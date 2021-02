El Runrún: Miguel Alonso y Fuensanta Guerrero, para diputados federales pluris

El acomodo de dos zacatecanos en las listas para diputaciones federales de representación proporcional ya generó muchas expectativas en el priísmo local. Fuensanta Guerrero quedó en el tercer lugar de la lista, después de la líder nacional del ONMPRI, Monse Arcos, y del exgobernador de Coahuila Rubén Moreira. El exmandatario de Zacatecas, Miguel Alonso, fue asignado en el 10 de la lista. Esperan en el PRI local que ambos alcanzarán a entrar a San Lázaro, y formen parte de la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La exdiputada Aracely Guerrero no influyó en la designación de su hija Fuensanta, presidenta de La joven se ha ido forjando una carrera con méritos propios y con la designación fue evidente que es valorada en el equipo del presidente nacional del PRI, Alito Moreno. Carlos Pavón, quien presume liderazgo con mineros, esperaba repetir como legislador federal, pero todo indica que se quedará con las ganas.

David no se confía

“Es mi tercera y última”, ha dicho David Monreal en referencia a sus intentos para llegar a la gubernatura por Zacatecas. Y como se trata del último intento, el fresnillense pide poner especial cuidado para la asignación de candidaturas. De ningún modo David está confiado y sabe que la priísta Claudia Anaya representa un peligro si no ponen orden en la 4T. Más de uno ha ido con el excoordinador de Ganadería para pedirle su bendición para una candidatura, incluyendo los que quieren reelección como el diputado Javier Calzada. En esos asuntos David quiere manejar las cosas con frialdad, y ya les advirtió que ni la amistad ni los caprichos valdrán para avalar las candidaturas. Lo importante son los números y los votos que puedan generar para el proyecto. Entre los intrigosos del D21 dicen que con esa consigna, hay perfiles arrimados que no tienen nada qué ofrecer, más que hacer el ridículo en las urnas como Carlos Alvarado Campa, del Verde, sin posibilidades en ningún distrito de Fresnillo; o el regidor Roberto Juárez que ni en sueños podría ganar el Distrito 4 federal.

A la cancha de Morena

Los magistrados del Trijez definieron que Morena tendrá que atender la queja del Oso Medina respecto al proceso de elección para la candidatura a la gubernatura. La Comisión de Honor y Justicia del movimiento se negaba a darle trámite al proceso, pero ahora el Trijez mandata que deben atender el asunto. Así pues, el tema todavía está en la cancha de Morena, y no se descartan nuevas impugnaciones contra el procedimiento. Todas las grillas por el proceso de las han cargado al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pero alegan en el D21 que ese tipo de decisiones no pueden darse sin el visto bueno del presidente de la República. Finalmente, la candidatura a la gubernatura de Zacatecas también es tema de interés de López Obrador. El mismo Monreal se considera un lopezobradorista. Después de todo el fresnillense fue invitado a colaborar y participar en la administración federal.

Otra desbandada

Cuando se supo en el comité estatal del PRI que Gil Martínez dejaba el área jurídica no se imaginaban que iba a brincar tan rápido a Morena. Lo que lo orilló a cambiarse a la 4T fueron dos asuntos: uno, el pleito que trae con el alcalde panista de Tabasco, David Saúl Avelar, y a quien considera un cacique gandalla que tiene secuestrado el municipio; el otro motivo habrían sido invitaciones tentadoras del equipo del presidente de Guadalupe, Julio César Chávez, que habrían llegado por la vía de la regidora Violeta Cerrillo. Hasta el momento en el comité estatal del Revolucionario Institucional no han dicho nada. Habían alegado que algunos desertores ya jugaban del otro lado desde hace tiempo, pero al menos el caso de Gil es relativamente reciente, pues estaba muy contento y comprometido cuando todavía Gustavo Uribe mandaba en el partido.

Runrunazos

En unos días comenzará el pataleo por las comisiones del Congreso local. Hay intenciones de algunos legisladores, vinculados al D21, de ningunear de plano al priísta Chema González, porque aseguran que a final de cuentas los tricolores ya no tendrán la mayoría ni el control de la Legislatura, que por cierto ha estado paralizada por al menos 10 contagios de Covid entre el personal. * Llegó finalmente un refuerzo del PRI de Chihuahua para Zacatecas, y se definió que fuera Omar Bazán el delegado especial para el proceso electoral. Se dice que Joel Guerrero se da sus vueltas a Pachuca, Hidalgo, porque no le hicieron mucho caso a sus instrucciones. * Petra García ya tendría amarrada la candidatura al distrito 3 local. Ha recibido apoyo tanto del Antorcho Ávila como de Gaspar Monroy, de los operadores de Miguel Torres. * Los informes de los regidores de Sombrerete son para dar lástima. Un estudiante de primaria entregaría mejores reportes que el edil Jorge Velázquez, quien se refería al anterior secretario General de Gobierno como “Jegú”.