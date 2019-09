El Runrún: Olvidan etiquetarles su aguinaldo… y les ‘hackean’ la cuenta

Con muy mala suerte andan los profes del CECYTEZ. El Gobierno Federal “olvidó” etiquetarles la partida para los aguinaldos, por lo que hoy el líder sindical, el duranguense Lucio Mendoza, se unirá a un paro nacional para exigirle a la Federación que les dé certidumbre en el pago. Esas protestas no son la única bronca en el colegio. A la dirección que encabeza Antonio Argüelles le ‘hackearon’ las cuentas y vaciaron alrededor de 900 mil pesos. A la contadora María Luisa Mares ya le han advertido que no son los primeros ni los últimos en sufrir robo cibernético. Si no que le pregunten a los alcaldes de Valparaíso, Eleuterio Ramos, y Nochistlán, Armando Delgadillo. El asunto del ‘asalto virtual’ al CECYTEZ ya se habría reportado al fiscal Francisco Murillo.

Peleas en el Congreso local

En el Congreso local se armó una confrontación entre diputados defensores de AMLO, como Chuy Padilla y Raúl Ulloa, y los detractores Karla Valdez y Luis Esparza, quien ya le dejó la coordinación del PRI a Chema González. El jerezano Esparza recriminó a Navidad Rayas que en las gestiones que hicieron hace unos meses para el magisterio, en la Ciudad de México, ella no se presentó, pese a que se dice defensora de los profes. La expriista alegó que faltó por problemas de salud y reprochó que las criticas de los ajenos a la 4T no han sido constructivas.

“Datos incómodos”

En el documento del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, se indica que Zacatecas es una de las entidades en las que combatieron y detuvieron a personas vinculadas con el robo de hidrocarburos, es decir, huachicoleros. El tabasqueño también presume que mediante programas de apoyo a frijoleros, se logró incluso pagarles precios superiores a los ofrecidos en el mercado, aunque no faltaron las quejas por omisiones en las acopiadoras por el jineteo de los pagos, donde entre los señalados apareció el senador José Narro.

Nano no cumplió

Luis Fernando Maldonado, titular de SAMA, se había comprometido a ir al SPAUAZ para reducir su carga laboral, pero así como sus deberes en el proyecto Milpillas, tampoco ha cumplido. Sigue cobrando 20 horas en la Unidad de Ingeniería Eléctrica. En su propio partido, Morena, a la diputada federal, Mirna Maldonado, también la han grillado por no haber dejado su chamba en la universidad, donde se quedó con 8 horas. Registra asistencias los lunes y viernes en la Unidad de Medicina Humana de Fresnillo.

Seguimiento del proyecto

Ayer el gobernador Alejandro Tello y los secretario de Gobierno y del Agua y Medio Ambiente, Jehú Salas y Nano Maldonado, se reunieron con la directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, para darle seguimiento al proyecto de Milpillas. Se le notificó a la funcionaria federal que hay presencia e interés permanente en sacar p’a adelante el proyecto, para lo que se han acordaron mesas de trabajo entre las secretarías, la Procuraduría Agraria y el RAN.

Ahí la llevan

El presidente del TSJEZ, Armando Ávalos, ha sido muy perseverante con el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, para que destine más dinero para el Poder Judicial. Los del tribunal estimaban necesaria una partida de por lo menos 25 millones de pesos más. Por lo pronto, gracias a las insistencias, Ávalos ya logró que Miranda desembolsara poco más de 22 millones de recursos extraordinarios.

Runrunazos

El alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos, y su equipo de funcionarios mañosos y viciados pusieron el buzón de quejas de la presidencia en un sitio captado por cámaras de circuito cerrado. La Función Pública les exigió cambiarlo a otro sitio, porque al parecer la idea de Eleuterio era espiar a quienes denunciaran anomalías para después cobrárselas. El perredista es vengativo. * La contralora de Tlaltenango, Velia Guerrero, advirtió que la obra de la línea de conducción para Santa Gertrudis, a la que se le han invertido más de 1.2 millones de pesos, está deteriorada y abandonada. * Si en su momento el funcionario de Guadalupe y ahora regidor Gerardo Casanova enfrentó un proceso de suspensión por no presentar declaración patrimonial, ahora, según se dicen, serían varios los funcionarios del ayuntamiento en ser castigados por la Contraloría de Julio César Nava. * El regidor de Guadalupe, Roberto Juárez, pidió apoyo al diputado Lolo Hernández para que se destinen más recursos destinados a reparar calles y baches.