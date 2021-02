El Runrún: Jehú Salas, en guerra con diputados de la 4T

Ya no es secretario General de Gobierno, pero Jehú Salas sigue agarrado de la greña con los diputados de la 4T. El coordinador de Morena, Chuy Padilla, lo acusó en tribuna de chantajista, pues supuestamente el exfuncionario estatal le ofreció a Soralla Bañuelos, secretaria de la Sección 34 del SNTE, impulsar el nombramiento de Jesús Bautista Capetillo como magistrado del tribunal laboral, a cambio de que ella no metiera las manos en el distrito de Ojocaliente, donde Jehú será candidato a diputado. Todo mundo en la Legislatura sabe que Soralla y la diputada del Panal, Aida Ruiz, habían estado impulsando al abogado Bautista para que llegara al cargo. Incluso, habría sido un acuerdo con la gente del Poder Ejecutivo. Pero a la hora de elegir a los perfiles, el abogado no consiguió los 20 votos que necesitaba. Los de la 4T tachan de rajón e incumplido a Jehú, pero este asegura que a sus diputados los tenía bien controlados y si a Bautista le faltaron votos, esos fueron de los propios morenistas. Dicen que en realidad hubo diputados rebeldes en los dos bandos, tanto de Morena, como del PRI, que no quisieron avalar el nombramiento. Mientras tanto, Jehú, a quien le reprochan falta de ética, niega el supuesto intento de chantaje a la líder del SNTE.

Intrigas

Entre los legisladores de la 4T crecen las intrigas y sospechas de que en la Secretaría General de Gobierno retrasan o meten mano en los acuerdos que se tienen con el Ejecutivo. Y el extitular de la secretaría sería el principal responsable. Supuestamente, la designación del nuevo magistrado del tribunal laboral ya es un asunto definido, pero no se ha publicado el acuerdo. El tema pues, está en la cancha de la Secretaría General de Gobierno, donde les encanta hacer renegar a los legisladores de oposición. Estos esperan que con el nuevo secretario Erik Muñoz la comunicación no sea tan desastrosa. Por cierto, para la vacante que dejó la excomisionada del IZAI, Norma Julieta del Río, se tendría el acuerdo para designar un perfil sin vínculos partidistas, que se tomaría de la plantilla del mismo instituto de transparencia.

Familia dividida

Muy indignada vieron en el PAN a la exdiputada Lorena Oropeza. Se salió intempestivamente de una sesión de la Comisión Permanente. Dicen que está enojada porque no puede conseguir espacios plurinominales, como una diputación local y regidurías en Guadalupe. Eso hizo que se indignaran más todavía los panistas de este municipio, que recriminan que no es posible que Oropeza impulse a su hija Carla Guardado Oropeza para que sea regidora, cuando ella ya se proclama abiertamente a favor del proyecto de David Monreal. El clan Oropeza, de todas formas, ya tiene un pie fuera de Acción Nacional.

Distrito

A Noemí Luna, presidenta del PAN estatal, le dieron instrucciones para que las propuestas a candidaturas de municipios y distritos locales se manden a la Comisión Permanente del Comité Nacional a más tardar el 22 de febrero. Ahí se estarán avalando los perfiles. La convocatoria incluye al distrito 10 de Jerez, que se acordó será para una mujer. En Pinos y su distrito los azules llevarían también candidatas, aunque ahí el padrón de militantes ni siquiera les alcanza para armar un equipo de futbol.

Contra Juan

De las figuras más fuertes que tiene el PRD: los alcaldes de Villanueva y Valparaíso, Miguel Torres y Eleuterio Ramos, y el diputado Juan Mendoza, es a este último a quien le hacen más grillas los eternos inconformes del partido amarillo. Hace días, un grupo de estos grilleros intentó calentarle la cabeza al dirigente estatal, Raymundo Carrillo, con quejas contra Mendoza. En Río Grande están haciendo lo mismo y no se descarta que en esa conspiración para hacer quedar mal al diputado esté metido su archirrival Fernando Galván, quien ya se siente muy morenista y a favor de la 4T. Pero desde que La Polla Ramírez ya no es dirigente de Morena, Galván está en busca de padrinos fuertes en el movimiento.

Runrunazos

Ayer en una reunión del PRI de Guadalupe, encabezada por Mariana Anaya, presentaron a Carolina Dávila como la abanderada para el distrito federal 4. El Antorcho Ávila, que también estuvo, ya visualiza la campaña. Sabe que los morenistas Carlos de Ávila, Carlos Salmón y Renato Rodríguez solo están de relleno y no serán los candidatos. El rival a vencer será Julio César Chávez. * La legisladora Alma Dávila presumirá hoy un proyecto para la municipalización de Tacoaleche, que seguramente irá encaminado al fracaso. No hay ni condiciones ni poder de gestión para cristalizar la idea, al menos por ahora. * El próximo lunes el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, entregará la camioneta blindada, adquirida en la administración de Benjamín Medrano, al ganador de la rifa que organizó el municipio. La camioneta ya salió, pero no el avión presidencial del que AMLO difícilmente podrá deshacerse.