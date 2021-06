El Runrún: Lamentan miseria en el PAN para cuidar las casillas

La tacañería y miseria en el PAN es un factor en contra de la alianza Va por Zacatecas. Desde la dirigencia nacional, mangoneada por Marko Cortés, mandan migajas para pagarle a los representantes de casillas y en algunos casos ni eso habrá. “Nosotros solo podemos ofrecer 300 (pesos). Por esa razón no quieren participar,” se quejaba el exalcalde de Cuauhtémoc, Eleazar Esparza. La presidenta estatal, Noemí Luna, alegó que también estaba inconforme y así lo expuso ante el comité nacional, “y lo máximo que conseguí son 300 y solo en el distrito 2 donde encabezamos, y donde vamos solos”. Admiten en la dirigencia estatal que Acción Nacional tiene prioridades para definir dónde invertir el poco dinero disponible y dónde no. Guadalupe sería de los desamparados. Ni para el lonche habrá, cuando en otros procesos les daban pagos de 600 pesos a los encargados de cuidar las casillas. Aun así, hay unos pocos voluntarios en vigilar las urnas todo este domingo aunque solo les den las gracias. Los panistas le apuestan a “estrategias coordinadas de defensa del voto”, es decir, atenerse a las estructuras priístas. Entre los líderes de Acción Nacional confían en que aún así tendrán buenos resultados, en tanto que las bases reclaman ayuda del diputado federal Chabelo Trejo y otros pluris, que siempre se han beneficiado del partido.

El riesgo

Siempre presumió José Luis Salas El Bicha, candidato a la presidencia de Sain Alto, que ganó la elección en su municipio en 2018 sin necesidad de representantes de casilla. “Fue un milagro”, admiten los mismos morenistas que no están dispuestos a volver a correr ese tipo de riesgos. Recuerdan que en las anteriores elecciones presidenciales en las que perdió AMLO, no se pudieron acreditar debidamente los fraudes, precisamente por la falta de representantes de casillas. Además, si no hay quien vigile las casillas ni reporte incidencias, tampoco habrá elementos para interponer impugnaciones. De ahí la importancia de los representantes de casillas para los partidos grandes, porque los pequeños como La Familia Primero del clan Noyola están años luz de tener estructuras de defensa del voto. Primero pierden el registro.

Elección polarizada

Vivimos el síndrome de la elección polarizada. Hay nerviosismo en los equipos de los punteros. El cansancio y las deslealtades en un lado y otro pesan muchísimo. Hay reclamos y pleitos internos. El agotamiento y el trastorno disociativo de encuestas, para todos los gustos hicieron mella. Se cruzan los reclamos y los agravios. Todo mundo quiere que las campañas ya terminen. El ambiente está ya muy contaminado. Todos quieren que se despejen las dudas y que llegue el domingo para quitarse el desasosiego y dejar de sentir la angustia de la indefinición. La guerra sucia vive momentos de gran intensidad. Las acusaciones de corrupción pegan con los electores y páginas hablan de desvíos, malversación de fondos y de enriquecimiento inexplicable de algunos candidatos punteros. Veremos que denuncias legales quedan de esta guerra de lodo. Habrá que reconocer también que en Zacatecas, salvo el incidente de Javo Torres y a tres días de las elecciones, los agrios discursos no han pasado a los balazos, ni a los secuestros de candidatos. Eso es un aspecto favorable al clima político electoral en Zacatecas. Por lo pronto, vienen los días de reflexión del voto.

Furiosos con su candidato

El mando estatal petista y el D21 están furiosos con el candidato del PT a la presidencia de Guadalupe. “Huele a gobernadora”, dijo este refiriéndose a La Güerita, durante su cierre de campaña, en un terreno de la carretera a Sauceda de la Borda. De inmediato salió Ana Luisa del Muro, candidata a diputada local, y otros petistas a recordar que ellos van en un proyecto de coalición en el que apoyan a David Monreal. Pero los petistas no se pueden sentir engañados. Sabían perfectamente que Carlos Salmón es antimonrealista y tiene vínculos con el PRI. El equipo del morenista Julio César Chávez se los había advertido. Lo que pasa es que pesó más la urgencia de acomodar un candidato y sacar votos que al PT se le olvidó que su gallo está en la lista negra de David. Ahora los petistas se hacen los sorprendidos. La decisión de postularlo se forzó debido a que Lolo Hernández era su gallo natural y se les cayó.

Runrunazos

Luego de los problemas de inseguridad, ayer por fin reabrieron la presidencia de Monte Escobedo. El edificio está resguardado por personal militar, y los usuarios que requieran de algún trámite deben identificarse a la entrada. Del alcalde Ramiro Sánchez se dice que estaría fuera del país. * El líder ganadero José Vargas y otros exdirigentes del gremio se sumaron al proyecto de Zayd Torres en Villanueva. El perredista se ganó la confianza del sector, en tanto el morenista Chailito González ni la competencia le hizo. A pesar de que el clan de Tito Méndez y Cuauhtémoc Rayas, dirigente de la UGRZ, están en la 4T, su operación en Villanueva es intrascendente. * Por andar en las grillas electorales, como candidatos y operadores, los diputados locales se tomaron esta semana “de licencia”. Navidad Rayas convocó hasta el próximo martes.