El Runrún: Paisanos van a la caza de falsos migrantes

Los migrantes del Colectivo de Federaciones y Organizaciones mexicanas en Estados Unidos ya intentaron convencer a los magistrados federales electorales, Reyes Rodríguez Mondragón y Jannine Otalara, que los apoyen en la cacería de falsos candidatos con la etiqueta de migrantes. El exdiputado Felipe Cabral calcula que de unas 50 postulaciones (incluyendo titulares y suplentes), solo una docena se trataría de auténticos migrantes, aunque todavía se están revisando los perfiles. El primer objetivo que tienen en la mira es la diputada federal Mirna Maldonado, postulada para reelegirse vía representación proporcional, pero en calidad de migrante. La constancia de residencia de esta legisladora, según dice, indica que tiene por lo menos 30 años viviendo en Zacatecas. Otro de los que podrían estar en la mira es el panista Osvaldo Contreras, postulado para el Congreso local como migrante. Los paisanos anticipan una ola de impugnaciones y recriminan que hay una complicidad de los partidos que solaparon registros irregulares. Poco a poco, advierten, se va descubriendo que estos registros no son más que mentiras para usurpar espacios que corresponden a migrantes. Uno de los caídos fue el panista Jorge Nordhausen. El Tribunal Electoral lo tumbó porque se descubrió que vivía en Campeche.

Se ofrece El Patas

Se dice que entre aquellos funcionarios, en lista de espera para arrimarse al D21, ya está el director del Incufidez, Adolfo Márquez Vera. El Patas mandó decir al equipo de David Monreal que no tiene compromisos directos con el PRI, y que si se lo permiten “está para jalar”. Ya levantó la mano, pero su solicitud no fue bien recibida por los colectivos, principalmente por los del deporte. Primero porque no creen que Adolfo represente un gran fichaje ni sea de gran ayuda para el proyecto, y segundo porque esos espacios donde quisiera participar El Patas ya están ocupados.

Agandalle “fronterizo”

Con cinismo, la candidata a diputada federal, Luz María Rodríguez, justificó la invasión a un espacio público en la colonia Exhacienda de Bernárdez a que es “tierra de nadie”. Y es que hay cuestiones que deben definirse en esa área urbana. La gente paga su predial en Guadalupe, pero vota en Zacatecas. El ayuntamiento capitalino no atendió solicitudes de obras por esa cuestión, pero cuando el gobierno de Guadalupe, a cargo de César González, tomó cartas en el asunto, la exregidora quiso excusarse con el tema de los límites. Por lo pronto, muy a su pesar, ya quitó su flotilla de vehículos de la cancha pública de baloncesto.

Corrupción jurídica

Son comunes en Río Grande los pleitos por terrenos y propiedades inmuebles que se disputan entre los supuestos dueños. De los casos más recientes está el de la familia Terrones con la empresa Ferromex. El regidor Gumaro Hernández responsabiliza al actual candidato a diputado local, Julio César Ramírez, de permitir corruptelas en la invasión de terrenos del municipio y que se registren en Catastro propiedades irregulares. Los platos rotos, anticipa Gumaro, deberán pagarlos las próximas administraciones de Río Grande. También alega que hay abogados mañosos que, sin los elementos suficientes, pero con la complicidad del ayuntamiento, reclaman propiedades que no les pertenecen.

Deserciones

Desde principios del año, en el Cobaez están esperando la vacuna contra el coronavirus. A partir del 12 de mayo comenzará la aplicación para los docentes, mientras al director del subsistema, Carlos Espino, le preocupa la situación de deserción por la pandemia. Los directores de los planteles enviaron reportes en el que identificaron a 58 estudiantes “en extrema pobreza”, de los cerca de 14 mil que tiene el colegio. Supuestamente el enfermero Omar Acuña, director del DIF estatal, es quien lanzaría un programa de becas para los alumnos. Otra situación de deserción que preocupa en el colegio es el índice de reprobación, que calculan en un 9 por ciento.

Runrunazos

El sábado, Claudia Anaya participó en un foro agropecuario en Miguel Auza, donde acudieron productores menonitas. Los de Va por Zacatecas destacaron que ahí no estuvo el morenista David Monreal, pero sí estuvo uno de los guindas: el senador José Narro, que no desaprovechó la oportunidad para pegarle a los del D21. * En los municipios ya están pidiendo que sean más flexibles con los certificados de defunción que acrediten muertes por coronavirus. La gente quiere solicitar los apoyos de 11 mil 460 pesos que da Gobierno Federal para gastos funerarios y para eso necesita acreditar que algún familiar murió de Covid-19. El problema es que hasta para eso hace falta personal que certifique las muertes por esta enfermedad.