El Runrún: Multaron al alcalde por ”esa pinche nota”

Armando Perales, alcalde de Miguel Auza.

“Por el simple hecho de haber divulgado esa pinche nota, voy a pagar 16 mil pesos de multa”, confesó en sesión de cabildo el alcalde de Miguel Auza, Armando Perales Gándara. El exdiputado local se refería a lo que dimos a conocer hace unos meses: que para evitar que el municipio se quedara sin servicio de agua, el ayuntamiento llegó a colocar diablitos para robarse la luz. Pues resulta que la Comisión Federal de Electricidad entró y checó. Y en efecto, determinaron que hubo irregularidades en la conexión de luz, así que Perales Gándara tuvo que pagar. Hasta barato le salió. “Yo quiero lo mejor para mi municipio”, insiste el presidente municipal. Por eso justificaba el hurto de energía eléctrica, con tal de que no se interrumpiera el suministro. El edil quiso ser una especie de Robin Hood.

Pocos arrepentidos

El obispo Sigifredo Noriega da en el clavo cuando habla de una descomposición social para explicarse los escandalosos episodios de violencia. Cualquiera que se dé una vuelta por audiencias judiciales, en las que por cierto piden que el magistrado Arturo Nahle gestione una policía procesal, podrá ver inculpados confesando crímenes atroces con demasiada tranquilidad, como si no hubiera arrepentimiento. Y a veces entre más jóvenes son, menos remordimiento tienen. Luego, en la mayoría de los casos cuando los mandan al botiquín evidentemente no salen con señales de arrepentimiento ni de recomponerse, sino todo lo contrario. Por eso cada vez se cuestiona más la política de abrazos y no balazos que pregona el Presidente de la República.

En la mira

Por lo pronto, hay dos funcionarios de la Nueva Gobernanza que penden de un hilo, o al menos su permanencia está generando grandes broncas. Una es Tania Carranza Conchas, rectora del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. Se le subió muy pronto la fama. Olvidó pronto sus orígenes sindicales y pronto comenzaron las diferencias con los trabajadores, hasta el punto que ya no la soportan. El otro funcionario en peligro es Uswaldo Pinedo, secretario de Salud. Se le insiste por su doble función como representante sindical del IMSS, aunque él asegura que ya renunció, y como parte patronal del SSZ. Pocos saben que Pinedo también tiene una licenciatura en Derecho y por eso se supone que debiera conocer las implicaciones legales de su situación.

La tragedia

No es extraño que entre los 53 migrantes que murieron dentro de un camión en San Antonio, Texas, hubiera zacatecanos, como se lo notificaron al gobernador David Monreal. El estado tiene una gran tradición migrante, con un estructura de federaciones y clubes que permiten tener una red de apoyo para los paisanos. Por desgracia, el viaje en ese camión llevó a la muerte a este grupo que esperaba una mejor vida en Estados Unidos. Evidentemente hay un grado alarmante de desesperación por mejorar las condiciones, al punto de jugarse la vida como en ese lamentable caso. Por cierto, el diputado federal Miguel Torres pidió a Relaciones Exteriores esclarecer este caso. Según el perredista hay corresponsabilidad no solo de los países expulsores de migrantes, sino también de las autoridades de Estados Unidos.

Runrunazos

Niega el diputado José Luis Figueroa que cuando fue alcalde de Loreto hubiera obstaculizado el servicio de agua a una comunidad por no quererle pagar a la CFE. Pero advierte que los de la comisión son unos gandallas, pues condicionan el apoyo a los municipios a cambio de que les asignen obras a un listado de empresas recomendadas. * Al coordinador jurídico, Ricardo Hernández, le llegan encomiendas y encomiendas de otras dependencias para tratar no solo asuntos legales, sino para fungir tareas como mediador. * El diputado Lupe Correa se pirateó una iniciativa para condenar la revictimización, en casos en los que se filtran imágenes de involucrados en procesos penales. Hasta eso, el panista reconoce que la iniciativa viene de Colima. Él solo se puso a analizarla y presentarla en Zacatecas. *** Hoy concluye el periodo extraordinario de la Legislatura sin elegir el órgano interno de control. No se le ven ganas a los diputados y no es justo que se vuelvan a burlar a los aspirantes ni que sigan sin tener a alguien que al menos los vigile.