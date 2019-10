El Runrún: Gobierno no debe permitir que le tomen la medida

Aunque los de la 4T tuvieron sus razones para hacerlo, la liberación de Ovidio Guzmán por elementos federales en Sinaloa puede ser el mismo mensaje que envíe el gobierno de Alejandro Tello si no se actúa firmemente contra actos ilegales para evitar que le sigan tomando la medida. El ultimátum para que ejidatarios y transportistas por fin desbloquearan los accesos a la mina Peñasquito debe ir acompañado de acciones legales, como ya se advirtió, para que quede claro que hay consecuencias por violar la ley. No se debiera tolerar el secuestro de vehículos por parte de estudiantes sanmarqueños, la invasión de terrenos alentados por figuras como el diputado federal Samuel Herrera y otras mañas similares.

Falta respaldo

No es poca gente la que cree que falta mucho respaldo al gobernador Tello de parte de Gobierno Federal y los funcionarios. Curiosamente el fiscal Francisco Murillo no acompañó al gobernador para advertir de castigos por el bloqueo de Peñasquito, pero sí estuvo con Benjamín Medrano para denunciar la cancelación del concierto de Ricky Martin en la Fenaza.

El dueto de Los Cañones

Para intentar posicionar el monrealismo en el Distrito 2, el de los Cañones, la exdiputada local Julia Olguín y el ganadero Jaime Ávila, hermano de la exalcaldesa de Jerez Alma Ávila, ya sellaron un pacto para debilitar al gobierno de Toño Aceves, en Jerez, como el de los otros presidentes municipales panistas de la región. Dicen que Jaime la debió pensar. Primero porque tiene que olvidarse de sus antiguas afinidades con gente de la exgobernadora Amalia García. Y segundo porque Jaime, junto a Tito Méndez y José Llamas, encargado en la Sader, coordinan un equipo para promover a David Monreal no solo en los Cañones, sino en todo el tema del campo.

Imprudencia

Se informó que el detenido en la cabaña del Borrego por disparar accidentalmente un arma fue Rafael Llamas, alguna vez propuesto para la Secretaría General del Congreso. En una reunión, supuestamente familiar, por mostrar y presumir un arma, Llamas la habría accionado involuntariamente y la bala alcanzó a rozar a un menor, quien afortunadamente está estable.

Suspensiones

De los castigos que impuso Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública, a colaboradores de la SSZ en la gestión de Raúl Estrada Day, hubo sanciones que solo contemplaron suspensión temporal por unos meses, como la de Guillermina Esparza, quien era subdirectora de Recursos Financieros, y Rosa Macías, de Control Presupuestal. La gente de Estrada Day todavía sigue considerando injustas las sanciones por ejercer recursos después del tiempo establecido.

Por su lado

A la dirigente sindical de la SSZ, Norma Castorena, ya la comienzan a merodear los perfiles candidateables del PRI para el 2021, entre ellos Roberto Luévano y Carlos Peña. Durante “la coronación” de Norma como líder sindical reelecta, fue evidente el respaldo de los grupos priístas, no así de la línea oficial de Gobierno del Estado. El titular de la SSZ, Gilberto Breña, no asistió a la toma de protesta en el teatro Calderón, pues al parecer andaba atendiendo asuntos del dengue en los Cañones. La falta de respaldo oficial, según advierten, es estrategia del gobierno de Alejandro Tello para no adelantar tiempos ni meterse en broncas de actos anticipados de campaña.

Runrunazos

La hambruna presupuestal en la UAZ ya cobró víctimas. En la rectoría de Antonio Guzmán admiten que han tenido que disminuir personal en las estancias infantiles, como sucedió en las guarderías de la entonces Sedesol federal por los brutales recortes de Gobierno Federal. * La diputada local Gaby Pinedo se casó. La fiesta para celebrar su unión con Rogelio Díaz fue en la Quinta Campestre Don Julio.