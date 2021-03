El Runrún: Mangonean registros de candidaturas

Atropellan al Antorcho Ávila

Dejan colgado a Omar Carrera

Pide Tello a SHCP dar de baja observaciones de sexenios anteriores

En los partidos fuertes hubo reclamos e indignación por la imposición de candidatos de última hora.

En Morena, señalaron a la coordinadora de programas federales, Verónica Díaz, como la principal acomodadora en candidaturas; en el PRI culparon de las imposiciones al comité estatal y a Gobierno del Estado, en tanto que en Acción Nacional atribuyeron las definiciones a “los mismos de siempre” y de la dirigencia estatal.

En Fresnillo no faltaron los priístas que se sintieron heridos por el listado de regidores pluris en la planilla de Javo Torres. El lugar 1 se lo concedieron a Laura Herrera, que al menos le reconocen es priísta de toda la vida; en el 2 va el exalcalde Gilberto Dévora y en el 3 Diana Isela Valdez, con vínculos muy fuertes con el D21, pero que en los últimos años se ha respaldado muchísimo en el DIF estatal y se dice trae el apoyo de la presidenta Cristina Rodríguez. El grupo de Pepe Haro está entre los inconformes por los arreglos.

Le dictaron la planilla

La noche del viernes hubo drama y suspenso en el priísmo de Guadalupe. El candidato a la presidencia municipal, Osvaldo Ávila, estuvo a punto de tirar la toalla y todo porque en el comité estatal de Enrique Flores le dictaron la planilla a regidores plurinominales. Le agandallaron las primeras tres posiciones: la primera para Fanny Castruita, funcionaria estatal y con “vínculos petistas”; la segunda para Luis Flores Mendoza, hermano del dirigente Enrique Flores, y fue el acuerdo que generó más conflicto y resistencia por parte de los antorchistas. La tercera fue para Pamela Salazar por recomendación de Roberto Luévano y la cuarta, esa sí se la dejaron al Antorcho para que pusiera a Martín Cordero.

El profe Osvaldo y un sector importante de la militancia se sintieron atropellados y muy lastimados por el comité estatal.

Tan triste y desanimado andaba el líder del PRI de Guadalupe, Hermann Hernández, que abandonó un grupo de whatsapp del partido, igual que lo hizo Isadora Santivañez.

El Antorcho pensaba registrarse a las 5 de la tarde del viernes, pero luego del coraje pensó en no hacerlo, hasta que por fin lo convencieron de ir a las 11:30, media hora antes que terminara el plazo, para apuntarse. Alegaba que él es quien iba a dar la cara por el partido para enfrentarse a Julio César Chávez y al menos debía tener el control de su propia planilla. Al final decidió jugársela porque, a pesar de que Morena y Julio César le llevan muy buena ventaja, dice que él contiende para ganar. Pero el agandalle de las regidurías pluris parecen decir lo contrario.

De servidores a candidatos

También se sintieron atropellados varios grupos morenistas por el control que tuvo Verónica Díaz en el acomodo de muchas candidaturas, entre ellas la de Lourdes Parra en Tepechitlán, Saúl Cordero en Trancoso, que han sido servidores de la nación, y la imposición más polémica: la de Ernesto González en el distrito 5 de Fresnillo. Esa postulación generó inconformidades en los equipos de Saúl Monreal, Enrique Laviada y los actuales diputados locales por Fresnillo, además de Los Históricos. La senadora Chole Luévano y la misma Vero Díaz apretaron hasta salirse con la suya para acomodar a Neto.

Hay quienes advierten que se le está dando un “peligrosos” protagonismo a las estructuras de los servidores de la nación por encima de otros colectivos del D21.

Se le acaba el hueso

Para los distritos 6 y 7 de Fresnillo se apuntaron en el IEEZ la morenista Maribel Galván y Carlos Alvarado Campa, este último el único cobijado de la región por la alianza Morena-PT-PVEM-Panal.

Esos registros dejan fuera a los actuales diputados Héctor Menchaca, Raúl Ulloa Guzmán y Omar Carrera Pérez, quien resultó ser el más dolido de todos. Esperaba, como en anteriores ocasiones, que su tío el senador Ricardo Monreal intercediera por él para conseguirle el hueso, pero esta vez se quedó esperando y esperando. El reloj avanzaba y se terminaba el plazo de los registros. Nadie llegó a rescatarlo. Se suponía que al menos la delegada Adela Piña le iba a decir “tú no vas”, pero ni esa atención tuvieron con él.

Pepenando candidatos

El Partido Encuentro Solidario, del “emprendedor” Nicolás Castañeda, sigue buscando candidatos. Emilia Pesci lo mandó por un tubo en el distrito local 2 porque tendría diferencias ideológicas muy marcadas (por temas del feminismo) con la candidata a la gubernatura Lupita Medina. La táctica del PES y otros partidos es que para cubrir el registro pusieron candidatos “temporales”, que cambiarán por otros más competitivos, si es que los convencen. Por lo que se ve, Ulises Mejía en el distrito 2 cargará con la mayor responsabilidad de votos para la franquicia.

Los rebeldes

Noemí Luna, presidenta del PAN estatal, tuvo casi todo el dominio de los acomodos en las planillas, con solo dos excepciones: José Manuel Viramontes Pepe Pasteles como candidato en Jerez, y Tere López García, como regidora pluri en Guadalupe. Ellos dos tuvieron que recurrir al comité nacional para que Noemí no los bajara de los registros. En todo lo demás, la dirigencia hizo acomodos a manos llenas. En la capital metieron de regidor pluri al explosivo Jorge Rocha, muy repudiado por los panistas rebeldes, en la 2 a Georgina Arce y en la 3 a Manuel Castillo.

