El Runrún: Piden ‘moche’ a estudiantes becados; involucran a la UAZ

“De ese dinero yo no voy a quedarme con un solo peso (…) Ustedes van a cobrar la beca por 25 meses y nos apoyarían con cinco meses”, les dijo sin tapujos Teodoro Campos a sus estudiantes de Vetagrande beneficiados por Gobierno Federal. El exalcalde de ese municipio y suplente de la pluri de Alfedo Femat (la que no cuenta), reconoció que no podía obligarlos a que le den la beca, pero les advirtió que de no ser así la escuela podría cerrar y los maestros se quedarían sin cobrar. No pocos se negaron a entregarle el dinero al ‘comunista” y le advirtieron que mejor recogerían sus papeles de la prepa. Pero este les advirtió que tendrían que hacerlo en una extensión de la UAZ en Tacoaleche, no en Vetagrande. Y ahí es donde embarraron a la universidad. En el equipo de la súperdelegada Verónica Díaz analizan interponer una denuncia por cobros indebidos a los estudiantes. Y también se preguntan quién de la universidad se prestó para que los alumnos de Teodoro se registraran como estudiantes que están en Tacoaleche, a fin de que pudieran recibir las becas. La administración del rector Waca Guzmán hizo un llamado a los estudiantes para que no permitan que les condicionen las becas.

El rey de los contralores

Hoy tendrán una reunión plenaria en un salón del Tec de Monterrey los miembros de la liga anticorrupción: Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública, el auditor Raúl Brito y los contralores de municipios, que lidera Edmundo Guerrero, de Fresnillo. En la agenda de estas contralorías se incluyen reformas legales para perfeccionar sanciones y medidas que ayuden a combatir la corrupción, y la renovación de la dirigencia. Por eso, todo mundo anticipa que Julio César Nava, contralor de Guadalupe, seguirá en la lucha para convertirse en “El rey de los contralores”. Edmundo Guerrero dejaría la corona en febrero o marzo del próximo año.

“Al tanteo”

Varios exservidores públicos que han salido castigados por la secretaria de la Función Pública, Paula Ortiz, recriminan que “son al tanteo” los castigos de inhabilitación que se les imponen. Pero el artículo 96 de la Ley de de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas establece que los desvíos, daños al erario y demás corruptelas que representen, según el salario mínimo actual, más de 600 mil pesos ameritan de 10 a 20 años de inhabilitación. Sin embargo, advierten que faltan más reformas para darle certeza a los castigos y que ya queden en firme.

Pánico en sindicatos educativos

Para líderes sindicales como Lucio Mendoza, del CECYTEZ, y Gonzalo Franco de la Utzac, es un tema tabú y de pánico el traslado de sus maestros del Apartado A de la Ley Federal del Trabajo al Apartado B de la Ley del Servicio Civil de Carrera, como se tiene previsto. Dejando los cambios administrativos y derechos que representa, se dice que el principal miedo es que Lucio y Franco ya no tendrían razón de ser porque los temas sindicales los absorbería el SNTE. Se acabarían sus vacaciones de comisión y demás privilegios. Por eso impulsaron la creación de la Federación de Sindicatos Educativos, para tratar de mantener esas comodidades.

Último día

La pasarela de funcionarios con los diputados locales para que los traten bien en la asignación de presupuesto estaría terminando este lunes. Ya pasaron al Congreso local, el dirigente del SUTSEMOP, Miguel Toribio; Rocío Posadas, magistrada del Trijez; Lupita López Marchant de Seduvot y el rector Antonio Guzmán, entre otros. Algunos están cabildeando un padrino en específico que los apoye. En el caso de Jorge Luis Pedroza, de Obras Públicas, quiere que sea el petista Lolo Hernández, en tanto que Lizbeth Márquez y Felipe Delgado estarán echándole la mano al secretario migrante José Juan Estrada y la diputada Karla Valdez a su madrina Norma Castorena, dirigente sindical del sector salud; la legisladora del PVEM, Susana Rodríguez ya mostró respaldo hacia la UAZ.

Runrunazos

En Jerez festejaron que la diputada federal Jacqueline Martínez Juárez fue nombrada por el Consejo Nacional del PAN como una de los integrantes de la Comisión Especial para la actualización del programa de Acción Política del partido, un cargo similar al de la comisión de diagnóstico que anteriormente le habían dado al exgobernador Miguel Alonso en el PRI. *** Cuenta la leyenda que el director de Planeación del CECYTEZ, Juan García, está haciendo acomodos lucrativos en el colegio. Uno sería supuestamente la inclusión de José Eduardo Reyes Escamilla, esposo de una de las supervisoras, como proveedor en el colegio. *** Dicen las crónicas de la Coordinación de Planeación que al titular Marco Vinicio Flores le está preocupando mucho que sus trabajadores lo ayuden a promover los logros de la dependencia. Se sabe que quiere ser un candidato competitivo para el 2021 en un espacio aún por definir. Y lo que ahora lo tiene ocupado es obtener más respaldo de su equipo y lo ayuden a sobresalir entre los demás funcionarios estatales.