El Runrún: Exigirán alcaldes su mochada del impuesto ecológico

Ahora que Gobierno del Estado ya ganó pleitos legales a empresas importantes para el cobro del impuesto ecológico, una buena parte de los alcaldes le estará exigiendo su parte al gobernador Alejandro Tello. La Suprema Corte de Justicia falló a favor del estado en los juicios que interpusieron la cervecera, el aeropuerto y Peñoles, como anticipaba el secretario de Finanzas, Jorge Miranda. Por eso ahora alcaldes como Miguel Torres, de Villanueva; Reynaldo Delgadillo, Calera; y Miguel Varela de Tlaltenango, entre otros, quieren que a los ayuntamientos se les destine una partida de ese dinero. Exigirán que se respeten los acuerdos fiscales del 2017 para que la cantidad que se destine a los municipios sea del 23% de lo recaudado para el estado. El problema, según se advierte, es que por parte de Gobierno del Estado “tienen muchos compromisos” y no ven una disposición clara a facilitarles el dinero de buenas a primeras. Por eso, una parte de los alcaldes se estarían organizando, motivados por el dinero que pudieran ejercer.

Otro inhabilitado

Marco Ruelas Zavala, quien se desempeñara como líder sindical del IZEA, quedaría fuera de la jugada. No tendría motivación para ayudarle ni a Luis Medina, Ulises Mejía, David Monreal o el senador Narro. Tampoco para entrar a Gobierno Federal ni con el alcalde Julio Chávez en Guadalupe. Sucede que en el equipo de la Secretaría de la Función Pública aclaran que finalmente Marco Ruelas no ganó el procedimiento que llevaban en su contra. Y se ganó una inhabilitación de 10 años, más una sanción económica. Esa resolución tendría el carácter de firme. Eso le impide colaborar con cualquiera de los tres niveles de gobierno. Se dice que eso habría sido uno de los motivos de su salida de la Secretaría de Energía, donde se desempeñaba como enlace en el Senado, un puesto trascendente al que muchos no hubieran renunciado.

Divisiones

Entre clanes priístas y morenistas le estarían apostando a la división de los contrarios. Por el momento, el presidente del PRI, Gustavo Uribe, quiere mantener tranquilos los pronunciamientos hacia algún candidateable y anticipan que el proceso de elección de candidatos se dará a su debido tiempo. En tanto, en una reunión que tuvo con el delegado del partido, Joel Guerrero, destacaron que hay condiciones favorables para que les vaya bien en 2021, aunque los morenistas lo dudan. En la 4T no necesitan promover divisiones porque ya las hay. Quienes siguen a Luis Medina, en una red promovida ya en varios municipios, tienen como antagónicos, más que al PRI, al clan Monreal.

Barbaridades en Ojocaliente

El pleitazo entre el alcalde de Ojocaliente, Daniel López, y su excontralor Víctor Ahumada, incluiría varias irregularidades en el ayuntamiento. Primero, López quiso componer la destitución arbitraria del contralor al anunciar que lo iban a citar a comparecer al cabildo. “¿Ya para qué?”, decía el quejoso al recordar que ya lo habían corrido, aunque la regidora Lucila Rincón le habría recomendado que fuera. Luego, pese a que hay un oficio de destitución, al excontralor todavía le siguieron pagando las quincenas de enero. Cabe la sospecha que, aunque sería ilegal, la intención del presidente es reacomodar al excontralor donde menos le guste, como en Seguridad Pública, por ejemplo.

Inamovible

Por circunstancias del Congreso local, el director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Pedro Argomaniz, sigue cobrando, pese a que ya hasta se había despedido y llevado sus tiliches de la oficina. Incluso, dicen que hasta se llegó a inventar que tenía una supuesta enfermedad, mientras estaba en espera que le definieran su situación. Hasta el momento, la bancada morenista, que dirige Chuy Padilla, no ha tenido en la mira los diversos puestos que hay en el Congreso, aunque hay quienes reprochan que el PRI los ha puesto a casi todos.

Rurunazos

La ocurrente y osada propuesta del rector Antonio Guzmán para que los académicos renunciaran al aumento salarial contemplado fue en serio. El Waca presume que en la universidad de Morelos alguna vez lo hicieron para que mejor les aseguraran el pago de sus quincenas. Pero al doctor Guzmán le siguen recriminando que no ha hecho nada para meter en cintura a los dobleteadores. ** En el equipo del alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, calculan que ya han sido atendidas unas 18 mil personas en 57 audiencias públicas, más las que se vayan acumulando. La intención en el equipo es seguir en la pelea entre los candidateables, aunque advierten que el trabajo de la administración al menos deberían garantizar, mínimo, una candidatura a la reelección.