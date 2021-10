El Runrún: Excesos en la SCT, Secop, UAZ, Cobaez y Utzac

Poder Judicial gastó $42 millones más en servicios personales

Ni los niños ablandan el corazón del diputado González Romo

Cayeron los primeros informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas 2020 en Zacatecas. Hay 31.04 millones de pesos observados en la UAZ. De esa cantidad, 25.4 millones son por presuntas irregularidades en la asignación de compras y contratos; también 1.2 millones de pesos que el exrector Antonio Guzmán pagó a 51 trabajadores que ya habían sido dados de baja de la universidad. La ASF puso la lupa en el pago de prestaciones que no están sustentadas por la Federación. Por ejemplo, cuando estuvo en la Utzac Sergio Flores desembolsó 1 millón 115 mil pesos en ayuda de transporte, bono de puntualidad y estímulo para transporte del personal que nunca se debieron de pagar, a juicio de la auditoría. Luego, se observó que en esta universidad tecnológica 50 plazas y 51 trabajadores excedieron los tabuladores salariales, por un monto de 7.7 millones de pesos. En el Cobaez, se pagaron 5.4 millones en prestaciones no autorizadas y 3.7 millones “por el pago de una categoría, 68 plazas y 489 trabajadores determinados en exceso”.

Y se fueron a Guadalajara

Acusado de corrupción por dar contratos a “cuates de Jalisco”, Jorge Raúl Aguilar dejó la delegación de la SCT. Pero los problemas no lo dejan a él. La auditoría federal detectó que Aguilar depositó pagos en excesos por más de 8 millones de pesos en trabajos que no se terminaban de ejecutar y conceptos excedentes. Por lo visto, Aguilar les daba el pilón a los constructores que favorecía, en una delegación que de por sí ofrecía muy poca chamba al gremio. Otro señalado por la auditoría es Jorge Luis Pedroza, exsecretario de Obras Públicas. Le achacan alrededor de 5 millones en trabajos pagados y no ejecutados o con retraso. Entre las obras observadas está la casa de Seguridad en Trancoso y un proyecto del C4 en Fresnillo. Al terminar sus encargos, Aguilar y Pedroza se fueron a Guadalajara. Por cierto, la ASF pide aclarar al Poder Judicial de Zacatecas un aumento presupuestal de 42 millones en el rubro de servicios personales, durante 2020.

Divide opiniones

Existen opiniones encontradas entre los líderes migrantes de clubes, Federaciones, la Cofezac y El Colectivo de organizaciones Migrantes porque algunos están muy preocupados por la casi inminente desaparición de la Secretaría del Migrante mientras que a otros les da igual pues no se vieron beneficiados por las anteriores administraciones, el que deje de existir la Secretaría no les quita el sueño a estos paisanos. Algunos esperan que en la visita del próximo mes del gobernador a Estados Unidos se defina como será el apoyo que les ofrecerá el gobierno de David Monreal a los migrantes.

Los niños no tienen la culpa

La iniciativa de exhorto en el Congreso que ayer se aprobó para que el gobierno agilice los pagos a burócratas que dan pensión alimenticia no era un tema político. Hasta los aliados del gobernador David Monreal, como las diputadas Priscila Benítez y Susana Barragán, reconocieron que es necesario que Finanzas haga un esfuerzo para que madres de familia puedan recibir esta pensión y atender las necesidades de sus hijos menores de edad. La mayoría de los diputados así lo entendió, que es un llamado justo y necesario, pero Ernesto González calificó el acto como “una hipocresía”. No se tentó el corazón y dijo que ese llamado de nada serviría. Lástima por los niños. El pupilo de Chole Luévano atribuyó el problema de falta de pagos al PRI, como si los niños tuvieran la culpa. Nada le costaba con apoyar la iniciativa. El mismo Ernesto se pone trabas en el camino. ¿Cómo lo verán las madres de familia que no han cobrado su pensión por la falta de pagos del gobierno? Lo menos que hubieran esperado es algo de humanismo. Por algo en el equipo de Saúl Monreal nunca quisieron de cerca a este legislador.

Runrunazos

Grilleros de la asociación de Transportistas Trabajando por Zacatecas, entre ellos Salvador González y Lalo Noyola, quieren que los diputados prohíban de una vez por todas el servicio de plataformas digitales como el Uber, por la competencia que les general. Es casi imposible que les vayan a atender esa petición. * Tere López García le va ganando la carrera a Laura Becerra Chiw por el comité estatal del PAN. Elizabeth Mauricio La Winnie ya habría declinado a favor de la primera y desde hace días. * Dicen que Jaime Casas ya ha tenido algunas charlas serias con su sobrino Mariano Casas, secretario particular del gobernador, en el sentido de que su carrera política va comenzando y hoy más que nunca debe ser cuidadoso. Mariano esperaría que en este mismo trienio pudiera asumir, cuando menos uno o dos meses, la presidencia de Zacatecas como alcalde suplente.