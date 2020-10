El Runrún: Le levantan la moral al PRI

Ayer los priístas se emocionaron. Las elecciones de Coahuila, donde anduvo Fito Bonilla como “refuerzo”, son una muestra de que el partido no está muerto. Por la noche, los resultados preliminares daban incluso la posibilidad de que el PRI se llevara carro completo en 16 distritos de Coahuila. No hubo ola de Morena ni efecto Andrés Manuel López Obrador. El diputado federal morenista Mario Delgado estuvo en el estado norteño solo para escuchar penas. Los resultados levantaron el ánimo en los funcionarios priístas de Tello, el presidente estatal del PRI Gustavo Uribe y el delegado regional Arturo Yáñez sueñan con la posibilidad de tener un escenario similar en Zacatecas, pero Coahuila es Coahuila y tiene sus propias particularidades. En Hidalgo también hubo elecciones para renovar 84 ayuntamientos, en los que los tricolores también anticipaban buenos resultados.

Los Monreal tienen peso, admite Narro

El senador José Narro recriminó lo que muchos han advertido, habría colaboradores de Tello operando a favor del D21. Luego dijo que se hizo una encuesta en la que el resultó como el segundo mejor posicionado, pero cuando le preguntaron quién fue el primero solo respondió que “los Monreal tienen peso”, y que evidentemente son una marca conocida en el estado. Narro estuvo ayer en Zacatecas para anunciar que desde el Senado se meterá a los temas del Issstezac para darle viabilidad financiera.

Como vigilantes de casilla

Para evitar corruptelas en los centros de acopio de frijol, habrá un comité de vigilancia que reportará cualquier anomalía. Ese fue uno de los anuncios que el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader, Víctor Suárez Carrera, dio a los diputados Chuy Padilla, Lupe Correa, Armando Perales y Lalo Rodríguez. Los centros de acopio abrirán el 1 d noviembre y el kilo se pagará a 14.5 pesos. Se vigilará que no haya coyotajes ni transas. Como prueba de fe, en Segalmex destacan que en Zacatecas corrieron a más de 20 funcionarios implicados en corrupción. Por cierto, se abrirá otro programa de acopio para el frijol que no cumple con los estándares requeridos.

No le hacen caso

La exsecretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz, siempre quiso poner orden con el manejo de vehículos oficiales. La intención siempre fue que las unidades estuvieran rotuladas, pero los funcionarios no hacen caso. Uno de los socarrones es Eduardo Yarto, secretario de Turismo. Esa dependencia alega que por razones de seguridad no pueden rotular la Suburban de Yarto, con placas ZGE-302-B. Se supone que la actual titular de Función Pública, Gaby Rodríguez, debe mantener operativos de vigilancia permanente.

Los chicos del DIF

Ya sabe Omar Acuña, director del SEDIF, de las quejas contra un grupo sus funcionarios que andan repartiendo despensas a diestra y siniestra, con evidente interés electoral más que de servidores públicos. Los mismos susodichos presumen que traen “permiso” de hacer proselitismo. Pero ni así han logrado destacar Flor González, Isela Reyna, Julio Huerta, Marisol Lechuga, David Ruelas ni Aarón López. Los chicos del DIF buscan regidurías en Guadalupe y Jalpa. Los que compiten en esas ligas dicen que no hay piso parejo “para quienes de nuestro bolso le tenemos que poner”.

La ruleta del Covid-19

Mientras Víctor Rentería López, secretario de Administración, sigue con semáforo amarillo para la burocracia, no faltan los alcaldes que juegan a la ruleta rusa con el virus. Unos es Armando Delgadillo Ruvalcaba, de Nochistlán. Nadie cree en su falso discurso de “quédate en casa” cuando permite la instalación de juegos mecánicos en la cabecera y todo mundo se pregunta si será tan irresponsable como para permitir una feria. Otro descuidado es José Juan Álvarez Martínez, presidente de Cuauhtémoc, quien permitió la boda de un burócrata con invitaciones para todo el pueblo.

Runrunazos

El alcalde Miguel Ángel Varela y el DIF de Tlaltenango ponen a sus funcionarios de Tlaltenango a cooperar para comprarle enseres domésticos a familias necesitadas. Esos apoyos no salen del municipio, sino de los salarios de los del gabinete, como se esperaba que la burocracia estatal se solidarizara con aportaciones para el tema del Covid. * Hoy comparece en el Congreso local la secretaria de Educación, Lula de la Rosa. Por lo que se anticipa, Navidad Rayas será la diputada más hostil. * Por acuerdo de cabildo de Guadalupe, el alcalde Julio César Chávez Padilla castigará a Sergio Iván Rodríguez, organizador de la feria de Tacoaleche en 2019, por no rendir cuentas y agandallarse luz para los puestos. Fueron ocho votos a favor del castigo. Los siete que votaron en contra consideraron que era tema de un tribunal.