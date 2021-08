El Runrún: Meten cizaña en Gobierno Federal

Ayer estuvo en Zacatecas Guillermo Santiago Rodríguez, director nacional del Instituto Mexicano de la Juventud. Lo tuvieron en una capacitación en el salón Plomo del Hotel Don Miguel para alcaldes y diputados salientes, electos, y uno que otro grillero. Ahí andaban Ulises Mejía, alcalde con licencia de Zacatecas; la diputada federal Mirna Maldonado, y El Cepillo Figueroa, próximo diputado local y presidente de Loreto. Este último fue quien hizo más grilla, junto con otros alcaldes, para quejarse de la súperdelegada Verónica Díaz. Figueroa reprochó que no se les atendía y en los municipios no se sentían respaldados por la Cuarta Transformación. Evidentemente el petista tenía sus motivos para hacer grilla. Es un declarado antimonrealista y por eso sus quejas se interpretaron más como golpeteo político. A quienes están con David Monreal les preocupa hasta qué grado la influencia de la senadora Geovanna Bañuelos con algunos políticos, como El Cepillo, les esté generando ese tipo de golpeteos.

En pie de lucha

Como se anticipaba, Chuy Padilla y los demás diputados morenistas aún no se dan por vencidos para sacar la reforma al Issstezac. Si se hubieran rendido, no tendrían cara para pedirle a David Monreal que los incluya en su gabinete. Ya se tiene el dictamen listo, pero dependerá de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, definir si el asunto se discute o no en el periodo extraordinario de sesiones. Mientras tanto, Israel Chávez del SUTSEMOP; Héctor Fernández del sindicato de Telesecundarias y Óscar Castruita del SNTE dicen desconocer ese dictamen y hoy van a decir que se oponen a la reforma. Por obvias razones, los sindicatos estarán en contra, aunque hacer los ajustes sea lo más racional. Cuando se aplicó el impuesto a la infraestructura, la decisión no se consultó con el grueso de los contribuyentes. Tampoco se les preguntó a los docentes de la UAZ de reciente ingreso si querían seguir teniendo jubilación dinámica. Obviamente hubiesen dicho que sí, pero eso hubiera reventado a la universidad. No es tan difícil la decisión que tendrán que tomar los diputados respecto al Issstezac, si se toma en cuenta el bienestar común en el estado.

El año de Hidalgo en Pinos

Aunque el PRI mantendrá el poder en su bastión, hay algunas grillas que están calentando el proceso de entrega-recepción. El gobierno de Pinos firmó un contrato de asesorías en contabilidad con el despacho de Benjamín Venegas Montalvo, supuestamente para los pagos al IMSS, de nómina y deducción de impuestos. Pero en la misma administración hay dudas de si efectivamente se brindaron esos servicios o se trataría de una simulación de operaciones. Cuenta la leyenda que es Rubén Cardona quien estaría detrás del contrato. Sus opositores quieren sembrar las dudas de que estarían despachándose en “el año de Hidalgo”.

Altibajos

La disposición de Eduardo Yarto como secretario de Turismo ha tenido sus altibajos. Ayer le aplaudieron que llevara con Miguel Torruco, secretario de Turismo federal, a los alcaldes electos de los Pueblos Mágicos, Guadalupe, Pinos, Jerez y Teul de González. Hizo bien Yarto para comenzar a facilitar gestiones para retener los nombramientos de Pueblo Mágico, pero no siempre mostró ese mismo entusiasmo. Durante el quinquenio hubo quejas de ediles contra el secretario y el mismo gobernador Alejandro Tello le llegó a llamar la atención. “Se le requiere para que sin excusa ni pretexto en todo momento se encuentre disponible, pues así es el tamaño de la responsabilidad que hoy tiene”, le indicó el mandatario por escrito. Se le recordó a Yarto que el descanso para un funcionario era hasta las 2 de la tarde del sábado, para regresar el lunes a las 8 de la mañana.

Runrunazos

David Monreal y su equipo de recepción andan muy ocupados revisando los numerosos inventarios de gobierno estatal. Por la cantidad de presupuesto que maneja, el DIF que dirige Omar Acuña, es de las revisiones pesadas para el equipo de morenistas, más en el rubro de gastos de los desayunos que entregó la dependencia. En el Instituto Zacatecano de Cultura, por cierto, se dice que durante el quinquenio hubo cancelaciones para la adquisición de obras de Rafael Coronel, debido a que la Secretaría de Finanzas no autorizó recursos. En compulsas de la auditoría, la entonces subsecretaria Gaby Basurto ayudó a que Poncho Vázquez solventara esas observaciones, confirmando la cancelación de los recursos. ** Nicolás Castañeda ya tiene a su delfín para que dirija al PES. Le apuesta a que Chemel Balderas sea coronado como el rey de los morados. Balderas es uno de tantos que presume la FOZ, una asociación que no ha encontrado rumbo partidista. De llegar a la dirigencia del PES, buscará vestir de morado a los afiliados de esa organización.