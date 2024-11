El Runrún: La Mesa de Construcción de Paz estará en el gabinete Nacional de Seguridad

Cristian Camacho, Fiscal. | Foto: Cortesía.

Los resultados en materia de seguridad presentados el fin de semana a la Presidenta de México no solo valieron el reconocimiento de la mandataria, sino que ahora traen mayores compromisos, ya que la estrategia implementada en el año de la Paz no solo será ejemplo nacional, sino que será replicada por el Gabinete Nacional de Seguridad. Se vienen tiempos de multiplicar esos resultados.

La coordinación interinstitucional en la entidad ha permitido la detención y desarticulación de grupos delictivos y, especialmente, la construcción de la paz desde lo más bajo del tejido social. Por esa razón, Arturo Medina Mayoral, Rodrigo Reyez Mugüerza, Cristian Paul Camacho Osnaya, Juan Manríquez Moreno y Alejandro Vargas González preparan sus mejores galas para acudir a la reunión de seguridad de las seis de la mañana en Palacio Nacional.

En esta ocasión, expondrán lo que el pasado 24 de enero se presentó en el Palacio de las Convenciones, representando la articulación de políticas públicas enfocadas en disminuir los hechos delictivos mediante la integración de todas las instituciones y los grupos sociales.

Por ello, el gabinete encabezado por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, conocerá esas estrategias que podrían replicarse a nivel nacional. El país se encamina hacia el año de la Paz con el ejemplo de Zacatecas.

En la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior dicen que “amor con amor se paga”

Tras el reconocimiento de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la “excelente coordinación” en la Mesa de Construcción de Paz de Zacatecas, los titulares de la Fiscalía General de Justicia, Cristian Paul Camacho, y del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Villegas Márquez, esperan que en el despacho del titular del Poder Ejecutivo, David Monreal Ávila, también reconozcan ese esfuerzo reflejándolo en el presupuesto del siguiente año.

Cabe recordar que en ambas instituciones, desde la llegada de la “Nueva Gobernanza”, los presupuestos no solo no han aumentado, sino que han sufrido recortes que ponen en riesgo su operación. Por ello, comentan que “el amor que no se ve reflejado en el presupuesto es pura demagogia”.

El reto del gobernador, quien se encuentra feliz por el reconocimiento presidencial, es que el presupuesto del próximo año refleje “amor con amor se paga”, porque no solo de reconocimiento vive el hombre.

Durante 14 meses fue policía de Nochistlán el alcalde de Apulco

El alcalde de Apulco, Israel Ramírez Iñiguez, exhibido en fotos con armas largas y presuntamente relacionado con un grupo delictivo, demostró que, desde el 20 de agosto de 2023 hasta el 30 de octubre de 2024, se desempeñó como policía preventivo en el vecino municipio de Nochistlán de Mejía.

Eduardo Huizar Muñoz, director de seguridad pública de Nochistlán, firmó la baja del ahora alcalde el pasado 30 de octubre, desmintiendo la versión de su relación con grupos delictivos. Esta semana, estará en Zacatecas para pedir el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública y nombrar un nuevo director de seguridad.

El mismo Eduardo Huizar Muñoz, director de policía en Nochistlán desde la pasada administración, firmó su alta y lo envió a los exámenes de control y confianza. Así, las cosas vuelven a la calma en Apulco.

Miguel Varela Pinedo y la atención ciudadana

Otro que tiene una dinámica distinta en la atención a la problemática social es el alcalde de la capital, Miguel Varela Pinedo, quien no ha parado de atender las demandas de la población capitalina. Su agenda se caracteriza por la atención personal a cada asunto, buscando una solución inmediata cuando está a su alcance.

Por ello, inició una campaña de apoyo a deudores del impuesto predial con varios años de atraso, ofreciendo este mes un descuento de 100% en multas y de 70% en recargos.

Runrunazos

Tras algunos desencuentros en su comparecencia, el Secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, se reunió con la Comisión Legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción. Dicen que hubo diálogo institucional, pues se esperan reformas importantes en fiscalización y anticorrupción. Por lo menos, el diputado priista, que suele poner música de fondo, se olvidó de las “patrañas” y acudió “sumiso”.