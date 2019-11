El Runrún: Miranda y alcaldes, contra la CFE por $500 millones

En tiempos de miseria, gobierno y municipios buscan dónde pepenar recursos y el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, ya le echó el ojo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de donde podrían sacar 500 millones de pesos muy necesarios para los alcaldes y la entidad. El funcionario estatal está armando un frente, al que ya se sumó abiertamente el presidente de Jerez Toño Aceves, para reclamar el dinero que las alcaldías le están pagando de más a la comisión. Y es que la empresa del estado suele retirar postes, instalar lámparas ahorradoras y otras disposiciones, pero las tarifas no disminuyen. Entre reintegros, ajustes en las tarifas y otros conceptos, las presidencias municipales en conjunto tendrían beneficios de por lo menos 500 millones de pesos al año. El más favorecido sería Ulises Mejía, de la capital, quien tendría un ahorro de hasta 20 millones de pesos anuales.

Preparan aumento

Ayer Benjamín de León, titular de la JIAPAZ; el delegado de la Conagua, Víctor Reyes, y los alcaldes de la capital, Guadalupe y Morelos (Manuel González de Vetagrande no estuvo) tuvieron sesión de consejo. Y todo indica que ya se va preparando un aumento a las tarifas del servicio de agua, respaldado hasta por el ayuntamiento de la capital. Resulta que los municipios propusieron a JIAPAZ encargarse de las labores de bacheo, a cambio de que un porcentaje del aumento se destine a sus tesorerías. El incremento al costo del servicio y su porcentaje definitivo sería discutido la próxima semana. En los asuntos del sistema de agua también se analiza una propuesta de la empresa Viva Internacional en labores para mejorar el servicio.

Miguel en el PRI nacional

El exgobernador Miguel Alonso está de vuelta. Llega al Comité Nacional del PRI invitado por el dirigente Alito Moreno para ser secretario adjunto en la presidencia del partido. Alonso Reyes había estado discretamente en reuniones nacionales del partido y anteriormente había sido llamado para formar parte del comité de diagnóstico. Así pues, el exgobernador tendrá protagonismo y relevancia en el partido que se verán reflejados en Zacatecas.

Le echan a la Función Pública

El abogado Jesús Ricardo Cordero Ávila, representante de Project Develpment SA de CV, presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública federal contra la administración de Saúl Monreal en Fresnillo. El abogado se quejó por un proceso de licitación que no salió al contentillo de la empresa en la compra de 10 patrullas para Seguridad Pública. A la síndico Maribel Galván le tocó atender el asunto y tendrían confianza de que solo se trató de “grillas empresariales”.

¿Nadie?

Pese a tener tanto burócrata, el director del DIF estatal, Omar Acuña, no tiene a nadie para cubrir puestos de recepcionistas y ya también recurrió a las convocatorias dirigidas no al público en general, sino a la burocracia que ya está en la nómina. En una dependencia donde todos defienden su zona de confort, de plano no hallaron voluntarios internos para apoyar las funciones en los Centros de Rehabilitación y Educación Especial, donde se requiere personal con turno vespertino.

El diagnóstico

Los foros del cambio climático, que promueve la diputada Gaby Pinedo, participará el secretario del Agua y Medio Ambiente, Nano Maldonado, quien tendría que rendir cuentas y un diagnóstico actual sobre el tema de la reubicación de ladrilleras, la contaminación de ríos por plantas tratadoras que no están operando y el eterno problema de los basureros que están en malas condiciones.

Runrunazos

Hubo grilleros que cuestionaron que el gobernador Alejandro Tello fuera a China para labores de gestión de atracción de empresas. Pero el mandatario expuso que “quien llegue a esta posición, el día de mañana, tendrá que dedicarle muchas horas a promover Zacatecas en el extranjero”. Por cierto, Gezhouba Grup ya tenía antecedentes de negociaciones en la entidad. * Carlos Peña, director del IZEA, fue a Jerez donde reconoció las inversiones de municipios en educación. Dicen que solo le falló referirse al Teatro Hinojosa como el teatro Ramón López Velarde. * No son pocos los funcionarios estatales que sueñan, de alguna manera, llegar a una diputación local en 2021. Entre ellos estaría Héctor Alvarado. * *Chuy Lizárraga, Julio Preciado y Liberación son algunos de los artistas anunciados para la feria de la Virgen de Guadalupe, del 7 al 16 de diciembre.