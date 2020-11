El Runrún: La escuela de Jehú se echa encima a magistrados y diputados

Por su “peculiar” forma de hacer las cosas, la escuela del secretario General de Gobierno se ganó repudios entre magistrados del Poder Judicial y diputados locales. Primero fue el compadre de Jehú Salas y jurídico de la secretaría, Aarón Hernán Félix. Este funcionario se estuvo presentando en los procesos de selección para conformar los tribunales laborales, dependientes del Tribunal Superior de Justicia. Aarón ya estaba en la lista de finalistas para convertirse en juez, pero sacó de quicio a los magistrados. Durante las entrevistas que estaba coordinando Arturo Nahle, presidente del tribunal, el todavía funcionario estatal habló en voz alta. Recriminó que él sí tenía trabajo y a diferencia de los magistrados, no se podía dar el lujo perdiendo el tiempo en entrevistas. Su arrogancia no les cayó bien en el tribunal. Félix había sobresalido en conocimientos, pero por su actitud quedó descartado para la chamba. Cuenta la leyenda que eso le preocupa muy poco a Hernán Félix. Su amigo el secretario Jehú ya lo habría recomendado para que sea el nuevo titular del Centro de Conciliación Laboral.

Mucho odio

Es cierto que los diputados locales, especialmente los afines al D21, se sintieron ninguneados porque Jehú Salas no cabildeó la iniciativa del gobernador Tello para hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Los morenistas no están en contra e incluso anticipan que la iniciativa sería aprobada, pero reprochan que todo se les avisó apenas ayer. “Pobre gobernador, con ese secretario de Gobierno”, recriminaba Javier Calzada; Navidad Rayas señaló su falta de oficio político y cuestionó su eficiencia en el gobierno. No faltó quienes le reprocharon que olvidara que la diputada Susana Rodríguez presentó una propuesta similar para imponer el uso de cubrebocas, pero que por alguna omisión no se publicó en el Periódico Oficial. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo venía un poco más detallada en el tema de los tapabocas.

Denuncia en Sombrerete

El Bicha José Luis Salas, alcalde de Sain Alto, denunció a la oficial del Registro Civil de Sombrerete, Anahí Mena Fraire, por andar casando parejas en los puntos más altos de la pandemia. Sucede que hace meses hubo muchas quejas por una fiesta desconsiderada en la comunidad El Cazadero. En un principio todo mundo culpaba a El Bicha, pero después se supo que el mitote venía desde el gobierno de Alan Murillo. La misma administración de Sombrerete ya inició un procedimiento contra la oficial del Registro Civil. Ya hay quienes incluso han politizado la rivalidad entre ambos presidentes municipales. En esa guerra de popularidad, según dicen, el arquitecto Alan va perdiendo.

Sin sanciones

Los magistrados del Tribunal Electoral de Zacatecas desecharon una queja que había interpuesto el diputado Héctor Menchaca contra el presidente municipal de la capital, Ulises Mejía. El tribunal que preside Rocío Posadas determinó que no había elementos para sancionar al alcalde morenista por actos anticipados de campaña. Este triunfo jurídico levantó la moral del jurídico Gerardo Espinoza y otros funcionarios de la capital, pues insisten en que a Ulises no se le violarán sus derechos ni sus aspiraciones políticas. La próxima batalla serán las impugnaciones por el tema de violencia política de género, que le quieren achacar a Ulises para bajarlo de la contienda electoral.

Acomodos aliancistas

Quien supuestamente más le incomodaría de competencia al Antorcho Ávila para buscar la presidencia de Guadalupe no es Cliserio del Real ni Fredy Barajas, sino la regidora panista Tere López García que también habría alzado la mano. El Antorcho quiere a Tere como compañera de fórmula, ya sea como síndico o en una diputación local, pero no para la alcaldía. El exregidor Cuco Bautista quiere seguir peleando un acomodo. En la pasada administración, dicen que Enrique Flores no lo quería en la planilla “por borracho”, pero al final fue de sus ediles que más lo estuvieron apoyando.

Runrunazos

Presumen que en la Secretaría de Vivienda, que maneja Lupita López Marchant, no se politizan los apoyos, y van avanzando las entregas de materiales de construcción. La secretaria apoyará a unas 500 familias de Villanueva, a insistencia del alcalde Miguel Torres. * Jorge Luis Rincón llegó como delegado del PRI a la capital, donde siguen los acomodos para las candidaturas. Dicen que el panista Alejandro Enríquez Suárez del Real, de la Coparmex, pidió refuerzos de algún padrino en el comité nacional para que le hagan un espacio en la súperalianza, pero aun sí ven difícil que lo acepten como candidato. * La diputada federal Mirna Maldonado no solo se ha distanciado de sus compañeros legisladores en la cámara. También ha roto relación con algunos alcaldes de sus distritos por todo tipo de diferencias. La legisladora estaría nerviosa con la posibilidad de que ya no se le dé continuidad en la reelección. ** En la Secretaría de Salud no son pocos los que piden cambios al titular Gilberto Breña con personal médico que está verdaderamente exhausto combatiendo al Coronavirus. Urgen los refuerzos.