El Runrún: La plaza oculta de la titular de Semujer

Fresnillo toca fondo; exigen justicia por menor asesinado

Corren a funcionario de Guadalupe

Alcalde de Nochistlán hace negocios con la familia

Sale otro caso de “dobleteo” en el gabinete. Siempre se destacó la trayectoria docente de Zaira Ivonne Villagrana, titular de la Semujer, pero nunca se aclaró su situación actual. Según se dice, lo sospechoso fue el “cambio” del centro de trabajo de la funcionaria estatal. Antes de que la designaran, Zaira se desempeñaba como profesora en la primaria Pedro Coronel, de la colonia Arboledas en la zona conurbada de Guadalupe. Pero al recibir el nombramiento, la “reasignaron” a la primaria Justo Sierra de la comunidad San Antonio de los Negros en el municipio de Zacatecas, un poblado que conoce muy bien el exalcalde Ulises Mejía. Se trata de una escuela pequeña en un entorno rural. Tan pequeña que no hay turno verspertino, por lo que es imposible que Villagrana atienda compromisos en la mañana y luego vaya como maestra foránea.

A la secretaria de Educación, Maribel Villalpando Haro, se le han hecho exigencias para que cubra espacios vacantes en algunas escuelas del estado, en las que incluso se han manifestado los padres de familia. Por eso son cuestionados los cambios de centro de trabajo como el concedido a la secretaria de las Mujeres. ¿Pues de qué se trata?

Sigue el drama

Ya ni en la Iglesia están seguros. El menor de dos años que murió durante un balacera en el templo de la Virgen de Guadalupe evidenció la tremenda crisis de inseguridad que azota a Fresnillo. El obispo Sigifredo Noriega, los senadores Geovanna Bañuelos y José Narro manifestaron su indignación por la tragedia. El fiscal Francisco Murillo promete hacer justicia y el alcalde Saúl Monreal sigue pidiendo apoyo, pero estos pronunciamientos ya llevan tiempo y la gente aún no percibe que la seguridad mejore. En la balacera del templo, mientras un tipo era perseguido por criminales e intentaban matarlo, un disparo perdido acabó con la vida de un inocente, de un niño. La 4T no puede negar que hay daños colaterales en las pugnas entre los grupos delincuenciales. Y eso ya está cuestionando la estrategia del combate a la inseguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. La lamentable muerte del menor será uno de los temas por los que el secretario de Seguridad, Adolfo Marín, tendrá que rendir cuentas sobre acciones de vigilancia y prevención.

Políticas de desarrollo

Y mientras suceden estos tristes acontecimientos en El Mineral, el secretario de Economía Rodrigo Castañeda ya programó una feria del empleo en este municipio. Será este jueves en la explanada del Ágora González Echeverría. El funcionario presume que se ofrecerán más de 1,700 vacantes por parte de 30 empresas. Rodrigo trata de hacer su chamba, pese a todas las adversidades que se presentan. Al igual que el secretario de Turismo Roy Barragán, tendrán mejores resultados si el tema de seguridad mejora.

“Yo renuncié”

Lejos están aquellos días en que Susana Rodríguez y Carlos Alvarado Campa esperaban mucho de él como promesa del PVEM. Pedro Jasso dejó de ser director de Cultura en el Ayuntamiento de Guadalupe. Nunca fue parte del grupo Indeco ni tuvo la confianza del alcalde Julio César Chávez. “Yo renuncié. Así es la política”, dice el excandidato respecto a su salida. Y alega que hizo “un buen trabajo” en su encomienda. Sin embargo, corren dos versiones sobre su salida y ninguna habla bien de este abogado. Una es que Pedrito no dio los resultados esperados, y se decidió cortar la relación laboral por lo sano. La otra versión trata sobre supuestos actos indebidos, de corrupción, en los que incurrió Jasso. Y eso no se lo perdonó el grupo Indeco.

