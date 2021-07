El Runrún: Gobierno subsidiaría pensiones por más de 100 años

“No hay de otra”, que echar adelante las reformas a la ley del Issstezac, a no ser que Gobierno del Estado tenga que subsidiar las pensiones durante los próximos 100 años, por lo menos. El gobierno de Alejandro Tello propuso una solución, pero ahora Chema González y los demás diputados priístas y antimorenistas dicen que el asunto no está suficientemente discutido ni socializado con los sindicatos. Pero advierten en el equipo del gobierno, no importa cuánto se discuta, el resultado será el mismo. Sostienen que era inevitable proponer un tope para evitar las megapensiones, aumentar el porcentaje de aportaciones hasta el 16% en 2025 y recortar el aguinaldo de 60 a 30 días, aunque eso no aplique para los actuales pensionados. Y se dice que es falso que el tema no se haya abordado lo suficiente. El plan era discutir la reforma en diciembre, pero pusieron de pretexto las elecciones y las renovaciones sindicales. Ahora, faltan tres años para otra elección y se considera que no hay pretexto para que los diputados se fajen y tomen una decisión. Pero estos quieren echarle la bolita sus sucesores.

David y los que siguen

El gobierno de Tello ya ha tenido que cubrir con recursos extraordinarios lo que falta para cubrir las pensiones, pues las aportaciones no son suficientes. Tomando en cuenta que se pudieran vender bienes del Issstezac, gobierno tendría que poner a partir del 2025, del sexenio de David Monreal, 594.3 millones de pesos del erario para completar el pago de las pensiones. Para el 2026 serían necesarios 805 millones, 884 millones para el 2027 y así por los próximos 100 años se ocuparían aportaciones adicionales. El compromiso más pesado sería en el 2040 cuando se necesitarán 1,428 millones y de ahí la cifra iría bajando.

Perdieron la Contraloría

José Viramontes, alias Pepe Pasteles, jamás se imaginó que si llegaba a perder, quedaría como tercera fuerza en Jerez. Mientras el panismo se cayó en el Pueblo Mágico, los tricolores recuperaron un poco de confianza ya se están destapando nombres para la Contraloría: Celina Torres, René Rivera y Rafael Sifuentes. Son perfiles relativamente nuevos en el PRI, que es lo que necesitan para reconstruirse en Jerez. De cualquier manera, quien vaya a ocupar la Contraloría requerirá de la aprobación del alcalde electo, Beto Salazar. Los partidos proponen y los alcaldes disponen.

Dos frentes

Mientras David Monreal se reunió con el presidente AMLO, junto con otros gobernadores electos y en funciones de Morena, para tratar asuntos de seguridad, una parte del monrealismo ya se enfoca en las aspiraciones del senador Ricardo Monreal para el 2024. Van por caminos distintos ricardistas y davidistas. Una parte del primer grupo no se ve cobrando mucho protagonismo en Gobierno del Estado, le tiran a las grandes ligas en el plano nacional. Por cierto, en la reunión con López Obrador, este pidió a los mandatarios también se pongan las pilas en el combate al crimen y no le dejen toda la tarea a la Federación.

Los alfiles del Colegio de Ingenieros

Para la elección del 26 julio en el Colegio de Ingenieros, la actual presidenta Judit Trejo quiere promover su alfil Ricardo Carranza, como a su vez a ella la impulsó el anterior presidente Ramón Martínez. Supuestamente, en el afán de que este grupo mantenga el control del colegio, están mangoneando las delegaciones en los municipios, incluyendo los registros. Y por si fuera poco, el grupo de Judit trae además el apoyo de Pascual González, presidente de la CMIC. “Amor con amor se paga”, dicen los constructores, pues la presidenta del colegio de Ingenieros ayudó a Pascual para que venciera a Raúl García, en la contienda de la CMIC. Desde entonces, Raúl no pone un pie en la cámara. La competencia del bloque oficial del Colegio de Ingenieros serán Luis Marcelo Delgado, Ciro del Río y Roberto Adame, quienes van con Laurita Bermúdez; otro prospecto- candidato es Jesús Gallardo.

Runrunazos

Están preocupados en la Secretaría de Turismo, a cargo de Eduardo Yarto, por algunas reuniones que tuvieron y en las que después de dieron cuenta que había por lo menos un positivo al Coronavirus. Siguen siendo momentos para no bajar la guardia ante la enfermedad. * Hoy inicia el Recolectón en el Ecoparque Centenario, organizado por la Procuraduría Ambiental, para recibir deshechos electrónicos. Mucha basura de este tipo vendría de algunas presidencias municipales. Debiera ser material absolutamente inservible, no vayan a tener problemas en la entrega-recepción.