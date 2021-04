El Runrún: Negocios del Issstezac dejan pérdidas por $455 millones

Este lunes por fin se firmará el acuerdo conclusivo que culminará con el procedimiento para el pago de 10 años de deuda de Cobaez con el Issstezac, dirigido por Marco Vinicio Flores. Este convenio se toma como recuperación de 500 millones de pesos para el instituto, con el terreno donado por Gobierno del Estado, ubicado entre el Palacio de Convenciones y Ciudad Administrativa. Pero para desgracia del estado, lo que el Issstezac ya no podrá recuperar son más de 455 millones de pesos en pérdidas que las áreas comerciales del fondo de pensiones han dejado de 2010 a la fecha. Es evidente que esos negocios bajo cualquier esquema son inviables y de esas pérdidas no hay quien las pague. La diputada Alma Dávila, que tanto critica al sistema de pensiones, no ha entrado a detalle al fondo. El pasado sexenio las pérdidas rondaban entre los 30 millones y 40 millones de pesos. El 2018 fue el año menos lastimado con pérdidas de 9.8 millones de pesos, pero la pandemia del Covid dejó en 2020 un desastre: números negativos por 84.2 millones de pesos y en lo que va de este año las pérdidas van en 17.7 millones de pesos.

Operadores encubiertos

Cuenta la leyenda que la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Érik Muñoz, lanzó un “equipo élite” de operadores para apoyar a los candidatos a diputados federales de Va por Zacatecas y algunas estructuras del PRI. Supuestamente, hay seis operadores encubiertos en cada uno de los cuatro distritos federales. Y habría una oferta para darles un “apoyo” de 8 mil quincenales más viáticos. El problema es que, según dicen, nada más fue ocurrencia del secretario y no hay realmente quien les pague porque el gobernador ha dicho una y otra vez que no ensuciará su gobierno apoyando campañas políticas.

El rompesueños

Está furioso Juan Pablo Contreras, alcalde de Pánfilo Natera, con el exsecretario de General de Gobierno, Jehú Salas. El sueño de Juan Pablo durante los últimos cinco años ha sido ser diputado local del distrito 8 de Ojocaliente. Tenía trabajo, ganas y “un guardadito” para contender por el distrito. Sí le dieron la candidatura, pero como suplente de Jehú. Para Juan Pablo, el muchacho de Sombrerete sería solo un oportunista sin méritos que tuvo la suerte de atravesarse en su camino. Jehú acabó rompiendo los sueños de Juan Pablo. En caso de que el exfuncionario estatal ganara la contienda, el suplente de la pluri llegaría al Congreso, que en este caso es Víctor Rentería.

Desertores

Dos tipos que hace tiempo juraban lealtad a Fernando Arteaga y al Oso Medina, ahora andan metidísimos apoyando al D21. Uno es el regidor de Villanueva, Roberto Sandoval, y otro es el diputado federal con licencia Óscar Novella. Ya se sabe cuál es el pago para este psicólogo que se metió a la política y que no ha dejado de venerar a su líder nacional Mario Delgado. Al desesperado Novella le dieron el cuarto lugar del listado de pluris de Morena al Congreso local, después de Priscila Benítez, Enrique Laviada y Víctor Humberto de la Torre. En el quinto puesto va Anayeli Cerrillo y luego Leobardo Soto, quien también abandonó a los Históricos y ganó la posición por sorteo.

Batalla campal en el distrito local 3

Ya se van calentando los ánimos entre los candidatos al distrito local 3 y en los que se anticipa que los padrinos meterán las manos. Petra García va con el respaldo de priístas, panistas, perredistas y trabajadores industriales; El Waca Guzmán presume del apoyo de petistas universitarios; Violeta Cerrillo confía en la ola de Morena, aunque algunos en la 4T le recriminan su pasado priísta; Mauro Ruiz, de Fuerza por México trae trabajo en las estructuras que impulsó Caty Monreal, mientras que Aida Ruiz, del Panal, va por la reelección en este distrito. Flor González del PVEM esperaba ser competitiva con “sus amigos del DIF estatal”, pero la mayoría ya le dio la espalda.

Bases irregulares

Hay intrigas y envidias por supuestas anomalías en la asignación de bases a burócratas de Gobierno del Estado. Y sucede que por lo menos hay un caso documentado en la Seduvot, dirigida por Lupita López Marchant. Según datos de la misma secretaría, se le otorgó chamba de por vida a un tal José Iván Moreno Martínez sin ningún año de antigüedad en gobierno, cuando la convocatoria establecía que debían tener tres por lo menos.

Runrunazos

La elección a la alcaldía de Cuauhtémoc ya desbordó las pasiones. El candidato del PVEM Francisco Arcos Ruiz, alias Pancho Donas, estalló en cólera porque un camión de su rival del Panal, Pepe Gutiérrez, le obstruyó el estacionamiento frente a su casa de campaña, en un evidente acto de provocación. Mientras ellos se pelean, el alcalde José Juan Martínez dice no meterse en broncas ni acuerdos con ellos y que se dedicará a cerrar bien el trienio. * Hoy los equipos de Nano Maldonado, de la SAMA; Lourdes Briones de la Profepa, el procurador ambiental Constantino Ruiz y Víctor Reyes de la Conagua tendrán una reunión para abordar planes de rescate del cerro de La Bufa. Se contemplan acciones de limpieza, la presentación de un proyecto de un plan de manejo y verificación de áreas afectadas.