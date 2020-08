El Runrún: Llega la caballería de AMLO a Zacatecas

Antes de la mañanera desde Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una reunión para abordar temas de seguridad con el gobernador Alejandro Tello. Está programado que el tabasqueño venga con la artillería pesada del gabinete: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; el almirante José Rafael Ojeda, titular de la Marina; Luis Rodríguez, comandante de la Guardia Nacional, y Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, además de funcionarios del Estado Mayor Presidencial. Fueron escuchados los llamados para que la Federación atendiera la situación de seguridad en Zacatecas. AMLO traerá hoy a toda su caballería. También hay otros compromisos del Presidente, derivado de la reunión de ayer en la Conago, para que se den más recursos al sector salud para enfrentar la pandemia del Covid-19 y más apoyos sociales.

Selecto grupo

A la reunión de seguridad con el presidente y secretarios de estado entrarían no más de 30 personas, incluyendo al gobernador Tello, el secretario general de Gobierno, Jehú Salas, e Ismael Camberos; los alcaldes de Zacatecas y Guadalupe, Ulises Mejía y Julio César Chávez; Osvaldo Cerrillo, secretario Técnico Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, y Ernesto Zapata, comandante de la 11 Zona Militar, entre otros. En la burocracia federal reprochan que el fiscal estatal Francisco Murillo ha estado ausente de las reuniones de construcción de paz, aunque a la de este jueves viene porque viene. Algunos alcaldes como Alan Murillo de Sombrerete, Julio Ramírez de Río Grande y Herminio Briones de Pinos se sintieron porque no fueron requeridos.

Proponen condiciones

Por lo que hasta ahora se ha visto en el panismo, la alianza con priístas va, pero hay condiciones y propuestas que todavía no se han definido. El dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, le propuso a Noemí Luna, presidenta estatal, que las combinaciones con el PRI solo vayan en algunos municipios y distritos. Marko quiere reservarse algunas entidades y regiones para que el panismo vaya solo, pero cuando Noemí les explicó la propuesta del comité nacional para una alianza parcial, hubo opiniones divididas entre los alcaldes. Unos dicen que es el plan perfecto porque acomoda una coalición según las necesidades, pero otros alegan que generará confusiones en la promoción del voto para quien vaya a la gubernatura y distritos. Por eso, insisten que es mejor una alianza total o nada.

Sin sumisión

Otra condición para las alianzas que plantean en el PAN es no ponerse de “tapetito” para aceptar en automático la propuesta que el PRI les imponga para la gubernatura. Pepe Pasteles, el alcalde de Juchipila Rafa Jiménez y Arturo López de Lara advierten que los azules necesitan subir una propuesta (aunque solo sea para negociar), que se mediría con la carta de los perredistas, el alcalde de Villanueva Miguel Torres y los priístas Claudia Anaya, Fito Bonilla, Carlos Peña y Roberto Luévano. Con una medición, anticipan, quien encabece la súperalianza a la gubernatura saldrá fortalecido y legitimado. La reunión del cantante Marco Flores con algunos panistas fue con la intención de que también lo incluyan en la medición. Los que lo apoyan alegan que el de la Banda Jerez tiene más talentos además de la música, como emprendedor hotelero y de otros negocios.

Grilla desperdiciada

La planilla de José Juan Martínez para dirigir el SPAUAZ denunció que en la promoción del voto hay condicionamientos y hasta amenazas con reducir cargas laborales en las prepas de la universidad. Exigieron respeto en el proceso electoral al rector Antonio Guzmán y al actual líder del sindicato de profesores, Pedro Martínez. Pero a como pintan las cosas, las denuncias no importarán mucho por ahora, ante el anticipado aplazamiento del proceso de renovación sindical. El Covid-19 seguirá marcando la agenda en las actividades universitarias.

Runrunazos

Juan Carlos Pérez, coordinador administrativo de la Función Pública, está juntando a un grupo de priístas para dar la pelea en la capital. Aunque Morena vaya adelante en las preferencias, el priísta busca alianzas estratégicas con la iniciativa privada y planteamientos para la reactivación económica. **A *Omar Acuña le tocó meter a un grupo de operadores en el DIF estatal. Acuña no los eligió, solo acató recomendaciones para hacerle un espacio a Hugo Tijerín y otros priístas que renegaban por falta de chamba. * Leonel Cordero ya está usando al CECYTEZ para sus enjuagues políticos. El panista formó de los diversos planteles al “grupo de los 25” para tener a sus integrantes ahí en oficinas generales, supuestamente con tareas de operación política, no educativas. Para no generar críticas por la falta de precauciones ante el Covid-19, le ordenó al guardia que todos sus subordinados escondan sus vehículos atrás de las oficinas.