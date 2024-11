El Runrún: Inicia el proceso del relevo en las secciones 34 y 58 del SNTE

Soralla Bañuelos, líder de la sección 34 del SNTE. | Foto: Cortesía.

Una vez que Soralla Bañuelos de la Torre rindió su informe al frente de la sección 34 del SNTE, cargo en el que duró ocho años, terminó su periodo al frente de la organización sindical más grande de Zacatecas y en automático se aprobó la convocatoria que, firmada por el secretario general del SNTE, el senador Alfonso Cepeda Salas, arranca la contienda por el relevo en la organización sindical. Lo mismo ocurrirá hoy en la sección 58, cuando Óscar Castruita Hernández rinda su informe en el sexto pleno extraordinario seccional.

La elección de las Directivas Seccionales Sindicales se llevará a cabo mediante Asambleas Delegacionales Electivas, las cuales se celebrarán el 13 de diciembre de 2024, en el horario comprendido de las 09:00 a las 13:00 horas, por lo que para el 14 de diciembre ya estarán los sucesores de Soralla Bañuelos de la Torre en la sección 34 y de Óscar Castruita Hernández en la sección 58 del SNTE. No hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla.

Buscan la unidad en la sección 34

Una vez que arrancó el segundo pleno seccional extraordinario donde se conoció el informe de la originaria de Monte Escobedo, de inmediato se soltaron los demonios buscando la “planilla de unidad”, y que será la naranja, la cual se construyó a escondidas y con los recursos del Comité Ejecutivo Seccional. Con esta opción y no esperando tejer alianzas con opositores, Soralla Bañuelos optó por la ruptura.

Desde el pasado domingo, a escondidas del enviado del CEN del SNTE, Juan Manuel Armendáriz Rangel, y con uso de los recursos del SNTE, convocaron a diversos actores y trabajadores de la educación afines de distintos niveles para integrar la planilla naranja, que será la planilla oficial de Soralla Bañuelos. Sin embargo, no tuvo el apoyo del enviado central.

Por el contrario, Juan Manuel Armendáriz Rangel se reunió con los ex secretarios generales de la sección 34 para conocer el estado de la relación política sindical, y saber que hay al menos tres grupos importantes compitiendo por la secretaría general.

Por esa razón, la planilla naranja de Soralla Bañuelos perdió legitimidad y no será de “unidad” por no integrar a los grupos políticos contrarios. Armendáriz busca la institucionalidad, lo que podría llevar a que haya al menos cuatro planillas buscando la dirigencia.

Intentan alejar a Morena y el PRI de la nueva dirigencia sindical

Una planilla la encabezaría alguien afín a Soralla Bañuelos de la Torre, que no tiene el aval y mucho menos el apoyo de la dirigencia nacional. Una segunda opción la encabeza el maestro Antonio Jacobo de Luna, quien tiene el respaldo de una gran parte de los ex dirigentes sindicales, pero su antecedente cercano al PRI lo aleja de la voluntad de la dirigencia nacional; y la tercera opción, es la que encabezaría Rosendo Arturo González, quien ha presumido el apoyo del senador morenista Saúl Monreal Ávila, y que tampoco tiene el apoyo de Alfonso Cepeda. Falta el “gallo” del MDMZ.

Por esa razón, no se descarta que Juan Manuel Armendáriz tenga que realizar un trabajo a marchas forzadas para lograr un acuerdo político que permita consensar una cuarta propuesta que podría salir de una corriente distinta a las que hoy son visibles en la sección 34. La tarea es alejar a la nueva dirigencia de la tentación de intervención de Morena y el Partido Revolucionario Institucional.

La institucionalidad se impuso en la sección 58 del SNTE

Cosa contraria es la sección 58 del SNTE, donde, una vez que se ha conocido la convocatoria para la elección del próximo 13 de diciembre, las cosas caminan muy tranquilas, porque aunque existe la voluntad de participar de varios actores y eternos aspirantes a la dirigencia, parece que las buenas cuentas entregadas por Óscar Castruita Hernández auguran un acuerdo de unidad que apunta a la institucionalidad que tanto busca Alfonso Cepeda.

Por lo pronto, quien ya tiene muy encaminado un eventual consenso es el profesor Indolfo Juárez Esquivel, quien ha tenido acercamientos frecuentes con el dirigente nacional Alfonso Cepeda Salas, pero, de cualquier manera, se espera que haya al menos otros dos candidatos que busquen la secretaría general de la sección 58.

Llevan la tómbola a la contratación de despachos auditores

La Secretaría de la Función Pública, de Ernesto González Romo, busca transparentar la contratación de despachos auditores externos y, por ello, ahora se designarán por medio de tómbola. Con la medida se busca vigilar la designación de despachos externos que son contratados por los diferentes entes públicos para llevar a cabo auditorías y verificaciones a sus estados financieros.

Para ello, la SFP validará que los despachos interesados en participar tengan capacidad técnica y un currículum adecuado para poder llevar a cabo las auditorías. Posteriormente, entrarán en un sorteo tipo tómbola, en el cual será la suerte y no los acuerdos directos con el Secretario, los que definan qué despachos serán los encargados de realizar las diferentes auditorías. Una medida inédita.

Runrunazos

El gobierno de David Monreal se sumó a la Agenda Nacional de Derechos Humanos, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y lo hizo a través del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con quien asumió “compromisos en torno a la búsqueda de personas y en el establecimiento de mecanismos que nos permitan erradicar la discriminación”. A ver si disminuyen la estadística.