El Runrún: Fito Bonilla, el candidato del gobernador

Luévano pide apoyo a sus alcaldes aliados

Presiona Geovanna; busca acuerdos con David Monreal

Preparan elecciones en el SPAUAZ

En las negociaciones con los partidos que pretenden ser aliados, comienza a pesar la etiqueta de ser el “candidato” del gobernador para el priísta Fito Bonilla. El exsecretario del Campo se reunió con la diputada federal, Jaquelina Martínez; Pepe Pasteles, Arturo López de Lara y otros panistas de la “alianza rebelde”. Bonilla nunca se jactó de que es el supuesto elegido e incluso se manifestó a favor de que Acción Nacional proceda con sus propios mecanismos de selección de un aspirante. Ese encuentro fue calificado como “muy institucional”, ya que se abordaron temas de las problemáticas del país y la necesidad de que la próxima Cámara de Diputados esté equilibrada, sin tanto legislador de Morena. El grupo de Pasteles dice estar en apertura para reunirse con cualquier otro aspirante, la senadora Claudia Anaya del PRI, el perredista Miguel Torres y hasta Marco Flores, pero para algunos panistas ya comienza a marcarse el efecto del respaldo del gobernador Tello hacia Bonilla.

El exsecretario del Campo ha sido el único hasta el momento que atendió las indicaciones del mandatario al renunciar al cargo y entrarle de lleno a sus aspiraciones. También ha sido el que más acapara la operación política de gobierno y el que habría marcado más línea en la designación de consejeros del partido.

Se contuvo

Cuenta la leyenda que el director del IZEA, Carlos Peña, fue tentado a encabezar un movimiento con un grupo de priístas, perredistas y panistas inconformes. La estrategia era similar a la que ha tenido hasta el momento Roberto Luévano, titular de la Sedesol, de seguir promoviéndose y peleando la candidatura. Supuestamente, Peña reflexionó, hizo cálculos y decidió contenerse. Quienes buscaban a Peña, en el caso de los panistas, son de los grupos que no se sienten representados por su presidenta Noemí Luna.

El pacto Cuauhtémoc

Los alcaldes del PRI que siguen a Roberto Luévano acordaron mantenerse y pelear hasta donde tope. El problema es que no son muchos. Este fin de semana hubo una reunión en Cuauhtémoc, donde el alcalde José Juan Álvarez recibió a Rosa Elena Flores, de Noria de Ángeles; Herminio Briones, de Pinos; y Laura Nava, de Chalchihuites. Ahí Roberto les pidió lealtad y compromiso. Quienes se la juegan en el RL le apuestan a que el dirigente nacional del partido, Alito Moreno, reconozca el trabajo partidista del de Sedesol. Los dos trabajaron en el Frente Juvenil Revolucionario en 2002. Alito sabe que la primer elección a diputado federal que perdió Roberto tenía todo en contra y nadie sacaba la cara por el partido. Y que en 2010 recuperó el distrito local más perredista del estado en ese entonces y en 2013 la presidencia de Guadalupe. Además, aun perdiendo la batalla contra Samuel Herrera en 2018, el Distrito federal 4 de Guadalupe fue de los que más votos le dio al PRI a nivel nacional.

Confrontación

Se mantiene una especie de pugna entre la senadora Geovanna Bañuelos y el coordinador de Ganadería, David Monreal. Mediante algunas presiones, la exdiputada local busca que el fresnillense le ponga atención y le dé un lugar privilegiado en la mesa de negociaciones. Supuestamente, Geovanna está preocupada porque no ganaría la encuesta entre los aspirantes del PT, y ve como principal amenaza al diputado federal Alfredo Femat. Geovanna no ha dejado de ser monrealista, pero exige una mayor participación y rebanadas de pastel. Mientras se mantiene hasta cierto punto confrontada con Monreal, su hermana Soralla Bañuelos ya se reunió con él para debatir acuerdos que podrían sumar a Nueva Alianza en Zacatecas al bando de la 4T.

