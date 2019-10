El Runrún: Fiscalía, fuera de reuniones de seguridad en Los Cañones

Gallos priístas, concentrados en primero ayudarle a Tello

Debe gobierno estatal $2 millones por la feria de Fresnillo

Inhabilitan a exfuncionario de la capital

Todos los niveles de gobierno han hecho algún tipo de esfuerzo por mejorar los niveles de seguridad en el estado. Y a estas alturas, donde la balacera en Culiacán para que liberaran a un hijo de El Chapo Guzmán, puso en una situación más crítica al país, siguen predominando algunas fallas en las reuniones de seguridad que celebran en los ayuntamientos.

En Río Grande, por ejemplo, la mayoría de los alcaldes de la región está harto del subdelegado Jaime Esquivel, pues dicen que la mayoría de las reuniones en que participa las hace improductivas, que hasta las consideran una pérdida de tiempo. Y todavía, algunos ediles, como José Luis Salas de Sain Alto, reniegan por el consumo de gasolina que tienen que hacer para asistir a dichas reuniones, que pueden ser hasta cuatro o cinco veces por semana.

En la región de Los Cañones, donde la subdelegada Maribel Villalpando hace las convocatorias, advierten que no se ha tenido representación de la Fiscalía de Francisco Murillo para que acuda a las juntas en Jalpa. Afortunadamente, dicen alcaldes de aquella región, la situación de inseguridad no ha sido tan alarmante y algunos consideran que se han tenido buenos resultados coordinándose por whats’app que en las reuniones que tienen en vivo.

Advertisements

Crisis de AMLO

La liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, representó un tremendo fracaso para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tanto criticaba las estrategias fallidas en seguridad de sus antecesores. Independientemente de si la liberación al capo fue lo más conveniente, lo grave es que se llegó al grado de tener que tomar esa decisión por la ausencia de un estado de derecho e incapacidad para contener la violencia que se desató en Culiacán. Fue evidente la derrota del tabasqueño en los temas que prometía dar solución.

En Zacatecas, el líder priísta Gustavo Uribe quiso sacar raja de ese fracaso, en tanto El Oso Luis Medina se ganó críticas al defender el argumento de liberar a un delincuente para evitar una masacre. Tenga o no tenga razón, en la percepción de una mayoría se vio como una falla del Gobierno Federal. Y si a Enrique Peña Nieto le hubiera tocado tomar esa decisión los golpes le hubieran llegado con más intensidad.

Advertisements

Prioridad

El delegado de la Segob, Joel Guerrero, ya se entrevistó con los perfiles que en el PRI tienen contemplados como posibles candidatos a la gubernatura. Más que como recomendación, se manejó como coincidencia que la senadora Claudia Anaya; Carlos Peña, director del IZEA; Roberto Luévano, de la Sedesol, y Fito Bonilla, de la Secampo, tengan como prioridad ayudarle al gobernador Alejandro Tello, antes que comenzar a trabajar en sus propias aspiraciones.

Por eso, en las reuniones se dejó en claro que el mensaje de unidad y el cerrar filas está antes que los intereses particulares de cada quién. Y que ninguno de los cuatro va a llegar muy lejos si se lanza a querer enfrentar solo la oleada de los morenistas. Sigue pendiente la reunión entre candidateables y su lista de 10 invitados. Cuenta la leyenda que una pieza estratégica a la que los cuatro habrían invitado sería Norma Castorena, por su poder en el sindicato de trabajadores de la SSZ.

Presión del PVEM

Hay militantes del PVEM que todavía quisieran cobrar su peso como aliado en la elección del 2016. Luego de la salida de Víctor Armas de la SAMA, quisieran que en ese cargo hubiera quedado alguien del partido, no del excandidato a diputado local. Y es que el secretario de Organización del Verde, Carlos Alvarado Campa, sueña con que le den un hueso en gobierno, ya sea con la administración priísta actual o posteriormente, si llega al poder Morena.

No le aceptan renuncia

A muchos priístas les soprendió y reconocieron la madurez de la regidora de la capital, Mayra Espino, cuando quiso renunciar a la presidencia del comité municipal. El PRI de Zacatecas, alegaba Mayra, necesita alguien de tiempo completo y ella explicaba que como regidora no lo podía hacer. Con todo y eso, Gustavo Uribe no le aceptó la renuncia y le pidió que esperara el momento indicado.

Proveedores esperan por sus pagos

Todavía hay broncas y pendientes por resolver de la organización de la Feria Nacional de Fresnillo. Hay proveedores a los que todavía no se les ha pagado, aunque supuestamente recibirían su dinero esta semana.

