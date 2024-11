El Runrún: La primera visita presidencial a Zacatecas de Sheinbaum Pardo

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. | Foto: Cortesía.

Este fin de semana, Zacatecas es el centro de atención de la clase política nacional, porque uno de los primeros viajes que, como presidenta de México, realiza Claudia Sheinbaum Pardo, en el que pernocta y abandona las comodidades del Palacio Nacional, es precisamente a la entidad gobernada por uno de los integrantes de la familia Monreal Ávila. Mucha expectativa hay por el nivel de trato, por los compromisos que pueda realizar y los anuncios de apoyos que pueda traer a la entidad. Las necesidades son muchas y todas de primer orden. Se requiere una fuerte inversión federal para la reparación de las carreteras federales, que durante los últimos años han estado abandonadas por la mafia carretera que dirige la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Se necesita también una fuerte inyección en materia de infraestructura en servicios de salud, que es justamente uno de los temas que la mandataria aborda hoy en Guadalupe. Son muchas las quejas por la ineficacia en la transición de los trabajadores de la Secretaría de Salud estatal al programa IMSS-Bienestar, así como la falta de medicamentos que permita satisfacer las necesidades de la población abierta de la entidad. Además, urgen definiciones para alcanzar la transferencia del sistema educativo estatal a la federación, lo que se conoce como la federalización de la educación. Solo ha quedado la promesa del Gobierno Federal de absorber todas aquellas plazas que aún están a resguardo de los recursos estatales, lo que provoca un déficit de hasta tres millones de pesos anuales. La presencia de Mario Delgado este fin de semana es crucial para lograr esa gestión. Es urgente también la apertura a tiempo y con resultados efectivos de los centros de acopio de maíz y frijol, ahora que se ha fijado el nuevo precio de garantía, para evitar la presencia de intermediarios y “coyotes” que tanto dañan la economía de los verdaderos productores. Por eso, la presencia del secretario Julio Berdegué Sacristán será vital para desterrar a los coyotes que ya ocupan cargos políticos, como Jesús Padilla Estrada, coordinador de los diputados locales de MORENA. Urgen definiciones de la Presidenta de México. Lo importante de la gira presidencial no son los eventos públicos, como el de ayer en Calera y el de hoy en Guadalupe —el primero con el sector agropecuario y el segundo en materia de salud—. Lo importante es el nivel de compromisos que la Presidenta Claudia Sheinbaum haga con los zacatecanos. Particularmente, se verá el nivel de acuerdos con el gobernador David Monreal Ávila, y se sabrá de una vez por todas si existe la cercanía de la que tanto se habla en el discurso oficial. Urge que Zacatecas abandone el rezago social de las últimas décadas y se inserte al nivel de desarrollo del resto de las entidades federativas.

Intentan diferir el Congreso en la Sección 34 del SNTE

Una vez concluido el movimiento laboral que llevó al paro a los integrantes de la Sección 58 del SNTE, la atención pública estará en el Congreso Extraordinario de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde, después de ocho largos años, los maestros federalizados agremiados a ese organismo sindical irán a las urnas para la renovación de la dirigencia sindical.

La situación política que prevalece en la sección no es favorable para la líder Soralla Bañuelos de la Torre, quien, en la reunión de la semana pasada, a la que fueron convocados todos los dirigentes sindicales del país, pidió al dirigente nacional Alfonso Cepeda Salas que considere la posibilidad de reprogramar el Congreso programado para el 19 de este mes, así como la fecha de la elección programada para un mes después, es decir, el 19 de diciembre.

Todo lo anterior, porque las condiciones políticas no están a su favor y no puede garantizar la continuidad de su fuerza política en el resultado final. El senador de la República y líder nacional del SNTE le respondió que no es posible la reprogramación y le giró instrucciones a Juan Manuel Armendáriz Rangel, enviado especial del CEN del SNTE a la Sección 34, para que organice todo según lo previsto, y así el 19 de este mes se lleve a cabo el Congreso, del cual se desprenderá el proceso electoral del 19 de diciembre.

Por ahora, al menos tres integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección ya se preparan para buscar la candidatura a la Secretaría General, con Gustavo Quiroz como el principal candidato. Sin embargo, al ser el candidato de la actual dirigente, mantiene un alto nivel de rechazo entre la base trabajadora.

Por otro lado, a Rosendo Arturo González ya le tienen lista la negativa de registro como candidato. En fechas recientes, presentó al senador Saúl Monreal Ávila como su padrino político, lo que está prohibido por los estatutos del sindicato. Además, ya se presentó como candidato en diversos medios de comunicación, lo que se considera un acto anticipado de campaña. No parece que las cosas le favorezcan al profesor González.

Quien observa con calma el proceso es Antonio Jacobo de Luna, el aspirante más fuerte. Se ha mantenido en silencio, esperando el momento adecuado, y realiza un intenso cabildeo entre los agremiados. De este modo, cuando llegue el momento, tendrá lista la planilla que lo acompañará y solicitará el registro respectivo. Alfonso Cepeda Salas no ve con malos ojos a los candidatos con experiencia en diversos cargos en el Comité Ejecutivo y, además, con experiencia como funcionarios de la Secretaría de Educación.

La notable ausencia de la secretaria de Educación en la solución de los problemas educativos

No son pocos los que intentan saber dónde está la secretaria de Educación, María del Carmen Salinas Flores, quien, durante los días del paro de actividades llevado a cabo por los integrantes del magisterio estatal agremiados a la Sección del SNTE y al Sindicato de Telesecundarias, solo apareció en una ocasión, convocando a terminar con el conflicto. Además, solo encabezó una mesa de negociación con las dirigencias de esos sindicatos.

En la determinación final no se la vio, y su última aparición pública fue en la Cámara de Diputados el pasado miércoles, durante la instalación de la Comisión de Educación del parlamento mexicano. No tenía mucho sentido su presencia, cuando el sistema educativo estatal estaba inmerso en una profunda crisis política y laboral.

Al final, la solución al problema la tomaron otros actores del gabinete, y su ausencia fue aún más notoria. Tampoco estuvo en la negociación en la que el Gobierno del Estado acompañó a la Universidad Autónoma de Zacatecas en la gestión de los recursos para el fin de año, a pesar de que los funcionarios federales eran de la Secretaría de Educación. En la mesa también cuestionaron por qué no estuvo la titular de la dependencia educativa estatal.

Por esa razón, ahora más que nunca, el gobernador del estado debe valorar la eficacia de los servidores públicos que lo acompañan, ver el perfil y analizar si son las personas adecuadas para que lo apoyen en la recta final del gobierno. Los maestros y las maestras de Zacatecas aún se cuestionan, ¿dónde está la secretaria de Educación de Zacatecas?

Runrunazos

Un rosario de problemas legales enfrentará el exalcalde priista de Sombrerete, Alan Murillo Murillo, ya que su sucesor, Ramiro Hinojoza Aguayo, presentará una denuncia por los delitos que resulten del saqueo que se presentó en las finanzas públicas en los últimos años. El alcalde informó que el Sistema de Administración Tributaria le notificó que el ayuntamiento tiene un crédito fiscal por 226 millones de pesos, deuda que data de la administración del priista. Alan Murillo y sus colaboradores podrían enfrentar serios problemas en los próximos meses.

Zacatecas se encuentra por encima de la media nacional en defunciones por cada 100,000 habitantes, al registrar 637 durante 2023, lo que posicionó a la entidad en el puesto número 11. De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la media nacional es de 619 muertes por cada 100,000 habitantes. Ciudad de México ocupa la cabeza de la lista con 841, mientras que Baja California Sur se posiciona al final, con 467.