haga en este mismo quinquenio. El estado no puede estar financiando un fondo de pensiones solo para unos cuantos (más de 4 mil) con recursos que debieran ser para otros rubros. Incluso, hay quienes alertan que ese tema compromete la calificación crediticia del estado. Por eso, se habrían hecho llamados de alerta por parte de la Secretaría de Finanzas para comenzar a darle viabilidad al tema.

Emergencia por el Covid

Todavía esta semana será de semáforo naranja para la burocracia estatal. Pero el repunte de casos de Coronavirus es muy peligroso. Ayer la Secretaría de Salud contabilizó 2,363 casos activos en la entidad. Si la tendencia sigue, se retomarán otra vez medidas para promover el confinamiento. Tan urgente es la pandemia que en los procesos de contratación, en los que participa la líder sindical Norma Castorena, ya no se les está haciendo examen al nuevo personal. Basta con una pequeña entrevista presencial y el envío de documentos por internet para que los den de alta. Se han registrado más de 290 contrataciones temporales.

Runrunazos

Será hasta el 15 de noviembre o después que se comience a analizar en el Congreso local el tema del presupuesto para el próximo año. Desde antes, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, buscará acuerdos con los diputados. * Clubes de motocilistas en Tlaltenango como Xalocos y Ruedas de Plata, junto con el alcalde Miguel Varela, van a rifar una motocicleta que le regalaron al panista, a fin de darles regalos a los niños en Navidad. Los boletos los venden en 50 pesos * Al magistrado Arturo Nahle le tocó participar en un documental de Netflix sobre la trágica historia de Marisela Escobedo, aquella activista que mataron, y que exigía un castigo para el asesino de su hija. Nahle explicaba que hace 10 años había más deficiencias en las procuradurías para castigar este tipo de delitos. Aun queda mucho trabajo por mejorar.