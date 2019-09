El Runrún: Pactan alianza para la sucesión en la UAZ

Ya hay un pacto entre un grupo de académicos que estará construyendo una planilla para la sucesión del rector de la UAZ, Antonio Guzmán, el próximo año. Dos gallos que sonaban como aspirantes a la rectoría estarían apoyando al actual secretario Rubén Ibarra para que sea el sucesor de El Waca. El plan es que Ángel Román vaya a la secretaría General; Hans Hiram Pacheco, supuestamente apoyado por grupos de la masonería, esté como secretario Académico, y se estaría valorando la permanencia de Agustín Serna como el administrativo. En un bloque opositor está metido el “exlíder” del STUAZ, Rafa Rodríguez Espino, quien junto con algunos cabecillas de la unidad de Derecho y otras unidades estarán construyendo otra alternativa.

Quieren mil millones de pesos

Los ejidatarios de Cedros quieren ver en Peñasquito su propia minita de oro. Ahora resulta que hasta lo que no se comen les hace daño. Pues sucede que su nueva pretensión es que se les indemnice con… ¡mil millones de pesos!, por un vivero -que en tiempos de maestra Julia Carabias, la delegación de la extinta Semarnap (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), en ese entonces encabezada por Luis Ernesto Olvera-, instaló en esta comunidad para producir Pinos cembroides y Johannis, y que luego por cambios en las políticas gubernamentales fueron transferidos a la Conafor y posteriormente por falta de presupuestos desmantelados o en el mejor de los casos transferidos a lo gobiernos de los estados. Los ejidatarios alegan afectaciones por esos recursos redistribuidos, además de una supuesta producción piscícola que nunca existió en la zona.

Traicionan a José Narro

En el clan Monreal presumen que ya le quitaron uno de sus alcaldes al senador José Narro. Se trata de Silvia Díaz, presidenta municipal de Susticacán, quien al parecer ya traicionó al tamaulipeco para sumarse al equipo de David Monreal, coordinador de Ganadería. El senador Narro todavía tiene la lealtad de Manuel González, quien no ha hecho una buena administración en Vetagrande.

Inoperante

Mientras dirigentes como Gustavo Uribe, del PRI; Noemí Luna, del PAN, el diputado local, Juan Mendoza, y muchos más reniegan y arremeten por las políticas de AMLO, el líder estatal de Morena, Fernando Arteaga, quien se supone debe defender al tabasqueño se ha mostrado como un “bulto político”. Y le recriminan que no ha entrado al debate ante las quejas por los recortes presupuestales y el panorama incierto en los planes de crecimiento económico.

Runrunazos

A Pedro Goytia se le acabó su ciclo como funcionario en la ASE y ya no fue contemplado por el titular Raúl Brito, pero rápido encontró refugio en la Secretaría de Finanzas, al igual que el excontralor de Fresnillo, Alejandro González. * El diputado Raúl Ulloa, luego del agandalle de Javier Calzada para no soltarle la coordinación del PES, estaría valorando un posible cambio de bancada, si es que el exsecretario de Finanzas no cumple con los acuerdos. Las opciones para Raúl serían el PT o Morena. * El perredista encubierto de académico, José Juan Martínez recriminó la entrada del alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, en Derecho de la UAZ, pero no dice nada de ingresos y aumentos irregulares de horas en la misma unidad, como el de Omarcito Castañeda, o incluso grillas que hubo hacia Federico Soto, coordinador Jurídico de gobierno. Los reclamos de Martínez habrían sido orquestados por Camerino Márquez Madrid. **Hoy el alcalde de la capital, Ulises Mejía, rinde su informe a las 6 de la tarde en Palacio de Convenciones, donde en su equipo buscarán presumir músculo político.