Sin simulación

La semana pasada, Luis Enrique Monreal hizo una reunión de su movimiento Dándonos las Manos. En una casa del centro de Luis Moya, pidió a los seguidores del proyecto que no hagan simulaciones y en verdad se comprometan. En 2016, lamentan varios seguidores de David Monreal, hubo traidores, indecisos, simuladores y otros que frenaron el crecimiento del movimiento. Por eso ahora quieren gente decidida y dispuesta jugársela en el 2021. Como coordinador en Luis Moya del DM designaron a Héctor Sergio Espino.

Para el jueves

Si ya no hay cambio de planes, el gremio de profesores de la UAZ estará votando el próximo jueves la elección para renovar el sindicato. Los docentes irían al campus Siglo 21 para elegir entre Regina Compeán, Samuel Rodríguez o José Juan Martínez. Hay un cuarto candidato, pero tiene el fracaso asegurado y para muchos universitarios es como si no se hubiera registrado. En el SPAUAZ saben que “uno pone y Dios dispone”. Si es que no se suspende la votación del 24 de septiembre”, para que tenga validez deberá acudir cuando menos la mitad del padrón de agremiados, aproximadamente 1,400. Podrá renovarse el SPAUAZ este año, pero Antonio El Waca Guzmán seguiría como rector hasta noviembre o diciembre. Debió irse este mes, pero por la situación de la pandemia y el hambre presupuestal que se agudizará en la universidad, El Waca tendrá que quedarse para enfrentar las broncas.

Sin motivos

Varios del bando de Los Históricos, entre ellos el diputado federal Óscar Novella, se prestaron a la recolección de firmas para juzgar a expresidentes de la República, especialmente a Felipe Calderón. Y recriminan que a los del D-21 que también dicen ser parte de la 4T no se les vio en ningún escritorio. Pero a fin de cuentas la consulta que hacen no sirve para nada. Las corruptelas y demás delitos que hayan cometido los expresidentes son una cuestión legal que debiera proceder independientemente del respaldo popular. Los opositores al régimen de AMLO advierten que solo se trata de una maña para desviar la atención por los errores que está cometiendo Gobierno Federal, en el tema económico, seguridad y manejo de la pandemia del Coronavirus.

Resurge exfuncionario

El exjefe de Recursos Humanos del Congreso, Gerardo González Villegas, ya se había cansado de que lo tuvieran sentado y logró que al menos lo pusieran como jefe de la Unidad de Transparencia. Tuvieron que quitar a Ana Lidia Longoria, protegida de Cuco Medina en otros tiempos, y mandarla al Instituto de Investigaciones Legislativas, a donde suelen enviar a “los castigados”. Cuenta la leyenda que González anduvo de barbero con algunos diputados. Quienes no quieren a Gerardo festejan que por lo menos no manejará dinero.

Se extienden

Hay quienes dudaban de que el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, influenciara a operadores más allá de la capital del estado. Pero una parte de su equipo se está extendiendo para ganar aliados en los cuatro distritos federales. Uno de los que ha estado en pláticas, pero no se decide, es el presidente de Luis Moya, Luis Enrique Sánchez, quien también se ha sentado en la mesa con Catalina Monreal. Con todo y eso, el edil quiere hacerle creer a Felipe Álvarez, de MC, que toda su lealtad está y estará siempre con él.

Sector dividido

Desde el pleito que traen Jorge Luis Pedroza, titular de Obras Públicas, con Francisco Carrillo, del Inzace, hasta las divisiones de diferentes grupos al interior de la CMIC, mantienen polarizado el sector de la obra pública. Se sabe que el presidente de la cámara, Pascual González, está con la 4T, aunque algunos como Salvador González La Camocha dicen estar convencidos por la superalianza. Lo que se piden en el gremio es que las preferencias que algunos muestren no sean tan castigadas o premiadas según los ganones en las urnas.

Runrunazos

El regidor de Guadalupe, Carlos de Ávila, hizo algunas críticas del informe de Julio César Chávez. Pero esas recomendaciones que hizo, de un mayor diálogo, acuerdos entre comerciantes y otras cosas, bien pudo aplicarlas si no hubiera tirado la toalla como secretario de Gobierno municipal. Esa es la principal bronca que tendrá el edil para exigir una candidatura. * Uno de los que presuntamente ya fueron convencidos por los predicadores del D-21 es Víctor Ornelas, funcionario de la Secretaría de la Función Pública, y quien negaba hace unos meses que le había preparado un desayuno en Nochistlán al jefe del proyecto.