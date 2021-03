El Runrún: Federación le esconde dinero a Zacatecas

Hasta el momento la administración pública federal le ha jugado chueco a Zacatecas con la entrega de recursos supuestamente ya convenidos, pero que no se sabe cuándo serán depositados. Una bolsa pendiente para el estado son los más de 400 millones de pesos del Fondo Minero que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, no ha fijado fecha de entrega y que su antecesora Gabriela Márquez incluso omitió reportarle al gobernador Tello. El otro agandalle es por los 20 millones de pesos que se suponían iban a invertirse en el hospital del ISSSTE, en Fresnillo, por haber tenido uno de los boletos ganadores en la rifa del avión presidencial. Pero ni la Lotería Nacional ni nadie de la 4T ha fijado fecha de entrega. Incluso se ha clasificado esos datos como “reservados y secretos”. Todo lo que saben en el ISSSTE es que el dinero iba a depositarse en el área de Administración, en oficinas centrales de la Ciudad de México, y si finalmente llegaran los recursos, quizá entonces hubiera disposición de que se inviertan en Zacatecas.

Otra derrota antimonrealista

Se les acaban los misiles al clan de Los Históricos. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió la queja que interpuso Luis El Oso Medina contra la encuesta que definió la candidatura a la gubernatura. Según el dictamen, todo el procedimiento se hizo bien y la candidatura de David Monreal está firme. Es la tercera patada que dan al antimonrealismo de Morena. Quienes siguen a AMLO, pero están en contra de los Monreal ya sufrieron tres tropiezos: primero doblaron al senador Narro, le dijeron que el procedimiento y la encuesta estaba bien y lo apaciguaron con la delegación de Morena en Jalisco; luego tumban a Ulises Mejía de la jugada por la candidatura al Ayuntamiento de Zacatecas y ahora le dicen al Oso que los agravios que denuncia son infundados. El monrealismo agandalló el control de Morena en Zacatecas.

Fractura interna en la 4T

Petistas y morenistas están divididos y confrontados en Fresnillo. Víctor Piña, quien será candidato a diputado local por el PT, denunció el despido de una trabajadora de la presidencia, supuestamente por asuntos partidistas. Mientras en el ayuntamiento niegan que haya una persecución contra los rojos, Piña deja claro que el Partido del Trabajo va solo en Fresnillo, aunque en el tema estatal apoyarán el proyecto del D21.

Se contradice diputada

La diputada local Alma Dávila se dará un balazo en el pie. Hoy se pronunciará para exigir la totalidad del pago de aguinaldo a los jubilados del Issstezac, pero la legisladora no dice que la propia auditoría que pidió y promovió calificó la prestación del aguinaldo como no viable para el fondo de pensiones del instituto. ¿Para qué pide estudios la diputada si no los va a leer? Hasta el momento, el instituto que dirige Marco Vinicio Flores adeuda 10 de los 60 días del aguinaldo a los pensionados. Eso representa más de 22 millones de pesos, difíciles de conseguir.

Se retira del juego

Tiró la toalla muy indignado Alejandro Enríquez Suárez del Real cuando lo quisieron bajar de la contienda por la candidatura del PRI-PAN-PRD a la presidencia de Zacatecas. Él ya se bajó solo. El líder de la Coparmex esperaba que se le “cumplieran los acuerdos”, es decir, que lo fijaran como propuesta inamovible de Acción Nacional. Pero la dirigente estatal de este partido, Noemí Luna, privilegió el tema de la competitividad y ya todo mundo da por hecho que el candidato será Heladio Verver. Enríquez se indignó porque le habrían ofrecido premios de consolación en la planilla y alega que él iba por la alcaldía y no para negociar un hueso. Con la caída de su cuñado Enríquez, Noemí calló bocas del panismo rebelde que la señalaban de estar aferrada a imponerlo.

Choques en Guadalupe

Esta semana hubo una reunión en una guarida del Antorcho Ávila para definir los puestos de batalla en Guadalupe. En la planilla para regidores irán Gaby Merino, Rodrigo Ruelas, Diana Leyva y Hermann Hernández, entre otros. En el distrito local 3 va Petra García por el PRD, quien tendría enfrente a Violeta Cerrillo. Para el 4 local, en el que Morena lanzaría a Roxana Muñoz, todavía se valoraba a Marisol Lechuga y Perla Martínez. Jairo Mendoza, hijo de Javier Mendoza, quedó fuera por el tema de género.

Runrunazos

Claudia Anaya pidió licencia para separarse del Senado. Miguel Osorio Chong y otros de sus compañeros le desearon éxito en su proyecto para llegar a la gubernatura. Anaya reiteró que es el trabajo lo que le ha permitido llegar a sus metas y para el tema de la elección va por el mismo camino. Su registro sería el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. * Para la candidatura del Distrito federal 4 se hizo una medición en Morena en la que habrían incluido a José Luis Figueroa, Javier Mendoza, Samuel Herrera y Priscila Benítez. Hoy les darían el veredicto en una reunión en el Hotel Don Miguel. * Desde la llegada de Érik Muñoz a la Secretaría General de Gobierno, algunos “amigos” del exsecretario Jehú Salas partieron a otras dependencias como Vanessa Muro.