Según el coordinador de la feria, Alberto Campos, se presupuestaron 20 millones para el evento. Fresnillo puso 10 millones y la administración estatal se comprometió a poner otros 10 millones, de los que faltan de entregarse 2 millones de pesos. Por eso no se han cubierto todas las deudas.

Y ante las exigencias de la síndico Maribel Galván y regidores para que compareciera, Campos lo haría este lunes, aunque desde antes se había entregado un informe por escrito al alcalde Saúl Monreal.

Sin manejar recursos

A diferencia de los esquemas de asociación y empresas que se manejó Benjamín Medrano en la Fenaza, en Fresnillo toda la organización de la feria se licitó y otorgó a una sola empresa: Soluciones Inteligentes y Oportunas. Según Campos, esa compañía se encargó de toda la logística y él, como coordinador, solo tuvo que estar al pendiente de que se cumplieran las expectativas.

Cuenta la leyenda que quedó un distanciamiento entre el alcalde Saúl y Alberto Campos, aunque no están peleados. El primero ya designó a Gerardo Luna Tumoine como director de Turismo de Fresnillo, y el segundo quiere irse a coordinar y organizar otras ferias como la de Manzanillo, Colima, y Lagos de Moreno, Jalisco.

Castigan saqueo en la presidencia

En la guillotina de castigos de pasó la cabeza de Francisco Carranza, quien fue subsecretario de Acción Social en Desarrollo Social de la capital, durante la gestión de Judit Guerrero. El gobierno de Ulises Mejía lo inhabilitó por unos meses debido a una saqueo de bienes de la presidencia, que sumaban más de 30 mil pesos. El castigado además no presentó entrega-recepción y de los supuestos robos, denunció en su momento que habían saqueado el Centro de Bienestar de El Orito, pero como no hizo bien los debidos procesos (había salido del país por temas personales) le fincaron la responsabilidad.

Se salvan

Y mientras tanto, otros se han salvado de castigos por presuntas anomalías, entre ellos Manuel Espartaco Gómez, sobrino de Amalia García y actual asesor de El Marvin Flores en Coepla. Espartaco libró un proceso por cambio de metas y tardanza en ejercer recursos del Fonregión, cuando este estaba en Finanza.

Querían que no se supiera

Aunque Antonio Argüelles lo niegue, la dirección general del CECYTEZ que dirige, sí fue tomada este miércoles por unos grilleros que exigían el retroactivo de aumento salarial de este año, que normalmente llegaba en septiembre. Pero como los manifestantes no tenían el respaldo del líder sindical, Lucio Mendoza, rápido fue controlada la protesta y en unos minutos ya habían vuelto a la normalidad. En los círculos de confianza, el duranguense advierte que hay problemas más graves para el CECYTEZ con los recortes planteados en Gobierno Federal. “Nos quieren quitar prestaciones e inclusive liquidar el sistema”.

Van con Carlos Peña

La desaparición de coordinaciones en Valparaíso, Concha del Oro y una en Fresnillo, aunado a los recortes presupuestales no han detenido al director del IZEA, Carlos Peña. Desde que llegó al cargo, el de Río Grande ha colocado a Zacatecas del lugar 29 al 12 a nivel nacional de los institutos de educación para adultos. Y en las giras que hace a municipios comienza a ganarse adeptos. “Vamos con usted”, le dijeron en Valparaíso.

Gandalla

En el cuartel de Seguridad Vial se murmura que a Ramón Cháirez, delegado de la corporación en Sain Alto, lo andaban investigando por pasarse de gandalla con la tarjeta del combustible. Y que finalmente, por increíble que parezca, se determinó que la falta no era grave. Desde hace años se sabe en la corporación que, entre más lejos estén del titular, en ese caso de Osvaldo Caldera, los tránsitos tienen mayor margen de libertad e imponer sus enjuagues.

Alistan protesta

Miguel Varela, alcalde de Tlaltenango; Rafa Jiménez, de Juchipila; Reynaldo Delgadillo, de Calera y Toño Aceves, de Jerez, serían algunos panistas que irán a una reunión este lunes en la Ciudad de México para valorar un diagnóstico de la situación de los ayuntamientos y, posteriormente, definir si el martes comienzan protestas y grillas contra el gobierno de AMLO.

Runrunazos

Muchos lopezobradoristas no tragan el activismo de Enrique Laviada en Morena, precisamente porque no está tan “adoctrinado” a las ideologías del presidente. Tiene más afinidad y admiración hacia el senador Ricardo Monreal. * En Miguel Auza no quedaron muy contentos con la diputada Alma Dávila para arreglar los conflictos territoriales con Juan Aldama y quieren que ella misma vaya a la región a comparecer a los cabildos. Curiosamente, la de Tacoaleche no habría permitido que se metieran a fondo en el asunto los diputados Chuy Padilla y Armando Perales, originarios de Miguel Auza.