En Sombrerete y Río Grande

El dominio de la 4T en la región frijolera norte se complica por la designación de muy malos candidatos. En el Distrito 17 de Sombrerete se anticipa la reelección de la actual diputada Karlita Valdez. Por un lado, la médico es conocida por su dinamismo en la región y eso se lo reconocieron en la alianza PRI-PAN-PRD; por otro lado a Karla se le facilita que Óscar Castruita será un pésimo candidato de la 4T. Tan rijoso e inestable es que ha impedido que Morena, Panal, Verde y PT unan esfuerzos para apoyarlo. Peor candidato no pudo elegir Morena. Castruita se desaparece por semanas, al parecer por problemas depresivos y luego puede andar todo acelerado. Su carácter ya le dio muy mala fama en la región, pero lo peor es que la honestidad no es una de sus virtudes. No pasó desapercibido su súbito enriquecimiento en cuanto se metió en puestos sindicales en el magisterio. Se dice que cobraba moche a empresas que hacían préstamos a los profes y usó el sindicato para hacer otros negocios similares.

Las batallas

La contienda por la presidencia de Sombrerete estará entre Alan Murillo, del PRI; y la excontralora Karina Pérez por Morena. Para la alcaldía de Río Grande, los priístas van con Lucero Chávez, quien ha demostrado ser prudente y competitiva; Mario Córdova, por el PRD; Sergio García es el candidato del PAN y Morena trae a Salvador Rosales, otra imposición de Vero Díaz, el subdelegado Jaime Esquivel y los servidores de la nación, quienes le dieron una patada a Fernando Galván, que tanto defiende a AMLO. En el distrito de Río Grande la competencia está entre el perredista Juan Mendoza y el expanista Julio Ramírez, abanderado por el PT.

Más de mil millones en observaciones

El gobernador Alejandro Tello le pidió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que ya por fin se desechen observaciones “recurrentes” de los dos gobiernos anteriores que suman más de 1,100 millones de pesos.

Mediante un escrito, Tello le explica al funcionario federal que las observaciones se hicieron porque en su momento, el gobierno en turno incumplió con convenios de aportaciones establecidos con la Federación, al no ejercer los recursos en los plazos establecidos, o no tener la autorización de la SHCP para hacerlo. Pero Tello asegura que hay evidencia de que los recursos finalmente fueron ejercidos en su totalidad, “existiendo imposibilidad financiera y jurídica para solventar dichas observaciones por medio de reintegro a la Tesorería de la Federación”.

La observaciones son del 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, del Fonregion, Contingencias y recursos que se le destinaron a la entonces Sedagro, entre otros.

El susto

Miguel Torres tuvo un percance la madrugada de este sábado cuando circulaba en la comunidad El Fuerte, en Villanueva. Afortunadamente ni él ni sus acompañantes sufrieron daños de consideración. Minutos antes, un conductor embistió a una vaca que se atravesó en el camino y el animal quedó ahí tirado. Cuando el vehículo en el que iba Torres pasó por ahí, cerca de las 3 de la mañana, no pudieron esquivar el cuerpo y chocaron. Heladio Verver, candidato del PRI-PAN-PRD a la presidencia de Zacatecas, estuvo muy al pendiente de su amigo Miguel. Por cierto, el doctor Verver tuvo una reunión con la candidata a la gubernatura Claudia Anaya, en la que levantaron el ánimo de todos los antimorenistas de la capital.

Cuentas auditadas

La diputada Mónica Borrego ya quiere entregarle cuentas al próximo presidente de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas. Alega que esas cuentas serán totalmente transparentes e incluso revisadas por la Auditoría Superior del Estado. Se espera que este martes por fin haya relevo en la comisión.

Indignación

El asesinato de cuatro policías estatales y el incendio de su patrulla en Villa de Cos generó indignación en la corporación. El asunto de inseguridad sigue siendo muy delicado y sube la presión de dar resultados para la Fiscalía y SSP.

Sospechas

Mientras un sector del priísmo vio como al exsecretario General de Gobierno, Jehú Salas, “se le dio todo”, hay quienes advierten que dejaron olvidados a perfiles de regiones como Gustavo Uribe, en Pinos; Fernando Uc, de Jerez; Efraín González, Jalpa, y hasta cierto punto a Roberto Luévano, aunque hay sospechas de que este habría tenido algo que ver en que el PVEM “consiguiera” candidato en Guadalupe.

Runrunazos

Una de las cosas en las que debe poner orden el rector de la UAZ, Rubén Ibarra, sería en el manejo y cobros “discrecionales” que hacen en algunas unidades académicas, entre ellas Derecho. Y es precisamente esta unidad donde debieran meter mano dura, luego de algunos escándalos como una denuncia penal contra el docente Omarcito Castañeda por “vender calificaciones”. * Alejandro Zapata, tesorero de Guadalupe, si todo marcha bien con los morenistas, será regidor en la próxima administración. La síndico María de la Luz Muñoz estaría repitiendo. ** Cuenta la leyenda que el cuadro morenista para la alcaldía de Jerez, Humberto Salazar, tendría ya algunos acuerdos con el alcalde Antonio Aceves. ** Una línea de desertores del PRI está cayendo a Movimiento Ciudadano. El mayor ejemplo es la candidata a la gubernatura Nanis Romo, pero están jalando perfiles para todo tipo de cargos. **** El exsecretario particular de Pepe Olvera y excolaborador de Julio Chávez, Jaime Cortés, se suma al equipo del Antorcho con ánimos de revancha contra los de la presidencia de Guadalupe.