Pluri prometida

Con los berrinches del Cepillo Figueroa dejando al PT y el sacrificio que hizo Antonio Guzmán al cederle la diputación pluri, todos en el partido dan por hecho que el exrector de la UAZ tendrá que ser diputado en el 24, a como dé lugar. Por eso El Waca no anda tan desanimado. Pero de aquí a dos años pueden pasar muchas cosas y no hay ninguna garantía de que efectivamente la próxima vez sí lo dejen en al menos uno de los dos primeros lugares de la lista de pluris, ni de que le vaya a tocar. La carrera política del Waca fuera de la UAZ, o más bien el inicio, dependerá de eso. Hasta el momento solo tendría una promesa de Femat.

El rey del nepotismo

Aquellos diputados morenistas que se dicen escandalizados por los actos de nepotismo, deberían voltear a ver al alcalde de Nochistlán, Manuel Jiménez. Bastaron unos meses para que hiciera de la presidencia municipal una especie de sucursal familiar: su hija Carolina Jiménez es su secretaria particular; Mónica Jiménez, otra de sus hijas, está como particular de la presidenta del DIF, la primera dama Catalina García. A Manuel Jiménez junior, hijo del alcalde, no lo metieron directamente a la nómina. En lugar de eso lo metieron como proveedor estrella, para surtir carne en las comidas que paga la presidencia municipal.

Más negocios familiares

El presidente de Nochistlán tejió una red de parientes-proveedores que le generarían observaciones del auditor Raúl Brito. Néstor Bustos, sobrino del alcalde, es el surtidor oficial de cemento y otros materiales para las obras del ayuntamiento, mientras que a Beatriz Jiménez, otra de sus sobrinas y hija del exdiputado federal Ramón Jiménez, se le compra todo lo relacionado con la ferretería.

Daniel Durán, director del sistema de agua potable, copió las mismas mañas del clan Jiménez con la compra de insumos en un negocio de su cuñada. Ante todo el influyentismo que hay en el gobierno de Nochistlán, ¿qué tendrá que decirles el diputado local Armando Delgadillo?

Satisfacción total

Hasta no hace mucho Hermelio Camarrillo soñaba con ser presidente de Fresnillo, y diputado local o federal. Obviamente su capital político no le alcanzaba ni le alcanzará. Por eso ahora como director del Sizart llegó a una etapa de “satisfacción total”, en la que dicen sus colaboradores espera permanecer todo el sexenio y si se puede en el que sigue también. Evidentemente, la satisfacción por la permanencia en el cargo es solo de Hermelio, no de su personal.

Quiere empoderarse

La llegada de Manuel Ibarra como subsecretario de Prevención del Delito fue aplaudida entre algunos círculos del D21. Quienes aprecian al profesor esperan que vaya promoviéndose a un cargo de más relevancia en la misma Secretaría General de Gobierno.

Castigada por combatir la corrupción

Algo no anda bien en el Ayuntamiento de Luis Moya, mangoneado por Guadalupe Silva. Crecieron las especulaciones por presuntos actos de corrupción luego de que destituyeran a Amairani Serafin Guillén como titular del Órgano Interno de Control.

Esta funcionaria se había entregado a la chamba y según dicen, estaba tratando de que las cosas se hicieran bien en la presidencia municipal. Su único pecado era que no vivía en Luis Moya, sino en Guadalupe. Cuenta la leyenda que Serafín habría detectado malos manejos y que tarde o temprano le estallará la bomba al alcalde Silva.

Runrunazos

Parece ser que el exdiputado Mario Cervantes le bajó tres rayitas a la furia que decía tener contra la Nueva Gobernanza. El expanista compartía el coraje con otros políticos por no haber sido llamados a colaborar en Gobierno del Estado. Pero resulta que en un evento con ganaderos al que acudió el gobernador David Monreal, a Mario se le vio muy sonriente. Y con esperanzas a ser llamado. * Según el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nahle, requieren una ampliación presupuestal de por lo menos 57 millones de pesos para cumplir con los compromisos de fin de año. Hubo una propuesta de la bancada del PRI en el Congreso local para darle más recursos al tribunal, pero solo proponían 15 millones de pesos más.