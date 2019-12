El Runrún: No ahorraron nada con despidos; retorna burocracia al Issstezac

A las broncas financieras que tiene el director del Issstezac, Paquito Martínez, se le suman otras que ya se creían resueltas, pero que “resucitaron” con un mayor costo para el fondo de pensiones. Si lo que querían en el Issstezac era aligerar la abultada nómina con el recorte de personal, la decisión salió contraproducente porque todo mundo tiene las de ganar contra el instituto. La presidenta de la Junta de Conciliación, Juanita Ibarra, no solo le ha dado la razón a la síndico de la capital, Ruth Calderón, sino a decenas de trabajadores que corrieron en esta misma administración y muy pronto consiguieron la orden de reinstalación. “No lo vayas a tomar personal, fíjate que por órdenes superiores, te tengo que despedir de tu empleo”, les decía hace tiempo el funcionario Gustavo Adolfo Pérez. Ahora son los mismos reinstalados quienes le piden al instituto no tomarlo personal.

El ancla jurídica

Bien podrían aprender de la situación que ocurrió en el Issstezac alcaldes como Saúl Monreal, de Fresnillo; Julio César Chávez, de Guadalupe; César Ortiz, de Trancoso, y otros que enfrentan problemas serios con demandas laborales. Resulta que no es suficiente contratar personal “por tiempo determinado” así como así y despedirlos cuando se les dé la gana. Desde un inicio un montón de contrataciones “temporales” se hicieron mal en el Issstezac porque los pusieron a trabajar en funciones permanentes. Según les notificó Juanita Ibarra, los contratos por tiempo determinado procedían cuando el empleado tenía una chamba específica qué terminar o estaba cubriendo un interinato. Pero cuando los ponen en funciones en las que supuestamente siempre habrá algo qué hacer y no están sustituyendo a nadie, el trabajador puede “anclarse” a su puesto. Y para rematar, Ibarra le ordenó a Paquito que a los reinstalados les diera beneficios que tienen los sindicalizados de Miguel Toribio. Entre los demandantes victoriosos está el funcionario Alejandro Espitia.

Se molestó Tello

Durante la comparecencia del secretario de Finanzas, Jorge Miranda, no faltaron los grilleros que todavía no sueltan el tema de la Fenaza. En respuesta, Miranda reveló que el gobernador Alejandro Tello quedó molestó por todo lo que pasó (la cancelación de Ricky Martin, los cuestionamientos por los gastos y demás grillas). Por eso, según el titular de Finanzas no hay una partida definida para el presupuesto de la feria del próximo año, que deberá ser un evento adecuado a las capacidades financieras del estado. Miranda también se pronunció por que algunos titulares de organismos autónomos que están pidiendo más lana comprueben lo que han gastado de ejercicios anteriores.

Por las buenas

El respaldo del gobernador Alejandro Tello hacia el primer año en el poder de Andrés Manuel López Obrador tendría relación con lo que logró el zacatecano: la liberación de 430 millones de pesos del recurso del fondo minero del 2016 y 2017. Tello acordó la gestión con la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. El “jineteo” de ese dinero es algo que venía reclamando el diputado perredista Juan Mendoza, quien se había puesto muy belicoso con la 4T para exigir los recursos. En esta ocasión, parece que la gestión se hizo por las buenas.

Cada vez más lejanos de la gente en Jalpa

El disminuído clan de Los Siete Enanos cada vez se va distanciando más de la gente de Jalpa. Este fin de semana, el alcalde Carlos Carrillo quiso lucirse y organizó una pachanga, pero vino una desilusión porque la convocatoria, que esperaba fuera masiva, no superó la barrera de 40 personas. Y el diputado Édgar Viramontes ya no se para en el despacho contable que tiene en el municipio, por lo que su presencia se reduce aún más.

Jóvenes con AMLO

Según mediciones de Mitofsky, la aprobación hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador es más alta entre los segmentos más jóvenes. Y entre más es la edad del entrevistado más disminuye la aprobación hacia el tabasqueño. El mes pasado, AMLO tenía el respaldo del 69% de entrevistados de 18 a 29 años; de 30 a 49 baja a 57.9% de aprobación y en los mayores de 50 años es del 52 por ciento.

Runrunazos

En el CECYTEZ siguen latentes relatos de presuntos actos de prepotencia de José González Hernández, quien fuera secretario y confidente de la exdirectora Herminia López Magallanes. Cuenta la leyenda que González dejó pendiente un préstamo particular que recibió del colegio y presumía tener la protección de Amado del Muro, extitular de la JIAPAZ. **** En el tema de los jaloneos en el presupuesto, la UAZ y la Fiscalía, por la importancia y funciones que representan, deben tener mucho más prioridad que los demás organismos autónomos que no tienen el mismo impacto ni beneficio para Zacatecas.