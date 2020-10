El Runrún: Los tres deseos de David

La ratificación de Gaby Rodríguez en la Función Pública no era un tema prioritario para los legisladores del D-21. Por eso al final no hubo broncas para avalar su permanencia y el secretario de Gobierno, Jehú Salas, pudo dormir en paz. Pero la diputada Susana Rodríguez ya avisó a los otros 15 legisladores que se asumen como aliados de David Monreal, que serán tres compromisos en los que el fresnillense quiere su apoyo en el Congreso local. Esos tres deseos, como los del genio de la lámpara, son votaciones para asuntos legislativos. Se dice que uno de los deseos es para definir cómo votarán en el tema del presupuesto para el 2021. Otro deseo sería para impulsar una reforma en el Issstezac y el tercero estaría por definirse. Los tres asuntos en los que se le pida su intervención al grupo que coordina Chuy Padilla serían la indicación para que por fin muestren que traen mayoría.

El bloque con la ASE

Chuy Padilla, Mónica Borrego, Roxana Muñoz, Raúl Ulloa, Armando Perales y los otros diputados de la 4T tendrán hoy un desayuno con el auditor Raúl Brito. Hay inquietudes y preguntas que algunos legisladores le quieren hacer a Brito respecto al tema de las cuentas públicas. El interés de la reunión, pues, salió “del espíritu de la 4T”, no tanto de los asuntos de las comisiones legislativas. No hay duda que Brito se ha puesto a chambear en la auditoría, con más de 100 denuncias interpuestas y promovidas ante la Fiscalía. Una involucra al alcalde de Mazapil, Goyo Macías, a quien ya pidieron desaforarlo. La diputada del Panal, Aida Ruiz, no quiso meter las manos por él.

Alianza parcial

Mañana hay sesión del Consejo Político Estatal del PRI. El asunto más importante es la solicitud que harán al dirigente nacional, Alito Moreno, para que autoricen las formas en la que se tendrá que conformar la súperalianza. Supuestamente, el presidente del PRI, Gustavo Uribe, y Noemí Luna del PAN, valoran mantener candidaturas propias de cada partido en municipios como Juchipila, Tlaltenango y Jerez. Es decir, la alianza sería parcial en el caso de los ayuntamientos. Jerez habría sido una de las grandes motivaciones para mantener esa distancia por las creencias del alcalde Antonio Aceves de que puede solo.

Antimorena

El priísta Fito Bonilla y el perredista Miguel Torres serían los únicos, o de los pocos políticos del TUCOM (Todos Unidos Contra Morena), que han logrado arrancarle cuadros a los morenistas y a la 4T. Por resentimientos y desacuerdos con sus exlíderes, otros por convicción y unos más por los “regionalismos” se fueron a ayudarles al exsecretario del Campo y al presidente de Villanueva. El Distrito federal 2 no se pintará de guinda. Eso lo tienen claro operadores del Torres 21. Bonilla también trae buen ánimo entre sus seguidores. Ambos son de las cartas fuertes de la súperalianza.

Guardado en su estuche

Dicen que Eduardo Yarto sabrá mucho de turismo y negocios, pero como titular de la Secturz le ha faltado disposición. El año pasado, cuando no había pandemia, el funcionario nunca se dignó a poner un pie en el Pueblo Mágico de Nochistlán. Tampoco en Guadalupe se le vio haciendo proyectos y este año “solo alcanzó” a ir a Fresnillo y Jerez. Ni Yarto ni sus subsecretarios Gabriela Ibarra y Manuel Moreno figuraron este año por generosos ni solidarios ante la pandemia del Coronavirus. Los mandos de la secretaría estuvieron guardados en un estuche. Mientras tanto, una buena parte de su burocracia anduvo descuidando sus funciones.

Mediadores

Quieren meter paz en el cabildo de la capital los regidores Nancy Flores (hermana del cantante Marco Flores), Hiram Galván y René Sosa. Los ediles quieren pedir la intervención de la dirigencia nacional de Morena para que busque conciliar entre los grupos del alcalde Ulises Mejía y de la síndico Ruth Calderón. Se ven obligados a hacerlo, según ellos, porque el presidente estatal del partido, Fernando Arteaga, es incapaz de dialogar con grupos diferentes, y mucho menos de tratar de conciliar acuerdos. Las grillas y pleitos en Zacatecas Ulises no los ha buscado. Se ha dedicado a hacer su chamba y en su equipo piden que solo los dejen trabajar.

Runrunazos

El presidente de Tlaltenango, Miguel Varela, está buscando refuerzos para su proyecto de una diputación local, y el exalcalde de Ojocaliente, Iván Hussain Vitar, ya respondió al llamado. El diputado Lupe Correa también hace su lucha para la reelección y fue acertado al señalar la pobreza en la que la 4T puso a la delegación de Sader, a cargo de José Llamas. * El dirigente de la Utzac, Gonzalo Franco, ve la tormenta y no se hinca. Le vale gorro si hay pandemia y crisis. Él quiere mantener sus privilegios y solicitudes de aumento, así tengan que estallar a huelga. El magistrado Arturo Nahle ya habría advertido del peligro de este tipo de caciques sindicales. En la secundaria Pedro Coronel en Guadalupe también podría haber protestas, por la falta de asignación de maestros.