El Runrún: Exdelegado federal llega al PRI; otros se van con David

A Javier Mendoza ya se le acabó la chamba en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy será su último día y se jacta: “ningún (delegado) había durado tanto”. Admite que ya no mantiene actividad con el PRI. Y todo mundo sabe que ya está apoyando al coordinador de Ganadería, David Monreal, junto a Lorena Alvarado, exsubdelegada de la Conapesca. Y en esa horda de exfuncionarios federales también se tendría en la mira a Francisco Godoy, exprocurador Agrario. No se le ha visto activamente en las reuniones de apoyo al fresnillense, pero por su amistad y lealtad a su padrino Pedro de León no se descarte que también ande en la movida. No faltan los priístas que estarán calificando esos movimientos como ingratos. En tanto, el veterano priísta Joel Guerrero Juárez, exdelegado de la Segob y padrino del diputado Luisito Esparza, regresa como delegado del partido en Zacatecas. El dirigente local, Gustavo Uribe, lo estaría presentando este martes.

Gestiones en Hacienda

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tendrá hoy una reunión con gobernadores, en los que estará el zacatecano Alejandro Tello. La intención de los mandatarios es abordar solicitudes de más recursos y redistribuciones en el proyecto de presupuesto, pero los de la 4T los contratacarán, a su vez, con sus propias peticiones. El diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, quiere que las entidades ya no dependan tanto de la Federación y busquen soluciones para incrementar la recaudación, con costo al contribuyente. Y quieren que en la reunión esos sean los temas principales, no los lloriqueos de los mandatarios estatales, como Javier Corral, de Chihuahua, que va a llegar pidiendo recursos extraordinarios p’a cerrar el año.

Nada concreto

Los que ya están desesperados son los alcaldes panistas. Lamentan que el diputado Ramírez Cuéllar realmente no los ayuda, solo les da atención, y la senadora Chole Luévano ni eso. Algunos se sumarán a la reunión del miércoles entre el gobernador Tello y los diputados federales por Zacatecas, pero hasta entonces nadie les tiene garantizado nada para sus municipios.

Pleitos internos

En Morena los pleitos son desde nivel nacional hasta lo local. Hubo asamblea de consejeros, aunque la dirigente Yeidckol Polevnsky desconoció los acuerdos. Y en esas posturas se proponía, ya de plano prohibir a los militantes darse de garrotazos entre ellos mismos ante los medios de comunicación, como si todo fuera perfecto entre ellos y no se tuvieran ni coraje ni envidias. También se contempló hacer público un padrón de registro de militantes, actualizado hasta noviembre del 2017. El líder de Morena en Zacatecas, Fernando Arteaga, está enfocado en la misión de que Catalina Monreal no llegue como dirigente. En lo nacional, se advierte que Bertha Luján tiene buenas posibilidades de relevar a Yeidckol.

Más moches

Cuenta la leyenda que, en el equipo de más de 540 servidores de la nación al mando de Verónica Díaz, ya comienzan a salir más peticiones de presuntos moches por parte de los trabajadores. Presuntamente, algunos inventan historias para estirarle la mano a los beneficiarios, como el que se necesitan recursos para armar un banco de datos. Se sabe de otros que presuntamente han pedido una parte del apoyo a los beneficiarios y unos más que son utilizados como operadores políticos. Pero advierten, muy pronto la administración de AMLO les impondrá castigos, y les habrán de salir muy caros.

Piden garantía

Aunque algunos anticipados y desesperados ya firmaron fidelidad con alguno de los candidateables hasta el 2021, algunos, como el alcalde de Jalpa Carlos Carrillo, todavía preferirían esperar hasta que al menos, se confirme que efectivamente serán los candidatos. Los más serenos advierten que todavía no son los tiempos para embaucarse en un compromiso, antes de ver todos los puestos y los que se vayan instalando. En esa línea también estaría el diputado Lalo Rodríguez.

Runrunazos

Los consentidos de anteriores administraciones, dicen, tienen que volver a tener los pies sobre la tierra y justificar la chamba que hacen o de plano renunciar. En el gobierno de Saúl Monreal en Fresnillo detectaron a personal que se sentía intocable. Algunos se fueron inflando por la confianza y concesiones que les daba el entonces alcalde Juanito García Páez. * La alcaldesa del Teúl de González, Wendy González, ya va dando muestras de autoritarismo. Abritrariamente, impuso su voluntad para destituir al delegado de la comunidad mezcalera de Huitzila. * Otra de las grillas en Morena se armó por un contrato de 94 mil pesos que le dieron a María Teresa Inguanzo por tres meses de asesoría a la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, mediante un convenio con la Sader.