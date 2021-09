El Runrún: Pensionados del Issstezac, sin deberla ni temerla

Esta semana Zacatecas ha sido un caos. No hay dinero para pagar la nómina magisterial porque la Federación no ha absorbido los compromisos de pago en Zacatecas. Hay un déficit y eso todo mundo lo sabe. Pero en el caso de los pensionados del Issstezac, aseguran en el instituto y la diputada Gaby Basurto, sí había una bolsa disponible, al menos para sacar el último pago. Y si este no se ha hecho es por falta de dinero, sino de trámites y de la designación de un nuevo director, que según cuentan será Héctor Menchaca. El cambio de administración dejó en el limbo a varios funcionarios, principalmente en el área educativa, que en realidad no saben si lo siguen siendo. Leonel Cordero se sigue presentando en el CECYTEZ; su nombramiento como director ya caducó, pero alega que no puede dejar la chamba tirada hasta que llegue un nuevo responsable; en las mismas anda Sergio Díaz, rector de la UPZ de Fresnillo, y Edmundo Morones en el Conalep, quien hasta un paro de maestros le tocó. Morones ha tratado de conciliar para que las demandas del contrato colectivo de trabajadores se les apliquen este año y no hasta el 2022. Ojalá que ahora que Zacatecas está incendiado por la falta de pago de la nómina magisterial y los desastres naturales en Genaro Codina, el estado por fin aparezca en en el radar del presidente López Obrador. Ojalá se toque el corazón y apoye a Zacatecas.

Alineados de más

La oposición contra Morena en el Congreso recriminó en la tarde de ayer que 10 legisladores de la 4T se opusieran a un exhorto al Ejecutivo estatal para que agilizara las gestiones en Hacienda y se le pague a los maestros. Les debió costar mucho a los diputados “defensores del magisterio” Gaby Pinedo y Armando Delgadillo votar en contra de ese exhorto, aunque la jefa de la bancada morenista, Imelda Mauricio, sí estuvo a favor. Es cierto que la estrategia de Gobierno del Estado es presionar a la Federación para que asuma permanentemente compromisos con la nómina educativa y se evite pedir crédito tras crédito. Pero la propuesta de ese exhorto que hizo la diputada Basurto, al menos de forma escrita nunca estableció que se pidiera un adelanto de participaciones o préstamo. Más tarde los diputados llegaron a un acuerdo para redactar un nuevo exhorto que fue aprobado anoche. El llamado incluye a los legisladores federales para que ayuden a resolver la falta de pago a los maestros y pensionados del Issstezac. Por cierto, la diputada Soralla Bañuelos tiene razón al advertir la necesidad de que Hacienda regularice y reconozca prestaciones del magisterio zacatecano, aunque ahí dicen se tornarán complicadas las gestiones por la generosidad en beneficios que ha concedido el estado a través de los años.

Sí llegó el héroe de turismo; se lo quitan a Sheinbaum

Que siempre sí. Como lo habíamos previsto, Manuel Flores Sonduk deja la Policía Turística de la Ciudad de México para venir a Zacatecas. No estará como titular de la SSP (ese lugar se le respetó a Arturo López Bazán), sino en el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en relevo de Jaime Flores Medina. Manuel, el acapulqueño, es de los refuerzos fuertes en la administración, ya que se le reconocieron logros en la capital del país, al grado de ser premiado y reconocido como El Héroe del Turismo.

Más nombramientos

Ayer por la noche el gobernador David Monreal entregó más nombramientos. Para la Semujer designó a Zaira Ivonne Villagrana, que había trabajado en el colectivo de mujeres D21, y para el Incufidez a la maestra Albina Cerrillo, con experiencia como entrenadora de atletismo. Hay altas expectativas en que el desempeño de estas funcionarias sea mejor que el de sus antecesores, lo que no es muy difícil, especialmente en el tema del Incufidez, pues Adolfo Márquez era bueno para unir a los deportistas, pero en su contra. Para Educación sigue la propuesta de Manuel Ibarra, un perfil preparado y con experiencia para dirigir la secretaría.

Se abren dos frentes

Como se veía venir, las gestiones de rescate para el estado vienen de dos grupos: por un lado los diputados federales Bennelly Hernández y Alfredo Femat, que ayer se juntaron con el senador Ricardo Monreal; dicen que exigirán que hacienda entregue 900 millones de pesos a Zacatecas. Por otro lado, panistas y priístas estuvieron más ocupados en exigir que regrese el 3×1 y promover una reforma migrante, a la que se sumó el exdiputado local Felipe Cabral, que propone 16 diputaciones federales migrantes y tres senadurías. A la circunscripción 2, en la que está Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas, le tocarían cinco legisladores. * Para las elecciones intermedias del 2024 ya no estará Virgilio Rivera en el IEEZ. Un grupo de funcionarios de los órganos locales y electorales está en proceso de pelear la presidencia del instituto. Entre ellos están Juan Osiris Santoyo y Juan Carlos Merlín.