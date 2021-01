El Runrún: Jugada perversa contra gobernadores

Piden a David y Mario Delgado ampliar alianzas en distritos y municipios

La pirinola del Issstezac: todos tienen que poner

Regañan a funcionario estatal; usaba vehículo oficial como propio

Alejandro Tello y los demás gobernadores han insistido con la Federación para que se apoye la legítima petición de la adquirir vacunas contra el Covid-19 por parte de los estados. Es una de las prioridades y principales preocupaciones de Tello.

El pasado jueves, el secretario de Salud, Gilberto Breña, y Raúl Rodríguez Márquez, representante de Gobierno estatal en la Ciudad de México, participaron en una reunión de la Conago, con Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob. Los gobernadores, encabezados por Mauricio Vila de Yucatán (quien preside la comisión de salud), recordaron un compromiso para que a las entidades les permitieran comprar vacunas. Pero el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell rechazó con soberbia la propuesta, alegando que eso “fracturaría una estrategia de estado”. Y resulta que al día siguiente, el presidente AMLO sale a decir que siempre sí: los gobernadores pueden comprar sus vacunas. Pero parece ser una jugada perversa de la Federación. López Obrador quiere aparentar apertura, pero sabe que no hay disponibilidad de vacunas en el mercado. Además, tiene el filtro de la Cofepris para controlar la entrada de medicamento, de modo que la supuesta benevolencia del tabasqueño es puro atole con el dedo.

El mandatario de Yucatán reconoció que será muy difícil que las entidades puedan conseguir las dosis. En ese escenario, El Peje pone buena cara, pero podría estar esperando que los mandatarios fracasen. Y también enjaretarles responsabilidad por alguna situación que se complique.

Unidad de mandatarios

Este miércoles, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, asumirá la presidencia de la Conago y Alejandro Tello llegará a la vicepresidencia. El mandatario zacatecano sabe que un tema de agenda prioritaria en la Comisión Nacional de Gobernadores será precisamente fomentar la unidad entre las entidades para enfrentar la pandemia. Trascendió que Nuevo León habría comprado ya lotes de la vacuna. Tello tiene un presupuesto para hacerlo, y espera por el bien del estado ejercerlo cuanto antes. Por eso, se insistirá en estrategias para definir qué pueden hacer los gobernadores para acelerar la aplicación de la vacuna, pues no se pueden quedar de brazos cruzados mientras la Federación asume todo el control.

El pacto de La Tequilera

Luego de la entrega de constancia como precandidato único para la gubernatura a David Monreal, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; líderes partidistas, diputados locales y alcaldes fueron a celebrar a La Tequilera. Ahí se hizo la petición de aumentar el número de municipios y distritos en los que la alianza Morena-PT-PVEM-Panal irán juntos.

Cuando se hizo el convenio de coalición “flexible” contemplaron 16 ayuntamientos y seis distritos locales. La idea es aumentarlo a 26 o 28 municipios y ocho distritos. Javier Calzada es uno de los que lo está pidiendo, además del alcalde de Río Grande, Julio Ramírez, quien se acaba de sumar al proyecto. Son 15 alcaldes los que se la juegan con el D21, aunque Imelda Mauricio, de Villa González, y Eduardo Duque de Morelos ya no pueden reelegirse.

En la Tequilera, donde acodaron un pacto de unidad, estuvieron los alcaldes de Fresnillo y Guadalupe, Saúl Monreal y Julio César Chávez; Soralla Bañuelos de Nueva Alianza estuvo ausente y la diputada Aida Ruiz fue en su representación.

Ahora sí se acuerda

”Hay que chingarlos”, decía el cantante Marco Flores refiriéndose a los priístas durante el cónclave de la Tequilera. “¿Y este qué hace aquí?”, se preguntaba más de uno, pues el cantante había estado coqueteando en la alianza PRI-PAN-PRD.

“La neta me trataron muy mal en el PAN”, ha dicho Marco Flores para justificar su registro como candidato plurinominal a diputado federal por Morena. El cantante de la Banda Jerez se sacó dos alegatos para declinar su participación con el bloque Va por Zacatecas. Uno es que, según dice, se sintió ninguneado, humillado y rechazado en las pláticas de negociación en la súperalianza, principalmente por la dirigente de Acción Nacional, Noemí Luna. El otro resentimiento que trae es porque ahora se acordó del secuestro que habría sufrido en 2012 y del que esperaba más apoyo del gobierno.

No faltaron quienes le hicieron ver a Marco que se habría equivocado en su decisión. Su registro para candidato pluri es solo uno de quién sabe cuántos, que no tiene ninguna garantía de que efectivamente llegue a la Cámara Baja. Es muy probable que al final Marco Flores se quede con las ganas de morder el hueso.

Forcejeo entre CMIC y Seduvot

La crisis obligó al presidente de la CMIC, Pascual González, a reclamarle a Lupita López Marchan, titular de la Seduvot, que la dependencia estatal no estaba cumpliendo con la aportación del 2 al millar para la cámara de construcción, en cada contrato de obra pública y servicios. Pero López Marchan aclaró que sí se les estaba depositando.

Lo que pasa es que no todas las obras que reparte la Seduvot van para los agremiados a la cámara, y por eso no se les puede descontar la aportación a todos. Así pues, Pascual González se tuvo que quedar con un mensaje de alerta: tienen que fomentar la afiliación de más empresas a la cámara. El panorama es difícil porque los presupuestos para obra pública ya no son tan generosos en comparación de otros años.

