El Runrún: Llega transparencia a Mineros; destapan sueldos de basquetbolistas

Tenía que pasar. El director del Incufidez, Adolfo Márquez, estaba consciente de ello. Los comisionados del IZAI Fabiola Torres, Samuel Montoya y (todavía por unos cuantos días) Norma Julieta del Río determinaron que el Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas tiene que entregar informes sobre la nómina del equipo de baloncesto de Mineros. Pero antes de que se haga oficial y se publique esta información, ya se conocen cantidades en algunos contratos para la temporada 2019-2020. No son grandes salarios como los que han recibido Michael Jordan o Lebron James, pero algunos son más altos de los que recibe cualquier funcionario público. Algunos todavía están en el equipo, otros no, pero en esa temporada cobraron, por ejemplo, Steve Edward Monreal, 7 mil dólares mensuales; Jordan Charles Williams, 8 mil dólares mensuales; Steven Gilbert Soriano, 13 mil 500 dólares mensuales y Gregory Stephen Smith, de quien se sospechó que fingió una lesión, 22 mil dólares mensuales, es decir, más de 450 mil pesos mensuales. También hay registros de Allans Estuardo Colón, 8 mil dólares mensuales, y los que sí cobraron en pesos, Joaquín Villanueva 130 mil mensuales, Jorge Talavera, 18 mil pesos; Sergio David Escobar Gamboa y Raúl Navarro, ambos con 60 mil al mes.

Equipo modesto

A como están los otros equipos de la liga de baloncesto, el de Zacatecas es un equipo modesto. La quinteta de Fuerza Regia es muchísimo más cara que la de Mineros, que consideran ha ido funcionando. Se debe aclarar que el financiamiento viene de tres partidas principales: recursos públicos, patrocinadores, y la venta de boletos para ir a ver los partidos. Dicen en el Incufidez que el gobierno de Alejandro Tello ha ido reduciendo las partidas para el equipo, en tanto los patrocinios se han mantenido supuestamente con buenas cifras, pero es un asunto que se tendrá que aclarar a los diputados de oposición que pidan cuentas.

Drama en el IMSS y el Incufidez

En el equipo de basquetbol Mineros están de luto por la muerte de un colaborador, el asistente Óscar Murillo. Por desgracia, el Coronavirus está por todos lados y a este trabajador le tocó atenderse en el IMSS, pero la delegada Sandra Durán tiene una capacidad de atención muy reducida y no lo quiere reconocer. Dicen que a Murillo le tocó esperar en una silla porque ya no había camas disponibles. Todo un drama en el Seguro Social. Grilleros en el instituto alegan que otros funcionarios la libraron por atenderse en hospitales privados.

Lo primero es lo primero

Si el gobernador Tello y el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, conceden adelanto de participaciones para que los ayuntamientos paguen nómina y prestaciones, así debe hacerse. El SUTEMOP que dirige Miguel Toribio advirtió que no permitirá que estos adelantos sean agandallados por algún alcalde para pagar otras cosas que no sean la nómina. Lo primero es lo primero. Sobre aviso no hay engaño. Los sindicalizados quieren seguros sus pagos de fin de año, tanto en los ayuntamientos, como gobierno estatal. No se descarta que pudiera haber algún tipo de movilización si en alguna presidencia municipal se incumple con los pagos. Toribio tampoco ha permitido que se emprendan despidos ni reducciones salariales a los sindicalizados.

No se han salvado

El alcalde de Mazapil Goyo Macías y su síndico Alma Lucía Leos no pueden cantar victoria. Los diputados Eldemira Hernández, Perla Martínez, Raúl Ulloa y Omar Carrera, de la Comisión Jurisdiccional, negaron desaforar al alcalde y la síndico, por el presunto delito de peculado, pero la determinación no es permanente. El fiscal Francisco Murillo puede volver hacer la solicitud de desafuero. Solamente tendría que integrar declaraciones de los acusados en el mismo expediente.

Su gran sueño

No estaría en los planes del diputado Adolfo Zamarripa participar como candidato para algún puesto. Lo que en verdad quiere el expresidente de Cuauhtémoc es el hueso de la Secampo en el próximo sexenio o al menos una de las subsecretarías. Por eso se ha sumado al proyecto de Fito Bonilla. Zamarripa siempre ha trabajado en el campo, pero dicen los grilleros, le falta la parte técnica y debería cuando menos aprovechar el tiempo para sacar sus certificados de educación básica y secundaria con Carlos Peña en el IZEA.

Runrunazos

La Legislatura en la que estaba El Oso Medina, Samuel Reveles y otros que presumieron la eliminación de herramientas legislativas alegaban que ese era su legado. Los diputados actuales dicen que también ya dejaron el suyo: 47 ayuntamientos ya avalaron el proyecto para reconocer la figura de violencia política contra las mujeres, además de la iniciativa para sesionar virtualmente. * Una buena parte de los compromisos de campaña de Tello están en manos de Carlos Bárcena, secretario de Economía; de los más importantes está la gestión del parque industrial Osiris.