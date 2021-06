El Runrún: La marca Morena, fuerte pero no imbatible

Zacatecas cambió su escenario geopolítico y pasó de ser una entidad federal priísta a una morenista. El trueque social con la 4T implicó que esta ganara gubernaturas, pero perdiera legisladores federales. Así, el régimen de AMLO tiene más poder ejecutivo, pero menos fuerza legislativa. Sí hubo un parón en seco a los planes absolutistas. Ni todo el Poder Judicial ni el Legislativo ni el control de los órganos autónomos. El mensaje fue claro: pluridad política y contrapesos para México, también para Zacatecas. En la entidad Morena ya es la primera fuerza política, pero sin el arrollamiento que presumían.

Pinos lo conserva el PRI. El joven Omar Tellez venció al morenista Chuy Álvarez con todo y los billetes que este tiene. Y Herminio Briones le ganó la diputación diputación a Alfonzo Contreras. Ahí en la tierra donde el impresentable Marco Flores dijo “pinches viejas” y les advirtió a los tricolores “¡que chinguen a su madre!”, se impuso el PRI. Las ofensas se le regresaron al cantante grupero. Las amenazas de que Pinos caería a manos de Morena no se cumplieron y el festejo se tuvo que trasladar a Jerez que sí se volvió morenista con el doctor Salazar.

Los caídos

La jornada electoral trajo un resultado contundente en el triunfo morenista en la gubernatura, pero en las otras contiendas tuvieron victorias y derrotas. La soberbia previa de algunos grupos cercanos a David Monreal la justificaban en que arrollarían en las urnas y no ocurrió así. Entre Morena y sus aliados PT, PVEM y Panal, solos y en coalición, ganaron 28 presidencias municipales y nueve distritos locales. En tanto, el bloque PRI-PAN-PRD obtiene los otros nueve distritos y 24 alcaldías. En los federales se repartieron dos y dos. Miguel Varela y Carolina Dávila aventajaron en los distritos 2 y 4, respectivamente. En este último en una contienda cerrada con Julia Olguín. Por Morena-PT-PVEM ganaron Benelly Hernández en el 1 y Femat en el 3. Ninguno de ellos puede presumir de una ventaja holgada. En la 4T, además de Olguín y Chuy Álvarez en Pinos, cayeron Óscar Castruita en el distrito local 8 de Ojocaliente y Carlos Alvarado Campa del distrito 8 de Fresnillo hizo un hueco en pleno corazón monrealista. Esas cuatro derrotas morenistas no estaban contempladas en los ánimos triunfalistas de hace días.

Oposición

A nivel estatal, Morena se lleva 35 puntos porcentuales de preferencias del electorado, pero el PRI se queda con el 25%, el PAN con el 10 por ciento y el PRD con 4.5. Ahora sí que la coalición Va por Zacatecas no es oposición menor y el PRI no está muerto, sino vivito y coleando. Es el partido con mayor fuerza política después de Morena y no anda demasiado lejos. No lo vencieron ni 2 a 1 y menos 3 a 1 como anticipaban algunos morenistas.

El equipo

David Monreal dedicó un agradecimiento a “mi equipo cercano, a mis amigas amigos que no se ven, que están siempre en la lucha acompañándonos”. Y entre las tropas del D21 aseguran que ahí no se incluye a Cuauhtémoc Calderón. El empresario levantó grillas porque ya pretende hacer una operación cicatriz por su cuenta y eso no cayó bien en el proyecto, pues le recriminan que quiere hacer mucho protagonismo, pero no trabajo. Mientras tanto siguen las pugnas entre ricardistas y davidistas y ya se anticipa un choque de postulaciones.

Los bastiones

De las cuatro fortalezas de Morena fue el doctor Beto Salazar de Jerez, quien tuvo el triunfo más holgado. Fue el único que sacó más de 10 puntos de ventaja, 38.2 contra los 26.1 del priísta David El Toro García, que fue el que más se le acercó. Guadalupe lo ganó Julio César Chávez con 40.3% contra 32.2 del Antorcho Ávila; Saúl Monreal se declaró vencedor en Fresnillo con 42.9% de los votos contra el 37.1% de Javo Torres. Y en la capital Jorge Miranda registró 38.9 puntos, mientras que el doctor Verver se quedó con 33.9. Luego de la reconfiguración electoral, hay partidos que se hicieron de nuevos bastiones. El del PRD será Río Grande por excelencia. Mario Córdova logró la hazaña. Francisco Ruiz Pancho Donas se posiciona como figura del PVEM en Cuauhtémoc y Guadalupe Silva en Luis Moya. Hasta el Partido del Pueblo ganó presidencias: Loreto, Juan Aldama y El Plateado; Fuerza por México gobernará Enrique Estrada y Genaro Codina.