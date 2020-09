El Runrún: Muertes por Coronavirus dejan atrás inseguridad

Al menos este año, el virus del Covid-19 habrá dejado muchas más muertes que la inseguridad. Y eso que es muy posible que la Fiscalía cierre este año con más homicidios de los que se denunciaron el año pasado. La Secretaría de Salud contabilizó ayer 723 muertos por el virus. Eso ya superó a los 510 homicidios dolosos que registró el equipo de Francisco Murillo en 2019. De enero a julio de este año suman 402 asesinatos dolosos; a diciembre podrían ser 600 o 700, pero no serán más de las que deje el virus. Zacatecas llegó a tener más de 2 mil casos activos de Covid-19. Ayer la SSZ reportó 1,396, pero sigue muy latente el peligro. Por eso Víctor Rentería, secretario de Administración, sigue indicando que hay semáforo rojo para la burocracia.

Prioridad en Fresnillo

Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, recibió al nuevo secretario de Seguridad, Arturo López Bazán, para abordar cuestiones del combate al crimen en su municipio. El tema de la seguridad en El Mineral es una prioridad para los tres niveles de gobierno, por eso López Bazán tiene al municipio en su lista de primeras prioridades. Saúl no tardó en llamar y ponerse en contacto con el nuevo secretario, pero dicen que a quien le urge contactarlo es a Julio César Ramírez, presidente de Río Grande, porque es uno de los focos rojos en la entidad, al igual que Juan Aldama, donde lamentablemente asesinaron al jefe de policía.

Cinco o seis

Para las glosas del informe, que serán en septiembre, los diputados tienen previsto que solo entre cinco o seis secretarios comparezcan en el pleno. El resto lo hará en comisiones. Aún se discuten detalles, pero en las comparecencias estelares estará Jehú Salas, secretario General de Gobierno; Jorge Miranda, de Finanzas; Carlos Bárcena, de Economía (le preguntarán temas referentes a las mineras); Gilberto Breña, secretario de Salud, a quien le lloverían algunas críticas y posiblemente López Bazán, de Seguridad Pública. Aún está en veremos la situación de Jorge Pedroza, titular de Obras Públicas, de quien dicen “no ha hecho nada”. Los que rendirían cuentas en comisiones serían Lula de la Rosa, secretaria de Educación; Roberto Luévano, de Sedesol, y Nano Maldonado, si es que aún se mantiene en la SAMA.

Menos promesas

Las campañas del 2021 serán muy distintas a las del 2016. Las promesas que hagan los candidatos serán prudentes y cuidadosas. Quienes están con David Monreal presumen que el fresnillense se ve más maduro que en el pasado proceso y está muy consciente de las dificultades que hay en el estado: seguridad, nómina magisterial, la bomba que hay en el Issstezac y escasez de obra. El senador José Narro, quien ayer rindió su informe, y El Oso Medina insisten, como AMLO, que combatiendo la corrupción el desarrollo llega.

Creció el negocio

Todo mundo sabe que los 504 millones que el año pasado tenía etiquetados la Conagua para la presa Mipillas tuvieron que devolverse. Y de los 175 millones que habían asignado en 2018 solo se ejercieron 41 millones 886 mil pesos para la construcción de la presa de almacenamiento, una licitación que se le dio a Construcciones Camino Real. Y aunque la empresa solo alcanzó a ejercer una parte del presupuesto, ese mismo año Héctor González Orozco, representante de la empresa, pidió incrementar el capital de la compañía en 2 millones de pesos, que se repartieron en 200 acciones que fueron adquiridas por los otros socios y sus familiares.

Runrunazos

Una de las misiones que tiene encomendadas Gabriela Rodríguez en la Función Pública es ir preparando los procesos de entrega-recepción del quinquenio. El pasado miércoles, un día después de su nombramiento, citó a su equipo (se quejan de que era día inhábil) para pedir respaldo y que todos jalen parejo. * Además de las medidas de prevención ante el Coronavirus, el director de Psicología de la UAZ Hans Hiram Pacheco, reconoció las acciones que se han hecho en Villanueva para prevenir los suicidios. Heladio Verver anda muy metido en las estrategias de salud. * Por el tema de la pandemia, la corrida de toros previa al informe de Ulises Mejía fue discreta, pero, dicen los asistentes, se lució El Platerito, aunque no le atinó a la primera con la espada. * Cuenta la leyenda que se le olvidan las cosas a Pedro Martínez, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y la de Vigilancia, y no notifica a tiempo asuntos de importancia para sus compañeros diputados. Quien está muy molesta con el panista es Alma Dávila, porque no le ha pasado los informes del Issstezac. No se sabe si las omisiones de Pedro serían un asunto de mala fe o porque no le recuerdan los pendientes.