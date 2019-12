El Runrún: Marginan a estudiantes; pleito entre Narro y Vero Díaz

Los estudiantes son quienes salen perdiendo más ante las grillas, ambiciones y pleitos entre los mismos grupos de Morena. Sucede que no a todo mundo le llegan las famosas becas de Gobierno Federal que tanto presume la súperdelegada Verónica Díaz. La funcionaria no permitió que el alcalde de la capital, Ulises Mejía, en los eventos de entrega de estos apoyos. Y el edil no es el único que percibe cierto egoísmo por acaparar las políticas de apoyos del presidente AMLO. Sucede que en el equipo del senador José Narro reprochan que los estudiantes de sus prepas están vetados para recibir los anhelados apoyos. Los planteles del tamaulipeco en Guadalupe y Río Grande tienen registro como escuela particular y les han dicho que no cumplen requisitos para gestionar los beneficios. Pero recriminan que Vero Díaz tampoco los quiere ayudar, y mucho menos si es para promover al tamaulipeco. Por eso, los narristas se saltaron a la súperdelegada y pretenden gestionar los apoyos directamente en la Ciudad de México.

Sufren estudiantes

Los adoradores de Narro ven buena voluntad en el gobierno de Tello,pero no con la Secretaría del Bienestar. Y recriminan que además el subdelegado Jaime Esquivel lanzó una campaña negra contra su plantel en Río Grande, aunque los monrealistas lo niegan y alegan que todos deben cumplir los requisitos. Esas exclusiones para no recibir las becas se las saltó mañosamente el exalcalde de Vetagrande, Teodoro Campos, pues a los estudiantes de su prepa en el municipio los registró como si estuvieran en otra de Tacoaleche, que sí está como escuela pública. Mientras tanto, los estudiantes marginados de las prepas públicas y de políticos ven como otros jóvenes reciben los apoyos y a ellos los dejan fuera “de lo que es del pueblo”. Ya se anticipa incluso una marcha de estudiantes para este lunes para quejarse de que hay entregas pendientes.

Otro pleitazo

La dirigente sindical del sector salud, Norma Castorena, y su equipo dicen estar hartos de una campaña negra permanente que dicen les juega en contra la diputada federal Mirna Maldonado. Comparan a la morenista con la actitud de la senadora Chole Luévano hacia la administración de Alejandro Tello. A la legisladora y médico veterinario le atribuyen supuestos ataques al interior del sindicato para desestabilizar a Norma Castorena. Creían que con la victoria que Mirna tuvo en el Distrito federal 1 se iba a tranquilizar las cosas, pero reprochan que no es así.

No se mete

Para evitarse broncas y grillas, la exdirectora del DIF y actual auditora de Obra Pública en la ASE, Yadira Galván, decidió no formar parte ni entrometerse en ninguna revisión de las cuentas de Omar Acuña, actual titular del sistema estatal. Por eso, todo lo que resulte depende del resto del equipo de Raúl Brito. Se sabe que ya le pidieron a Omar Acuña santo y seña por escrito de los gastos de la Fenaza del 2018, que encabezó Federico Borrego Iturbe. Posteriormente, las revisiones también habrán de incluir el manejo de recursos de la de este año, que organizó Benjamín Medrano y que Paula Rey Ortiz, de la Función Pública, está inspeccionando actualmente.

Se sumentará el salario

Virgilio Rivera, presidente del IEEZ, se sumó a los funcionarios que han ido a extender sus peticiones ante los diputados locales. Por lo que se ve, el exrector de la UAZ no está muy dispuesto a apretarse el cinturón. Está previsto, si es que los diputados se lo autorizan, que Virgilio se aumente el salario de 115 mil pesos brutos mensuales a 122 mil 975 pesos en el llamado tabulador dorado del instituto. La diputada con licencia, Soralla Bañuelos, también llegó con una petición a nombre del SNTE: 20.5 millones para becas a hijos de maestros y estímulos para titulación, entre otras ayudas para docentes.

Runrunazos

En el conflicto entre ejidatarios y la familia de la diputada federal, Ma. de Jesús García Guardado, por el proyecto de un camino hacia una comunidad en Loreto, solicitado por la legisladora a la SCT, ya intervino Édgar Rivera como funcionario de la Secretaría General de Gobierno. Está en contra de la obra y tomaron parte en el pleito a favor de los ejidatarios. *** El director del IZEA, Carlos Peña, viajó a la Ciudad de México para hacer gestiones para el instituto. En su equipo de técnicos y asesores, no quieren que se vaya para irse a otra dependencia. ***. ** Los diputados Lizbeth Márquez, Emma Liseth López y Felipe Delgado no dejaron solo a José Juan Estrada, titular de la Sezami, en su comparecencia, pues son de los más interesados en los temas con los paisanos y tienen buena relación con el funcionario.