No quieren ceder

A duras penas, el director del Issstezac, Marco Vinicio Flores Guerrero, logró pagar 40 de los generosos 60 días de aguinaldo que se dan a los pensionados. Quienes están más inconformes dicen que en las reformas que se hagan en el instituto podrán aceptar que fijen un monto mensual de pensiones, pero no que les reduzcan los 60 días de aguinaldo.

El Issstezac llegó a su crisis, en parte, porque durante años fue la caja chica de todos los involucrados. Por un lado políticos que se prestaban dinero, los funcionarios traficaban con influencias y usaban el área comercial para hacer campañas políticas o de plano robar. Otros involucrados, como los funcionarios y empleados aprovecharon el caudal imparable de dinero para exigir sueldazos y prestaciones, así el director general, por años ganaba más que el propio gobernador o los secretarios.

Por ejemplo, en los tiempos de Amalia García, el director Víctor Infante se embolsaba unos 125 mil pesos mensuales, mientras la gobernadora ganaba 80 mil, y había cajeros o intendentes en las tiendas Issstezac que ganaban, y ganan 25 o 30 mil pesos.

Otro trancazo al Issstezac se debió a que los pensionados, a través de los sindicatos empezaron a pedir jubilaciones dinámicas y se tienen casos de alguien que habiendo cotizado 300 mil pesos en toda su vida productiva, de 30 años como trabajador, ahora ha recibido del Issstezac hasta 8 millones de pesos en 15 años como jubilado.

El instituto perdió en el juego de la pirinola porque siempre le ha tocado “todos abusan”. Se acusan entre unos y otros y todos tienen razón. La gran reforma será que ahora se viva el “todos ponen”. En gobierno insisten en que el pago de 60 días de aguinaldo también genera un déficit porque no está sustentado en las cotizaciones.

La lista de la venganza

Como Beatrix Kiddo, el personaje que interpretó Uma Thurman en Kill Bill, la senadora Chole Luévano trae “su lista” de personajes indeseables que no quiere que se trepen a la 4T. Ya señaló al exdelegado Javier Mendoza, Xerardo Ramírez y supuestamente trae en la mira al diputado Javier Calzada y al exsecretario de Educación, Marco Vinicio Flores Chávez. Mendoza ya le respondió. Dice que si su hijo Jairo Mendoza está con el PRI es por decisión propia, ya que no es ningún caballo amaestrado. Javier Calzada, de quien dicen ya olvidó a su exjefa Amalia García, alega que David Monreal debe buscar la unidad y que hay perfiles que no por haber estado en otros partidos son malos. Los señalados desconocen que Chole sea la voz autorizada para darles el derecho de admisión. En todo caso, será el propio David.

Regañado

Una de las eternas tareas de la Secretaría de la Función Pública es vigilar que nadie de los servidores públicos agandalle vehículos oficiales como si fueran propios. En Obras Públicas hasta los han ordeñado. Una observación tanto de Función Pública como de auditoría se hizo a René Pérez, director del Fideicomiso Zacatecas, por un vehículo que adquirieron para su oficina pero nunca lo rotularon ni registraron los oficios de comisión. Este tipo de observaciones no han caído bien ni en el Fideicomiso ni en otras áreas de gobierno por funcionarios que se cuelgan de los bienes del erario como si fuera patrimonio propio.

El Dream Team

Anda muy entusiasmado El Antorcho Ávila porque considera que tendrán buen equipo en las fórmulas para las campañas. A Claudia Anaya la ven competitiva para la gubernatura, igual que al perredista Miguel Torres en el Distrito federal 4. El Antorcho se sabe el mejor posicionado del PRI para la presidencia de Guadalupe y todavía están valorando perfiles para los distritos locales 3 y 4 a Petra García, Gabriela Merino, la panista Marytere López García e Isadora Santivañez, entre otros. Confían que tendrán un Dream Team en la fórmula en que los diferentes perfiles ayuden a complementarse entre sí a los potenciales electores.

Runrunazos

La contienda por la candidatura de Va por Zacatecas en la capital quedaría entre Heladio Verver y Alejandro Enríquez. Este último, como presidente de la Coparmex, alega que es el quien tiene un perfil genuinamente ciudadano, que asegura es lo que necesitan para desbancar a los morenistas. * Por el Distrito federal 1, en las fuerzas morenistas ven firme el proyecto de candidatura de Benelly Hernández. Aunque fue colaboradora de Ricardo Monreal en la delegación Cuauhtémoc, se le considera una cara relativamente nueva. De llegar a la Cámara Baja, Benelly ya tiene planes. Quiere estar en la Comisión de Hacienda y hacer propuestas para las políticas de apoyos sociales en la 4T. La fresnillense dice que las ayudas gubernamentales deben ser como impulso al desarrollo y actividades productivas, no como mecanismos clientelares. * El secretario General de Gobierno, Érik Muñoz, estuvo en una conferencia virtual con decenas de funcionarios estatales para abordar temáticas del tema del Coronavirus, pero hay grilleros que quieren hacer guerra sucia y que falsamente señalan que esas juntas son con tintes electorales. * El diputado Juan Mendoza insistirá esta semana para que en el Congreso local saquen por fin los nombramientos de consejeros de Derechos Humanos.