El Runrún: Fito no quiere hablar mal de David

No habrá fracturas ni pleitos cuando avancen las designaciones de candidaturas en el PRI, asegura Fito Bonilla. En el partido procuran no violar disposiciones en la ley electoral. En el programa La Redacción de La Voz 96.1 FM, Bonilla solo se limitó a decir que la decisión, respecto a la precandidatura a gubernatura, ya está tomada. También afirmó que hay respeto en relación a otros aspirantes como la senadora Geovanna Bañuelos y el excoordinador de Ganadería David Monreal. Asegura Fito que no está de acuerdo con emprender campañas negativas. No es su estilo. En el partido destacan que hubo civilidad entre el mismo Bonilla, la senadora Claudia Anaya, el secretario de Desarrollo, Roberto Luévano, y Carlos Peña, director del IZEA, aspirantes tricolores. Pero aunque Bonilla diga que rechaza las estrategias de ataques, en el D21 advierten de una constante cargada de “infamias” para cerrarle el paso a su gallo, por parte del PRI, gobierno estatal, el senador Narro, Los Históricos de Morena y hasta los opositores de Ricardo Monreal en el plano nacional.

La tercera

En el D21 les gusta comparar a David con el presidente AMLO. El segundo logró ganar la Presidencia de la República al tercer intento, y aseguran que Monreal también lo hará con la gubernatura. Andrés Manuel tiene muy presente las aspiraciones del exalcalde de Fresnillo y hasta se acordó de él en la mañanera. Pero eso no ha detenido ni desalentado visiblemente (hasta el momento) a los otros aspirantes de la 4T, la misma Geovanna, Narro, el alcalde de Zacatecas Ulises Mejía y El Oso Medina.

Fallece regidor

El Coronavirus se llevó la vida de otro regidor. Se trata de José Cruz Muñoz Ruiz, del cabildo de Morelos. Era joven y nadie se imaginaba que iba a ser una víctima mortal del virus. Para resguardarse del Covid-19, una de las prioridades en el Congreso local será aprobar la celebración de sesiones en línea. Diputados como Javier Calzada y Lolo Hernández están convencidos de que se tiene que hacer ya, en la sesión de hoy. El Coronavirus dejó una estela de partículas en el Poder Legislativo, por lo que esta semana sanitizaron las instalaciones. El edificio de la Villalpando es de los que tiene más burócratas por metro cuadrado y eso ya les costó el contagio de algunos trabajadores.

Ya está en San Lázaro

El diputado federal neomonrealista Óscar Novella presumió que tuvieron una sesión “semipresencial” en la Cámara Baja. Y por el asunto del Coronavirus, también ya están en vías de sesionar virtualmente, como se ha hecho ya en algunos cabildos de la entidad. El gran susto y responsable de muchos posibles contagios fue Mario Delgado, quien ya salió de licencia para asumir la dirigencia nacional de Morena.

Palabra de la Fiscalía

Las denuncias de supuesta corrupción en Tránsito del estado están documentadas oficialmente en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que dirige Salvador Villa. En el informe textualmente se señala que en 2019 “manifiesta la víctima haber querido entrar a trabajar a Tránsito del Estado, para lo cual reunió documentación y cuando lo entrega a personal que trabaja en dicha dependencia lo hizo firmar el alta, y la víctima solo duró tres semanas dentro de la institución y por motivos personales se retira, posteriormente le llega un citatorio de parte del Órgano de Control de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que le hacen del conocimiento que lleva tres años trabajando como agente de Tránsito”. Ese informe la Fiscalía lo subió en el sistema Infomex, con el folio 00612520. Quien sabe si Osvaldo Caldera, titular de Policía y Seguridad Vial, esté enterado de otra denuncia interpuesta este año contra un tránsito que cobró 40 mil pesos por una concesión “que jamás entregó”.

Los cargos no son para siempre

Gane o no gane el PRI, hay funcionarios de Gobierno del Estado, especialmente los que no tienen filiación partidista, que ya están haciendo su alcancía y planes para futuros proyectos, como medida preventiva. El gobernador Tello siempre quiso recordarles que los cargos no son para siempre, y cuenta la leyenda que uno de los que ya está tomando previsiones es el comunicador Héctor Alvarado; Pablo Pedroza, titular de la Coepla, esperaría su jubilación; Eduardo Yarto, de Turismo, regresará a la Ciudad de México; Jorge Pedroza de Obras Públicas a Guadalajara y otros más se reintegrarán a la UAZ con más horas o pondrán despachos privados.

Runrunazos

Una de las esperanzas del PRI para la presidencia de Río Grande sería Lucero Chávez, directora del Tecnológico local. El actual alcalde ya arruinó su bastión del PAN y ahí Morena no tiene candidatos competitivos, que hasta Fernando Galván podría lanzarse al ruedo. * Una parte de los alcaldes de los Cañones se estarían unificando en torno al proyecto de Miguel Torres, presidente de Villanueva. Miguel Varela, de Tlaltenango, es uno y si no fuera por el cantante Marco Flores, Rafa Jiménez de Juchipila también se sumaría. *Nano Maldonado, titular de SAMA, se redimió con Saúl Monreal. Entregará a Fresnillo 4 mil árboles y tres contenedores de residuos de manejo especial para aceite vegetal.