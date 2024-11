El Runrún: Javier Torres Rodríguez se muestra como un alcalde solidario

Javier Torres Rodríguez, alcalde de Fresnillo. | Foto: Cortesía.

Como un alcalde solidario y responsable se mostró el presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, cuando resultaron dañados al menos 15 vehículos por artefactos conocidos como estrellas ponchallantas sobre el Paseo del Mineral desde la Cruz Roja Mexicana hasta la agencia de motocicleta Honda de esa ciudad.

El alcalde Javier Torres Rodríguez informó que se haría cargo de los daños ocasionados por los artefactos puntiagudos y aseveró que pagará de su bolsillo a los conductores afectados este miércoles por la noche debido a los ponchallantas.

Javier Torres se trasladó al lugar de los hechos para levantar un censo y así ayudar con el pago de los neumáticos dañados, mostrando la solidaridad que ya no se observa en muchas autoridades y, aunque el tránsito le corresponde al gobierno estatal y la seguridad es un asunto compartido entre los tres niveles de gobierno, no está obligado a responder.

Esta medida deja una importante lección para otros políticos de otros niveles de gobierno, ya que se muestra que cuando se quiere, se pueden resolver los problemas, porque es un hecho que cuando ocurren fenómenos delincuenciales que afectan el patrimonio de inocentes, a las víctimas siempre los dejan solos. Javier Torres dio una lección de madurez y civilidad política.

La presa Milpillas, un obra prioritaria del gobierno federal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó ayer el Plan Nacional Hídrico, que tiene como objetivo hacer del agua un derecho humano y un bien de la nación. Este plan integra 16 obras como “proyectos prioritarios” a realizarse entre el 2024 y el 2030 y en el se considera a la presa Mlpillas como el quinto gran proyecto.

El Plan Nacional Hídrico se basa en cuatro ejes: política hídrica y soberanía nacional; justicia y acceso al agua; mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático, así como gestión integral y transparente.

Y aunque no considera recursos para el ejercicio del presupuesto del 2025, es importante señalar que al anunciar la integración de Milpillas como un proyecto prioritario, se le devuelve la etiqueta para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) vaya integrando la distribución de los recursos de una obra obra multianual que tendría un costo de unos 9 mil millones de pesos.

Ahora el secretario de la Función Pública de Zacatecas, Ernesto González Romo, debe acelerar los procesos de investigación y eventual sanción a los responsables de ejecutar la obra que nunca se realizó y que dejó no sólo proyectos inconclusos, sino irrealizables, por lo que hay desvíos que ahora se deben castigar. Ésa es la primer gran condicionante para que el nuevo gobierno federal le etiquete los recursos necesarios.

Dentro de este plan hídrico lo fundamental para Zacatecas viene en los Proyectos estratégicos, para que a partir de las inversiones se permita destinar agua donde hay mayor necesidad y lograr el saneamiento, a través del cual se restaurarán varios cuerpos de agua, en particular de tres ríos: Lerma-Santiago, Atoyac y Tula. Hay esperanza en el proyecto de Milpillas.

Desmiente SNTE al gobierno del estado sobre el bono de rezonificación

La Federación sí radicó al estado en tiempo y forma el recurso para el pago del bono de rezonificación a los docentes a inicio de este mes, lo que desmiente la versión oficial. Así lo confirmó Jesús Jaime Rochín Carrillo, secretario de Organización 8 del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Fue el propio secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, quien sostenía una reunión con los líderes sindicales, el que confirmó que el recurso sí fue enviado a Zacatecas. Por lo que desvirtuó los señalamientos gubernamentales y confirmó que los recursos federales llegaron en tiempo y forma, pero señaló posibles decisiones administrativas que desviaron dichos fondos hacia otros rubros.

Según Rochín Carrillo, el dirigente de la Sección 58, Óscar Castruita, sostuvo una reunión con el secretario de Educación, donde se le informó que el recurso sí había sido dispersado, por lo que, de ese modo y derivado de la intervención de la dirigencia sindical nacional presidida por Alfonso Cepeda Salas, se logró la intervención del gobierno federal para resolver el problema. Por esa razón, todos en ese momento lograron cobrar el famoso bono de rezonificación. Tarde, pero se despeja el panorama.

Runrunazos

El Comité Ejecutivo del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) tiene listo el emplazamiento a huelga a la UAZ, en el sobresalen como demandas centrales la revisión salarial y el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajadores. El emplazamiento es para el 18 de febrero y la petición del aumento salarial del 20 por ciento, así como 8 por ciento de retabulación salarial, tomando como base el aumento del salario mínimo a partir del 2025, serán las principales demandas. Es como la carta a los Reyes Magos.

Más de 40 colonias de la capital fueron beneficiadas a través de los programas de Apoyos Alimentarios a Grupos Prioritarios y del programa de 1000 Días, que busca garantizar la seguridad alimentaria de niñas y niños desde la gestación hasta los 2 años de edad. Cabe destacar que dichos programas de asistencia alimentaria van dirigidos principalmente a grupos prioritarios, incluyendo niñas, niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. Es un programa central del alcalde capitalino, Miguel Varela Pinedo.