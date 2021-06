El Runrún: Le tocará a David una Conago debilitada

Ya hasta en este mismo quinquenio, el gobernador Alejandro Tello no le veía mucho futuro a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Poco a poco, los pronunciamientos en esa organización han perdido relevancia ante el Gobierno Federal. Hay quienes aseguran que esa asociación terminará por desaparecer. Y si sobrevive no será para retar la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reprochan en Morena que la Conago solo ha servido para hacer “politiquería” y estirar la mano a la Federación. El partido guinda tendrá 17 gobernadores y todo indica que no habrá actos de rebeldía. Si un estado necesita dinero adicional se le pedirá revisar sus gastos y la última palabra la tendrá el Presidente. El gobernador electo David Monreal ha dicho que la Conago no tiene qué desaparecer, pero a como se ven las cosas no será un instrumento muy útil para asuntos de gestiones.

Bomba de tiempo

Muy agradecido, Miguel Varela está recorriendo comunidades de Los Cañones y volviendo con la gente que le ayudó a vencer a Lyndiana Bugarín en el Distrito Federal 2. El Niño Azul se consagró como una de las principales figuras de Acción Nacional en el estado. Ya lo felicitó la dirigente Noemí Luna y muchos panistas ya lo andan persiguiendo para que los rescate. Mientras continúan las risas y festejos por haber ganado la diputación federal, hay una bomba que está a punto de estallar en Tlaltenango, donde Varela pidió licencia para contender en la elección. Resulta que el ayuntamiento, impedido a usar el relleno sanitario por los bravos comuneros de Cicacalco, se vio obligado a tirar la basura en el antiguo basurero municipal. Quienes viven por ahí ya se quejaron de que los perros callejeros se comen a sus becerros y tienen problemas por focos de infección. Dieron de plazo hasta mañana para que el municipio se consiga otro tiradero. El alcalde interino Flavio González les entregó 420 mil pesos para “mitigar los daños”, pero los vecinos del basurero ya no le darán más tiempo. El secretario General de Gobierno, Erik Muñoz, intentó ayudar Varela para que vuelvan a usar el relleno sanitario, pero los comuneros no ceden. Gobierno Federal y estatal le dan la razón al municipio, pero ni así los dejan.

Morados en crisis

El PES perdió el registro a nivel nacional, aunque en Zacatecas se salva. El dirigente nacional Hugo Eric Flores impugnó la resolución, pero hasta los mismos morados le dan muy pocas esperanzas. Lo mismo pasa en el estado. Nicolás Castañeda mantiene abierta su franquicia, pero con el riesgo latente de fracasar en mantener el registro. Su partido no está consolidado y más que evitar su desaparición a nivel estatal, la pospuso. Tuvieron la suerte de reclutar entre sus filas a Ulises Mejía e Iván de Santiago, que aunque no ganaron ni el distrito ni la capital, dieron los votos que Nicolás jamás habría conseguido.

Presupuesto feminista

Una recomendación de la ONU, un exhorto de la Legislatura local y un llamado de la organización feminista Olimpia de Gouges propició que se vigilen con lupa los gastos de Gustavo Uribe, Carlos Bárcena y Roberto Luévano, secretarios del Campo, Economía y Desarrollo Social. Sucede que las políticas de equidad de género promueven que el presupuesto de gaste con enfoque de igualdad. Así, los tres funcionarios tienen que rendir cuentas periódicamente de los recursos que se destinan para apoyar a las mujeres y ayudarlas a mitigar las afectaciones por el Coronavirus.

Runrunazos

La legisladora Alma Dávila parece enfocada a defender los intereses de la burocracia, más que otros grupos vulnerables y en situaciones de pobreza que hay en su misma comunidad de Tacoaleche. Luego del berrinche de personal de la ASE, el auditor Brito reiteró su ofrecimiento de bonos de 10 mil y no 18 mil pesos, para cerca de 200 trabajadores de la auditoría. Por cierto, curiosamente entre los pensionados del Issstezac que se están oponiendo a las reformas no están los que más ganan. Adrián Cázares, líder de los jubilados, no recibe más de 30 mil pesos mensuales y en el mismo grupo empiezan a cuestionarse que los compañeros que ganan el doble ni se preocupan ni se abochornan. * A la excandidata al distrito de Tlaltenango, Crystal Pelayo, la dan por descartada en la pelea por un puesto en el gabinete estatal. La joven regresó a sus funciones como colaboradora de Ricardo Monreal en el Senado.